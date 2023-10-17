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Дома в Мраморноморский регион, Турция

Бююкчекмедже
25
Фатих
17
Mudanya
14
Besevler Mahallesi
10
Niluefer
10
Кадыкёй
9
Termal
8
Yuezuencueyil Mahallesi
6
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563 объекта найдено
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы в Armash, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видом на горы
Armash, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
The house is only 500 meters away from the Akmese exit of the Northern Marmara road
€95,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Sarimese, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€184,755
Вилла 4 спальни в Башакшехир, Турция
Вилла 4 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Наличие и стоимость таунхаусов уточняйте у наших специалистов. Проект расположен в районе…
€513,525
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Отличном Месте Стамбула в Эюпсултане для Инвестиций. Квартиры в Стамбуле, Эюпсулт…
€323,000
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Стамбул, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Стамбул, Турция
Комнаты 8
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивная коллекционная недвижимость в центре Стамбула, расположенная на берегу Золотого …
€12,00 млн
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море, с террасой в Стамбул, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Стамбул, Турция
Комнаты 5
Количество этажей 7
Просторная квартира вблизи широкой набережной Мраморного моря - идеальный выбор для жизни и …
€670,000
Дом 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Дом 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,42 млн
Дом 6 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 6 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,38 млн
Дом 5 комнат в Бейликдюзю, Турция
Дом 5 комнат
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 257 м²
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собстве…
€1,02 млн
Дом 4 комнаты в Эюпсултан, Турция
Дом 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€690,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 6
Недвижимость в Стамбуле в Элитном Комплексе в Ускюдаре. Потрясающие квартиры находятся в ист…
€664,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€138,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€147,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Balaban, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Balaban, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Современным Дизайном в Тихом Комплексе с Видом на Природу в Коджаэли, Картепе…
€185,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€235,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 208 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€292,000
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€186,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Yuvacik, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Yuvacik, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Семейного Проживания в Благоустроенном Проекте в Башискеле, Коджаэли Современны…
€215,000
Дом в центре города в Мраморноморский регион, Турция
Дом в центре города
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Дом в центре города в Мраморноморский регион, Турция
Дом в центре города
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Дом в центре города в Мраморноморский регион, Турция
Дом в центре города
Мраморноморский регион, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€179,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€205,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€256,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Элегантная недвижимость у леса в Стамбуле, Эйюпсултан. Эта недвижимость находится в самом це…
€1,24 млн
Вилла 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Количество этажей 2
Крытый плавательный бассейн; Гардеробная; Сауна; Парная; Фитнес; Многофункциональный за…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 289 м²
Роскошные виллы в окружения природы с технологией умного дома в Стамбуле, Чекмекёй.Продается…
€2,08 млн
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 769 м²
Проект расположен в районе Бююкчекмедже в европейской части Стамбула, а именно в районеКент,…
€1,98 млн
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 310 м²
Роскошные просторные виллы в районе Бейликдюзю/Гурпынар. Планировки: 6+1 7+1 Площадь 310 м…
€700,000

Типы недвижимости в Мраморноморский регион

виллы
особняки
дуплексы

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
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с видом на озеро
недорогая
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