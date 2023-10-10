Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Бейликдюзю
  5. Дома

Дома в Бейликдюзю, Турция

виллы
10
дуплексы
10
27 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,42 млн
Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 257 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,02 млн
Дом 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,38 млн
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 6
Новый комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собственно…
€400,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый инвестиционный комп…
€254,000
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем в Бейликдюзю, Турция
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с …
€1,02 млн
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с сауной, с тренажерным залом, с детской площадкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 5
Инвестиционный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию инвестиционный ко…
€230,000
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Новый комплекс в Бейликдюзю Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфрас…
€168,000
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с тренажерным залом, с детской площадкой, с крытой парковкой
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 4
Элитный комплекс в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию элитный комплекс с собств…
€231,000
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 4 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденция с собств…
€1,02 млн
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собств…
€185,500
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 12
Новая элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую элитную резиденцию …
€350,000
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Sosyal donatılarla zengin imkânlara sahip bir kompleks size hayatın akışında kendinize değer…
€690,000
Дом 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,38 млн
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,42 млн
Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 257 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,02 млн
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€1,71 млн
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с мебелью, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 9
Площадь 699 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€3,59 млн
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Площадь 590 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€2,33 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с парковка в Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с парковка
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 7
Площадь 459 м²
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,87 млн
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 5 комнат с бассейном, с садом, с видеонаблюдением
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 12
Представляем вашему вниманию проект нового жилого комплекса, расположенного на участке общей…
€290,000
Дуплекс 6 комнат с охраной, с подземной парковкой, с крытым бассейном в Бейликдюзю, Турция
Дуплекс 6 комнат с охраной, с подземной парковкой, с крытым бассейном
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Представляем вашему вниманию проект жилого комплекса, расположенного на участке общей площад…
€240,000
Вилла 5 спален в Бейликдюзю, Турция
Вилла 5 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
КАЛИОН МАРИНА ВИЛЛАРИ краткое изложение Skidmore Owings и Merrill, одна из ведущих мировых…
€1,68 млн
Вилла 6 спален в Бейликдюзю, Турция
Вилла 6 спален
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Виллы построены на берегу Бейликдюзю, нового и многообещающего района Стамбула. Мирная и спо…
€720,000
Вилла с Spalni в Бейликдюзю, Турция
Вилла с Spalni
Бейликдюзю, Турция
РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ ДЛЯ УМНОГО ДОМА ОБЗОР ПРОЕКТА SKY-313 имеет 9000 квадратных метров земли с …
€560,562
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-191 виллы в Стамбуле предлагает вам уникальную возможность выбраться из и…
€695,739
Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МОРСКОГО ВИДОВ   SKY-151 - крупнейший жилой проект в европейской части С…
€118,162
Realting.com
Перейти