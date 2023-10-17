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Kusadasi
Дома
Дома в Kusadasi, Турция
Tuerkmen Mahallesi
16
Дом
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17 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
4
130 м²
Комплекс из 25 роскошных дуплекс-вилл в районе Гузель Чамли города Кушадасы. Бассейн и зелен…
€424,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
4
180 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€400,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
5
170 м²
Комплекс вилл с 8 современными виллами с видом на море и красивой природой Кушадасы. Двухуро…
€255,000
1
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с basseyn
Kusadasi, Турция
3
100 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€140,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
5
154 м²
Виллы находятся в центре Кушадасы, всего в 150 метрах от моря, где сочетаются исторические и…
€328,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
3
94 м²
Комплекс вилл расположен в центре города Кушадасы. Вас ждут 206 вилл с прекрасным видом на м…
€138,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
4
150 м²
Отличная возможность для инвестиций и предварительной покупки во второй фазе дачного городка…
€340,500
1
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
6
300 м²
Роскошный комплекс вилл включает 17 частных вилл с полностью отдельным входом и парковкой в …
€352,900
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
3
85 м²
В проекте есть 34 виллы, 28 из них 2+1 с площадью 85 м2 и 6 из них 3+1 с площадью 95 м2. Сей…
€216,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kusadasi, Турция
5
3
Aydin Kusadasi Villa duplex 200 m2 Private pool 5 rooms 4 bedrooms 4 bathrooms
€650,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Tuerkmen Mahallesi, Турция
4
2
2
Сдается вилла в закрытом охраняемом поселке не далеко от центра Кушадас .На територии поселк…
€15,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4
3
230 м²
2
Вилла 800 метров с моря с видом на национальный парк230м2 с террасами4 + 1Система напольного…
€295,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
4
1
175 м²
2
Система умного домаОн будет совместим с системой умного дома. Все наши продукты в & nbsp; эт…
€290,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kusadasi, Турция
4
4
1 499 м²
2
Всего номеров: 42 -этажное здание2 & nbsp; полВ стадии строительства: дизайнМоре в & nbsp; 8…
€292,000
1
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kusadasi, Турция
3
3
340 м²
2
Вилла предлагает природу и современность вместе и расположена на пляже Леди Кусадаси. С ч…
€197,000
Рекомендовать
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kusadasi, Турция
2
1
85 м²
4
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни с Вид на жительство и гражданство, с Elitnaya villa
Tuerkmen Mahallesi, Турция
5
3
170 м²
2
Красивая вилла традиционного средиземноморского дизайна в закрытом элитном ситэ..В шаговой д…
€500,000
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