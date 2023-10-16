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Турция
Жилая
Эгейский регион
Дома
Дома в Эгейский регион, Турция
Мугла
310
Бодрум
61
Измир
59
Айдын
23
Tuerkmen Mahallesi
16
Kusadasi
14
Фетхие
9
Icmeler Mahallesi
6
Celal Bayar Mahallesi
4
Didim
4
Dalaman
3
Yenice Mahallesi
3
Кютахья
3
Мармарис
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396 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
6
3
146 м²
2
Отдельная вилла с бассейном в Бодрум-Битез Откройте для себя эту меблированную вилла купить …
€598,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
6
4
306 м²
Дома с Видом на Природу и Море в Бодруме Гюмюшлюк Дома, расположенные в очаровательном район…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Derekoey, Турция
4
2
190 м²
2
Покрытые Камнем Виллы с Просторным Дизайном и Частными Бассейнами в Бодруме Кадикалеси Виллы…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
3
133 м²
Виллы в Бодруме расположены в Торбе, элитном районе, расположенном на северном побережье пол…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
3
106 м²
Комплекс вилл в Бодруме - это исключительное место, где неповторимое расположение, стильная …
€606,925
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Guelluek, Турция
4
152 м²
Виллы в комплексе в Бодруме представляют собой воплощение исключительной роскоши и утонченно…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Бодрум, Турция
5
3
165 м²
1
Проект вилл с панорамным видом на заливы Гюмбет и Бодрум, спроектированы как одноэтажные стр…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном
Бодрум, Турция
3
2
146 м²
1
Новый проект вилл планировки 2+1 (146-188 м2) строится в самом сердце Бодрума. На Ваш выбор …
€369,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
5
3
247 м²
1
Шикарный проект вилл расположен в гавани Гюллюк, между апельсиновыми и оливковыми деревьями.…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
2
95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€551,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
4
2
2
С Видом на Эгейское море и закаты. проект состоит из 112 объектов Только у этого прое…
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Karakecililer, Турция
6
4
300 м²
1/3
Очаровательный Дом с Частным Бассейном в Мугла Фетхие В этом очаровательном доме есть систем…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
5
3
2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Рекомендовать
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
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Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Уединенная вилла, где несравненная роскошь встречается с красотой природы и шумом моря и все…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
4
3
338 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
5
4
395 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
6
5
460 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
4
3
177 м²
2
Виллы с Видом на Природу в Тихой Торбе в Бодруме Эти изысканные виллы являются частью бутико…
€940,000
Рекомендовать
Вилла
Бодрум, Турция
Madnasa Turkbuku - это роскошный комплекс вилл, расположенный в красивых бухтах Бодрума, отк…
€2,83 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
4
3
280 м²
1
В комплексе есть как виллы, так и квартиры. На территории: Открытый бассейн; Кафе; Фитне…
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
4
151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря.Комплекс, где расположе…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
4
156 м²
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией.Каждая вилла имеет свой сад и вид…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
4
151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря. Комплекс, где располож…
€640,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
5
250 м²
Эти новые современные виллы расположены в самом популярном курортном районе Фетхие ,Чалыш. О…
€617,825
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
4
250 м²
Эти виллы с тремя спальнями, расположенные в Коджа Чалыш, Фетхие, были построены по самым вы…
€661,142
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
6
220 м²
Наши виллы с индивидуальной планировкой и полезной площадью 5+1 220 м²; 100 метров до всемир…
€1,43 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
6
240 м²
Район , где Вы будете жить в гармонии с природой. Вы найдете все свои ожидания живя в прекра…
€1,37 млн
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
5
180 м²
Дом расположен в комплексе состоящего с 11 одинаковых вилл, в поселке Оваджик- Олюдениз пляж…
€336,270
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Фетхие, Турция
5
250 м²
Современные новые виллы на продажу в Фетхие,расположенны всего в 200 метров от пляжа. Общая…
€667,981
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