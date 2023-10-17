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Дома в Фатих, Турция

17 объектов найдено
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Фатих, Турция
Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Особняк с Уникальными Видами в Стамбуле, Фатих. Особняк в Стамбуле расположен в районе Фатих…
€2,16 млн
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Фатих, Турция
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Фатих, Турция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Меблированное Здание в Стамбуле, Подходящее для Airbnb. 5-этажное здание в Стамбуле находитс…
€1,52 млн
Дом 12 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 12 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 17
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Меблированное 5-Этажное Здание в Районе Фатих, Стамбул. 5-этажное здание в Стамбуле построен…
€1,60 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 5
Меблированное Угловое Здание в Стамбуле, Акшемсеттин. Здание в Стамбуле расположено в Акшемс…
€1,52 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Отремонтированное Здание с Новой Мебелью в Стамбуле. Предлагаемый многоквартирный дом состои…
€949,000
Дом 6 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 185 м²
Количество этажей 6
Жилое Здание с 6 Меблированными Квартирами в Фатихе. Жилое здание в Стамбуле находится в рай…
€703,000
Дом 8 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 8 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Угловое Жилое Здание с 4 Квартирами в Стамбуле, Фатих. Отремонтированное здание расположено …
€1,71 млн
Дом 4 спальни с кондиционером в Фатих, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером
Фатих, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Новое Меблированное Здание с 4 Этажами в Стамбуле, Фатих. Здание расположено недалеко от про…
€1,71 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Отремонтированное и Меблированное Жилое Здание в Стамбуле. Здание в Стамбуле, недалеко от мо…
€1,60 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Здание После Ремонта в Фатихе, Балат с Террасами и Балконами. Отремонтированное жилое здание…
€1,52 млн
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 5
Готовое Здание в Стамбуле Рядом с Главной Дорогой. Здание в Стамбуле в районе Фатих имеет 5 …
€712,000
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 5
Меблированное Угловое Здание в Стамбуле, Фатих. Здание расположено в 600 м от моря в Стамбул…
€1,28 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 4
4-Этажное Жилое Здание с Террасой в Стамбуле, Фатих. 4-этажное здание расположено в районе Ф…
€1,14 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Здание в Стамбуле с Кафе на 1 Этаже и Квартирами на 3 Этажах. Здание, расположенное в Стамбу…
€2,38 млн
Дом 13 спален с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 13 спален с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 18
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Меблированное Здание в Стамбуле, Фатих, Подходящее для Airbnb. Четырехэтажное многоквартирно…
€2,47 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 5 спален с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 5
Меблированное и Отремонтированное Здание в Стамбуле. Здание, расположенное в Стамбуле, состо…
€1,52 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом в Фатих, Турция
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Угловое Здание в Центре Стамбула, Фатих. Здание в Стамбуле, Фатих, расположено на участке пл…
€854,000
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