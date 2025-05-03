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Дома с гаражом в Турции

Стамбул
8
Анталья
46
Измир
4
Аланья
38
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311 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Мраморноморский регион, Турция
Дом 3 комнаты
Мраморноморский регион, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
This project, which offers you a quality life with its stylish and comfortable design, offer…
$320,775
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Дом 3 комнаты в Эсеньюрт, Турция
Дом 3 комнаты
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
This project: - Hotel Block - School-College Block - Hospital Block - Business (Workplac…
$252,000
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная в тихом районе Инчекума, предлагает 450 м2 …
$678,391
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Что вы получаете: Виллы класс…
$1,22 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
3 спальни 2 гостиной  1 офис Площадь виллы (м2): 500  Площадь земли (м2): 1000  2 …
$3,21 млн
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
4 СПАЛЬНЫХ КОМНАТ 1 ГОСТИНАЯ ВИЛЛА 300 кв.м.  ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 1320 кв.м.  3 САНУЗЛ…
$787,894
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Таунхаус 4 комнаты в Башакшехир, Турция
Таунхаус 4 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 3/6
Projekt 3+1 domu szeregowego w Başakşehir Inwestycje i obywatelstwo: Nadaje się do uzyska…
$950,000
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Вилла 5 комнат в Эгейский регион, Турция
Вилла 5 комнат
Эгейский регион, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Kocacalis beach 1-2 minutes Villa 4+1 with pool Plot 470 m2 Villa area 245 m2 3…
$860,704
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
BEKTAŞ VILLA 5, BEKTAŞ LOCATION. IT IS 124 km from ANTALYA AIRPORT, 44 km from GAZIPAS…
$574,043
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Дом 5 комнат в Умрание, Турция
Дом 5 комнат
Умрание, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
метро 5 минут пешком Отойол Тем 5 минут E5 путь 5 минут Аэропорт Сабиха Гекчен 20 м…
$1,03 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний Анталии и региона в 2022 году в…
$363,349
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Дом 3 комнаты в Ускюдар, Турция
Дом 3 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этот проект, расположенный в Ускюдаре с его историей и уникальной культурой жизни, предлагае…
$352,468
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Дом 4 комнаты в Ускюдар, Турция
Дом 4 комнаты
Ускюдар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 86 м²
Этот проект, расположенный в Ускюдаре с его историей и уникальной культурой жизни, предлагае…
$356,175
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Дом 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Дом 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Istanbul, this project is considered a development area with its new residences and infrastr…
$956,400
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Вилла в Аланья, Турция
Вилла
Аланья, Турция
Площадь 264 м²
Продаются отдельностоящие трехэтажные виллы в новом проекте вилл в горном районе Алании, Теп…
$852,348
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Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 000 м²
-Referans Beylikdüzü Project located in 31.000m2 area and %70 of this area has Landscape and…
$9,04 млн
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Вилла 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Beylikdüzü Gürpınar Sitesi İçi Havuzlu Villa
$694,755
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Detached villa with sea and mountain views in Kargicak, Alanya.   The villa for sale is on…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Kargicak, Турция
Вилла 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект премиальных вилл…
$929,155
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Вилла 7 комнат в Оба, Турция
Вилла 7 комнат
Оба, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
OBA / ALANYA 5  ROOM 2 LIVING ROOM 1000 m² LAND 520 m² VILLA SPECIAL PRIVATE …
$1,10 млн
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Дом 7 комнат в Тузла, Турция
Дом 7 комнат
Тузла, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 362 м²
Количество этажей 4
-Эта квартира в форме 5,5 + 1. Эти виллы расположены на берегу моря в Тузле. Они предлага…
$2,91 млн
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Дом 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 533 м²
• Легкий доступ к повседневным местам, торговым центрам, больницам и школам  • Отличная воз…
$2,11 млн
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
ЗЕМЛЯ: 610 м2 Вилла: Общая 593 м2 Нетто 492 м2 ﻿﻿Система «Умный дом» ﻿﻿4 этажа, 5+2 о…
$1,96 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$691,024
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
KONAKLI/ALANYA 3+1 DETACHED VILLA 200 M2 2 BALCONIES 2 TERRACES 2 TOILETS NUM…
$300,296
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы класса люкс с панорамны…
$2,11 млн
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Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 5+1 с панорамным видом в горах района Те…
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
IN TEPE NEIGHBORHOOD FULL CASTLE AND SEA VIEW SUITABLE FOR CITIZENSHIP 3+1 180 M…
$430,425
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Дом в Картал, Турция
Дом
Картал, Турция
Площадь 93 м²
ИНФОРМАЦИЯ построен на 14 500 кв.м земли и имеет 9 500 кв.м зеленой зоны. Он содержит …
$291,000
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Вилла 6 комнат в Урла, Турция
Вилла 6 комнат
Урла, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Say hello to the day with the scent of lavender... The project located  in  the pearl of …
$2,32 млн
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