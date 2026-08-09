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Дома в Эгейском регионе, Турция

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Фетхие
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62
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511 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Дуплекс 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 2/4
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, гд…
$571,996
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Дуплекс 5 комнат в Фетхие, Турция
Дуплекс 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Двухуровневая 4-комнатная квартира в комплексе в центре Фетхие Фетхие – один из самых популя…
$218,605
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 407 м²
Отдельные виллы в Бодруме с частными бассейнами и садами с видом на пристань Ялыкавак Роскош…
$2,28 млн
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Вилла в Бодрум, Турция
Вилла
Бодрум, Турция
$1,16 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы с собственными бассейнами в Мугле, Фетхие, Олюдениз Фетхие — одно из самых п…
$673,802
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с крытым и открытым бассейном в Фаралье, Фетхие Фетхие, где находятся самые …
$993,096
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Дуплекс 4 комнаты в Efeler, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 4/4
$1,83 млн
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$358,283
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Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Blue Cove Villas
$3,48 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Отдельные дома рядом с пляжем и объектами инфраструктуры в Кушадасы, Айдын Стильные дома рас…
$970,397
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Вилла 1 комната в Seydikemer, Турция
Вилла 1 комната
Seydikemer, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 590 м²
Количество этажей 1
SEYDİKEMER KAYADİBİ'NDE ÖZEL HAVUZLU LÜKS YAŞAM VE YÜKSEK YATIRIM FIRSATI Muğla'nın hızla d…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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ISB Global Immobilien
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Дом 5 комнат в Кушадасы, Турция
Дом 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$506,375
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Дом 3 спальни в Бодрум, Турция
Дом 3 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошные отдельно стоящие виллы с частным бассейном и захватывающими видами на побережье в …
$1,04 млн
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Дом 4 комнаты в Чешме, Турция
Дом 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Сдвоенный дом в жилом комплексе в Алачаты, Чешме, в шаговой доступности от пляжа Ылыджа Этот…
$838,177
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в загородном районе недалеко от пляжа в Измире, Чешме Вилла расположена в ра…
$4,34 млн
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Вилла 10 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 910 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на море и роскошными характеристиками в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемый на продаж…
$8,42 млн
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Вилла 7 комнат в Чешме, Турция
Вилла 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла рядом с пляжем в Чешме, Измир Вилла расположена в Фенерджибурну в регионе Че…
$2,32 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла с тремя спальнями на берегу моря в районе Гюмюшлюк | Бодруме. Окружённый сосновыми …
$704,004
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Виллы с 3 спальнями, собственным бассейном и садом в закрытом жилом комплексе в Фетхие, Кызы…
$512,645
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла с собственным бассейном рядом со всеми удобствами в Чалыше, Фетхие Фетхие, р…
$732,344
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Этаж 1/2
Стильные виллы недалеко от моря в Измире, Чешме Чешме, расположенный на западном побережье И…
$1,42 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла в Фетхие, Олюдениз, в удостоенном наград проекте Отдельная вилла расположена…
$802,338
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Дом 5 комнат в Урла, Турция
Дом 5 комнат
Урла, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/3
Новые двухквартирные дома с садом и бассейном в тихом районе Урла, Измир Дома расположены в …
$547,995
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Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Вилла в Эгейский регион, Турция
Вилла
Эгейский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Aztek Villas
$950,831
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 5 спальнями в центре Фетхие, Мугла Известный своими пляжами, плодородными …
$1,45 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы с функциональным дизайном среди природы в Бодруме Торба, расположенная на въ…
$1,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с 3 спальнями, бассейном и садом в гостиничной зоне Фетхие Вилла расположе…
$1,56 млн
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Типы недвижимости в Эгейском регионе

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
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с видом на море
с бассейном
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