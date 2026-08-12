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Дома в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
96
Фатих
116
Бейликдюзю
53
Ялова
44
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510 объектов найдено
Дуплекс 7 комнат в Караджабей, Турция
Дуплекс 7 комнат
Караджабей, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 3/3
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бурсе, Караджабей Эти квартиры расположен…
$325,448
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Дуплекс 3 комнаты в Малтепе, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Квартиры у побережья и торгового центра в центре района Малтепе, Стамбул Район Малтепе, расп…
$346,221
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Особняк 11 комнат в Фатих, Турция
Особняк 11 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 585 м²
Количество этажей 4
Исторический османский дом под реставрацию в Стамбуле Объект расположен в районе Фатих – одн…
$1,31 млн
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DD CO DEDD CO DE
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Coastline Gardens
$926,281
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Вилла 4 комнаты в , Турция
Вилла 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$12,50 млн
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Дуплекс 5 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Дуплекс 5 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
Количество этажей 9
Современные квартиры с видом на море и бассейном в Бююкчекмедже, рядом с яхт-мариной Эти эле…
$1,80 млн
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Дом 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дом 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 1/3
«Умная» вилла с отдельным садом и парковкой в Бурсе, Нилюфер Вилла находится в микрорайоне Д…
$372,943
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Дом 3 комнаты в , Турция
Дом 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/3
$6,10 млн
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Дом 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дом 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Просторные виллы с балконами в Стамбуле в районе Башакшехир Башакшехир — это район Стамбула …
$796,308
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Вилла 7 комнат в Gullu Sokak, Турция
Вилла 7 комнат
Gullu Sokak, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Этаж 2/2
$97,43 млн
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/4
Квартиры на продажу в проекте с бассейном и парковкой в Кайтаздере, Ялова Ялова, являющаяся …
$178,881
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Дуплекс 5 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с видом на город в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Нилюфер – современный жилой …
$461,628
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Дом 9 комнат в Фатих, Турция
Дом 9 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Здание с кафе на первом этаже и меблированными квартирами на трех верхних этажах в Стамбуле …
$2,50 млн
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Canonic Vita
$706,000
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Дуплекс 3 комнаты в Ilvan Sokak, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ilvan Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$6,05 млн
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Вилла 11 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 11 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 876 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частными бассейнами в Стамбуле, Бююкчекмедже Виллы в Стамбуле расположены …
$4,20 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Celinen Villas
$338,275
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
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Дом 6 спален в Бююкчекмедже, Турция
Дом 6 спален
Бююкчекмедже, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 396 м²
Эти шикарные виллы расположены в спокойном комплексе вилл, всего в нескольких минутах ходьбы…
$1,07 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Green Valley Villas
$1,09 млн
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море прямо у песчаного пляжа в Чынарджыке, Ялова Ялова занимает выгодное…
$187,232
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Дом 8 комнат в Фатих, Турция
Дом 8 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 4
Меблированное здание, подходящее для Airbnb, в Фатихе, Балат, Стамбул Четырехэтажное здание …
$1,10 млн
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Дом 5 комнат в Башакшехир, Турция
Дом 5 комнат
Башакшехир, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные виллы с садом в 1,5 км от шоссе ТЕМ в Стамбуле, Башакшехир Башакшехир – один из …
$663,590
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Дуплекс 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 6/7
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в престижном районе Османгази, Бурса Квартиры распол…
$189,267
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Дом 18 комнат в Фатих, Турция
Дом 18 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 18
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
6-этажное здание в Стамбуле, Фатих, с 6 меблированными квартирами для краткосрочной аренды З…
$2,60 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Bosphorus Deluxe
$216,000
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Canonic Vita
$648,000
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Дуплекс 7 комнат в Ускюдар, Турция
Дуплекс 7 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Квартиры с видом на город недалеко от побережья в Ускюдаре, Стамбул Квартиры расположены на …
$733,988
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Бунгало 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Бунгало 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Дома в горах в районе Османгази, Бурса, в окружении леса Эти живописные горные дома располож…
$633,630
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Площадь 455 м²
Hillcrest Villas
$3,50 млн
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Типы недвижимости в Мраморноморском регионе

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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

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