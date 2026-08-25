Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кепез
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Кепезе, Турция

;
таунхаусы
6
дуплексы
8
27 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
TOP TOP
Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63 340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Таунхаус 2 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Комплекс, построенный в 2023 году, расположен в районе Гёксу в Анталье/Кепез. Он находится в…
$105 259
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Kepez, Турция
Дом 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Сдвоенные виллы в комплексе с бассейном в Кепезе, Анталия Предлагаемые виллы расположены в р…
$270 842
Оставить заявку
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус 2 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Комплекс, построенный в 2025 году, расположен в районе Анталья / Кепез. Комплекс включает в …
$70 173
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Кепез, Турция
Вилла 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
$220 054
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и 2 кухнями в Анталии, Кепез Предлагаем купить квартиру…
$148 262
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Дуплекс 4 комнаты в Кепез, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
$4,94 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 4
Квартиры в центре района Кепез в Анталии в пешей доступности от трамвая Кепез, один из крупы…
$135 421
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Kepez, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Вилла рядом с объектами инфраструктуры в Кепезе, Алтынова, с удобной транспортной развязкой …
$234 652
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Kepez, Турция
Дуплекс 6 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 7
Квартиры с видом на море и город в районе Чанкая, Кепез, Анталия Квартиры расположены в райо…
$807 555
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
$4,20 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3/3
$3,89 млн
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
$5,93 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
Двухуровневая квартира с 3 спальнями на продажу рядом с городской больницей Анталии в Кепезе…
$161 104
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Kepez, Турция
Вилла 5 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Виллы с видом на море, собственными бассейнами и садами в жилом комплексе в Анталии, Кепез В…
$2,32 млн
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Квартиры в рассрочку в 250 метрах от шоссе D-400 в Кепезе, Анталия Квартиры в новом проекте …
$140 154
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Анталии, Кепез, рядом с аэропортом и торговыми центрами Район Кепез в Анталии в п…
$302 362
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Кепез, Турция
Вилла 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
$19,87 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
$6,45 млн
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 6 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 3
$7,21 млн
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Кепез, Турция
Дом 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
$6,10 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Kepez, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Элитные квартиры в 800 м от больницы и трамвайной остановки в Кепезе, Анталия Предлагаются с…
$149 878
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Кепез, Турция
Дуплекс 5 комнат
Кепез, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 4/5
$4,60 млн
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Комплекс, строительство которого было завершено в 3 квартале 2025 года, расположен в районе …
$88 735
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена в районе Кепез/Чамлыбель на первом этаже 3-этажного здания, построенног…
$75 564
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Комплекс был построен в 2024 году в районе Анталия/Кепез. Комплекс состоит из 3 блоков, в ко…
$121 922
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Кепез, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Здание, строительство которого будет завершено в конце 2024 года, расположено в районе Антал…
$75 564
Оставить заявку
Realting.com
Перейти