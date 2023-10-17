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Жилая
Мраморноморский регион
Дома
Дома в Мраморноморский регион, Турция
Бююкчекмедже
25
Фатих
17
Mudanya
14
Besevler Mahallesi
10
Niluefer
10
Кадыкёй
9
Termal
8
Yuezuencueyil Mahallesi
6
Измит
6
Ялова
6
Sahil Mahallesi
5
Арнавуткёй
5
Картал
5
Силиври
5
Санджактепе
4
Goeruekle Mahallesi
3
Авджылар
3
Бейкоз
3
Зейтинбурну
3
Пендик
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563 объекта найдено
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Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Armash, Турция
2
1
60 м²
1
The house is only 500 meters away from the Akmese exit of the Northern Marmara road
€95,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
4
2
250 м²
2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€184,755
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Башакшехир, Турция
4
5
179 м²
3
Наличие и стоимость таунхаусов уточняйте у наших специалистов. Проект расположен в районе…
€513,525
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
7
2
220 м²
5/5
Квартиры в Отличном Месте Стамбула в Эюпсултане для Инвестиций. Квартиры в Стамбуле, Эюпсулт…
€323,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Стамбул, Турция
8
320 м²
2/2
Эксклюзивная коллекционная недвижимость в центре Стамбула, расположенная на берегу Золотого …
€12,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Стамбул, Турция
5
7
Просторная квартира вблизи широкой набережной Мраморного моря - идеальный выбор для жизни и …
€670,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
4
1
200 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,42 млн
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
6
1
278 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,38 млн
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
5
1
257 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
4
1
255 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€690,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
2
1
87 м²
3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
5
2
228 м²
6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€664,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
3
2
146 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
4
3
150 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
5
3
227 м²
4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
4
3
186 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
5
3
208 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€292,000
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
2
2
114 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
3
2
136 м²
5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€215,000
Рекомендовать
Дом в центре города
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
172 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€179,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
260 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€205,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
4
3
160 м²
4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€256,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
5
2
230 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€1,24 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
4
5
357 м²
2
Крытый плавательный бассейн; Гардеробная; Сауна; Парная; Фитнес; Многофункциональный за…
€1,69 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
5
289 м²
Роскошные виллы в окружения природы с технологией умного дома в Стамбуле, Чекмекёй.Продается…
€2,08 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
7
769 м²
Проект расположен в районе Бююкчекмедже в европейской части Стамбула, а именно в районеКент,…
€1,98 млн
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Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
7
310 м²
Роскошные просторные виллы в районе Бейликдюзю/Гурпынар. Планировки: 6+1 7+1 Площадь 310 м…
€700,000
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Типы недвижимости в Мраморноморский регион
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