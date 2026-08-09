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Дома в Чешме, Турция

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виллы
14
20 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Чешме, Турция
Дом 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Сдвоенный дом в жилом комплексе в Алачаты, Чешме, в шаговой доступности от пляжа Ылыджа Этот…
$838,177
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в загородном районе недалеко от пляжа в Измире, Чешме Вилла расположена в ра…
$4,34 млн
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Вилла 7 комнат в Чешме, Турция
Вилла 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла рядом с пляжем в Чешме, Измир Вилла расположена в Фенерджибурну в регионе Че…
$2,32 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 232 м²
Этаж 1/2
Стильные виллы недалеко от моря в Измире, Чешме Чешме, расположенный на западном побережье И…
$1,42 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$1,14 млн
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 445 м²
Этаж 1/3
Частный дом в загородной зоне недалеко от Алачаты и пляжа Ылыджа в Чешме, Измир Дом располож…
$4,68 млн
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла недалеко от пляжа в Измире, Чешме Вилла расположена в районе Мамурбаба, неда…
$5,71 млн
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Дом 4 комнаты в Чешме, Турция
Дом 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Вилла с частным садом и бассейном рядом с инфраструктурой в Измире Вилла расположена в Алача…
$1,17 млн
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Вилла 6 комнат в Чешме, Турция
Вилла 6 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с бассейном недалеко от пляжа и моря в Чешме, Измир Вилла находится в районе…
$1,52 млн
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 440 м²
Этаж 1/3
Дом с частным садом и бассейном недалеко от пляжа и Алачаты в Измире Дом расположен в Чешме,…
$4,57 млн
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 455 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в отличном месте рядом с пляжем в Измире, Чешме Вилла в Измире расположена в…
$5,42 млн
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Вилла 8 комнат в Чешме, Турция
Вилла 8 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 460 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с бассейном и садом рядом с пляжем в Измире, Чешме Вилла расположена в попул…
$4,57 млн
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Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Этаж 1/2
Стильные виллы недалеко от моря в Измире, Чешме Чешме, расположенный на западном побережье И…
$1,41 млн
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Вилла 7 комнат в Чешме, Турция
Вилла 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла с бассейном рядом с пляжем и морем в Чешме, Измир Вилла расположена в районе…
$2,19 млн
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Вилла 5 комнат в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла в пешей доступности от пляжа и инфраструктуры в Чешме, Дальян Чешме, располо…
$1,64 млн
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Дом 7 комнат в Чешме, Турция
Дом 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 284 м²
Этаж 1/4
Отдельная меблированная вилла с видом на сад, море и пристань для яхт в Измире, Чешме, Далья…
$1,39 млн
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Вилла 7 комнат в Чешме, Турция
Вилла 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Этаж 1/3
Частный дом в Измире в элегантном районе недалеко от моря и пляжа Ылыджа Дом в Измире находи…
$4,57 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Чешме, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$833,315
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Дом 5 комнат в Чешме, Турция
Дом 5 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Виллы с облицовкой из камня на берегу моря с частными бассейнами в Чешме, Шифне Чешме, распо…
$611,580
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Вилла 4 комнаты в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
В комплексе есть как виллы, так и квартиры. На территории: Открытый бассейн; Кафе; Фитнес клуб.
$1,83 млн
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