Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Kepez
  5. Дома

Дома в Kepez, Турция

2 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Duraliler, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Duraliler, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в Cosy Life Villas! В наши уютные виллы для жизни, где вы сможете приветст…
€2,00 млн
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Kepez, Турция
Дом 7 спален с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Kepez, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 808 м²
Добро пожаловать в эту роскошную виллу на продажу в Анталии. Архитектурный шедевр щедрой с с…
Цена по запросу
Realting.com
Перейти