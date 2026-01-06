Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Efeler, Турция

виллы
4
дуплексы
3
11 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Yilmazkoy, Турция
Вилла 6 комнат
Yilmazkoy, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
$3,93 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Efeler, Турция
Дуплекс 5 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
$1,58 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Efeler, Турция
Дом 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/7
$3,46 млн
Оставить заявку
Sky ApartmentsSky Apartments
Вилла 5 комнат в Yilmazkoy, Турция
Вилла 5 комнат
Yilmazkoy, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
$4,10 млн
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Efeler, Турция
Дуплекс 5 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
$1,23 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Efeler, Турция
Дом 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 4/8
$13,18 млн
Оставить заявку
AtlantaAtlanta
Вилла 7 комнат в Efeler, Турция
Вилла 7 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 3
$5,62 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Efeler, Турция
Дом 5 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 3/10
$7,03 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Kardeskoy, Турция
Вилла 7 комнат
Kardeskoy, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
$19,61 млн
Оставить заявку
CultureCulture
Дом 4 комнаты в Efeler, Турция
Дом 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
$9,31 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Efeler, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 4/4
$1,85 млн
Оставить заявку
