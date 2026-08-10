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Дома в Фатихе, Турция

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виллы
93
115 объектов найдено
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Coastline Gardens
$926,281
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Petunia Villas Houses
$416,097
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Project расположен в одном из самых престижных районов региона Аликанте, на побережье Коста …
$486,895
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Дом 9 комнат в Фатих, Турция
Дом 9 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажное здание с меблированными квартирами в 250 м от главной улицы и побережья в Бал…
$1,61 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 840 м²
Cordis Lacus
$2,44 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Green Stone Paradise
$973,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Terra Luna Villas
$417,696
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Lake Valley Villas
$572,000
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Дом 8 комнат в Фатих, Турция
Дом 8 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Отремонтированное здание по программе городской трансформации в Фатихе, Стамбул 4-этажное зд…
$1,81 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
White Arcadia Beach Resort Villas
$405,727
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
La Nature Residence
$441,275
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Valley Vista Villa
$2,12 млн
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Дом 10 комнат в Фатих, Турция
Дом 10 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 5
Готовое к переезду здание с мебелью в Стамбуле, Фатих, Акшемсеттин Здание прошло полный ремо…
$1,61 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Celinen Villas
$338,275
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 480 м²
Florent Garden
$1,88 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Площадь 455 м²
Hillcrest Villas
$3,50 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Bosphorus Deluxe
$310,085
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Summit Estates
$1,66 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 532 м²
Valley Vista Villa
$2,68 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 516 м²
Luxury Blue Istanbul
$795,000
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Дом 8 спален в Площадь Султанахмет, Турция
Дом 8 спален
Площадь Султанахмет, Турция
Количество спален 8
Площадь 634 м²
ТУРЕЦКОЕ ГРАЖДАНСТВО (ВТОРОЙ ПАСПОРТ)✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие,…
$3,27 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Beachside Resort
$503,491
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 506 м²
Paradiso in Terra
$595,364
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 845 м²
Diamond of Silivri
$1,07 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 406 м²
Valley Vista Villa
$2,00 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Black Amber
$1,04 млн
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Дом 6 комнат в Фатих, Турция
Дом 6 комнат
Фатих, Турция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 185 м²
Количество этажей 6
Отремонтированное здание с лифтом и 6 меблированными квартирами-студиями в Стамбуле, Фатих, …
$742,221
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 7
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Площадь 800 м²
Evergreen Village
$2,50 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 538 м²
Prestij Garden
$1,66 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
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Площадь 274 м²
Black Amber
$2,80 млн
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