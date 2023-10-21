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Дома в Cankaya, Турция

дуплексы
17
19 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€166,000
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Сдвоенные Виллы в Отличном Месте в Чанкая, Газиосманпаша Виллы находятся в микрорайоне Газио…
€1,05 млн
Дуплекс 8 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 8 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 10
Площадь 612 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€1,54 млн
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Площадь 244 м²
Количество этажей 40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€659,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Элегантные Квартиры в Бутик-Комплексе с Садом в Инджеке, Анкара Квартиры в Анкаре расположен…
€217,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Элегантные Квартиры в Бутик-Комплексе с Садом в Инджеке, Анкара Квартиры в Анкаре расположен…
€198,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Квартиры для Инвестиций в Бутик-Проекте в Анкаре, Инджек Квартиры в новостройке расположены …
€168,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
Квартиры в Новостройке с Инвестиционным Потенциалом в Анкаре, Чанкая Элегантные квартиры рас…
€155,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Современные Квартиры в Центре Анкары в Районе Чанкая Стильные квартиры расположены в районе …
€188,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 281 м²
Этаж 1/4
Новые Квартиры в Жилом Комплексе в Анкаре, Чанкая Элитная недвижимость расположена в Анкаре …
€762,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 5
Новые Квартиры с Панорамным Видом на Город в Чанкая, Анкара Квартиры в Анкаре с панорамным в…
€232,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Пешей Доступности от Всей Инфраструктуры в Анкаре, Дикмен Квартиры расположены в …
€282,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Город в Центре Анкары в Районе Чанкая Квартиры с современным дизайном на…
€188,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€115,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€113,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 5
Элегантные Квартиры на Продажу в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре расположены в районе…
€173,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Стильные Квартиры на Продажу в Анкаре, Гёльбаши, в Бутик-Проекте Новые квартиры в Анкаре рас…
€139,000
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла в Анкаре, Чаййолу, для Людей, Ценящих Приватность Чанкая – один из крупнейши…
€901,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Анкаре в Центральной Части Района Чанкая Чанкая является одним из самых развитых …
€229,000
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