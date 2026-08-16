Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бейликдюзю
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Бейликдюзю, Турция

;
виллы
35
дуплексы
9
53 объекта найдено
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Sandy Villas
$435,345
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Canopus Villas
$750,000
Оставить заявку
Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 576 м²
Marine West
$2,64 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 951 м²
Marine West
$2,85 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$460,382
Оставить заявку
Дуплекс 9 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 9 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$660,497
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 856 м²
Marine West
$2,60 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Pearly Villas
$1,000,000
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Villa Coco
$1,04 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Magnificas Villas
$1,10 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Silver Moon Villas
$764,796
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Royal Villas
$900,000
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Greymark
$1,50 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 423 м²
White Pearl Villas
$990,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Отдельные и сдвоенные виллы с бассейном в Бейликдюзю Виллы расположены в районе Бейликдюзю в…
$1,90 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры в комплексе с бассейном в Стамбуле в районе Бейликдюзю Квартиры находятся …
$414,112
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Royal Villas
$1,05 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Бейликдюзю, Турция
Вилла 8 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Виллы в бутик-проекте в Стамбуле, Гюрпынар, Бейликдюзю, с собственным бассейном Трёхэтажные …
$1,20 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Azalea Villas
$1,04 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 475 м²
Marvellous Villas
$1,25 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
AquaVista Estate
$1,05 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 423 м²
White Pearl Villas
$995,000
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 469 м²
VillaBella Houses
$1,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Autumn Hill Villas
$611,837
Оставить заявку
Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 294 м²
Marine West
$3,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Greymark
$630,000
Оставить заявку
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Pearl Villa
$900,000
Оставить заявку
Дуплекс 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 4
Квартиры с балконом в районе Бейликдюзю в Стамбуле, с видом на море Квартиры с видом на море…
$621,168
Оставить заявку
Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 128 м²
Marine West
$4,80 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 12
Роскошные Квартиры с Высоким Инвестиционным Потенциалом в Стамбуле, Бейликдюзю Роскошные ква…
$535,570
Оставить заявку
Realting.com
Перейти