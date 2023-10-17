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17 объектов найдено
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Особняк 12 спален с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Фатих, Турция
15
9
850 м²
3
Особняк с Уникальными Видами в Стамбуле, Фатих. Особняк в Стамбуле расположен в районе Фатих…
€2,16 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Фатих, Турция
13
5
300 м²
4
Меблированное Здание в Стамбуле, Подходящее для Airbnb. 5-этажное здание в Стамбуле находитс…
€1,52 млн
Рекомендовать
Дом 12 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
17
5
350 м²
5
Меблированное 5-Этажное Здание в Районе Фатих, Стамбул. 5-этажное здание в Стамбуле построен…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
10
5
210 м²
5
Меблированное Угловое Здание в Стамбуле, Акшемсеттин. Здание в Стамбуле расположено в Акшемс…
€1,52 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
9
4
250 м²
4
Отремонтированное Здание с Новой Мебелью в Стамбуле. Предлагаемый многоквартирный дом состои…
€949,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
6
6
185 м²
6
Жилое Здание с 6 Меблированными Квартирами в Фатихе. Жилое здание в Стамбуле находится в рай…
€703,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
12
4
240 м²
4
Угловое Жилое Здание с 4 Квартирами в Стамбуле, Фатих. Отремонтированное здание расположено …
€1,71 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером
Фатих, Турция
8
4
310 м²
4
Новое Меблированное Здание с 4 Этажами в Стамбуле, Фатих. Здание расположено недалеко от про…
€1,71 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
6
3
180 м²
4
Отремонтированное и Меблированное Жилое Здание в Стамбуле. Здание в Стамбуле, недалеко от мо…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
9
5
340 м²
4
Здание После Ремонта в Фатихе, Балат с Террасами и Балконами. Отремонтированное жилое здание…
€1,52 млн
Рекомендовать
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
14
5
330 м²
5
Готовое Здание в Стамбуле Рядом с Главной Дорогой. Здание в Стамбуле в районе Фатих имеет 5 …
€712,000
Рекомендовать
Дом 9 спален с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
14
5
280 м²
5
Меблированное Угловое Здание в Стамбуле, Фатих. Здание расположено в 600 м от моря в Стамбул…
€1,28 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
8
4
190 м²
4
4-Этажное Жилое Здание с Террасой в Стамбуле, Фатих. 4-этажное здание расположено в районе Ф…
€1,14 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
9
3
180 м²
4
Здание в Стамбуле с Кафе на 1 Этаже и Квартирами на 3 Этажах. Здание, расположенное в Стамбу…
€2,38 млн
Рекомендовать
Дом 13 спален с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
18
6
340 м²
4
Меблированное Здание в Стамбуле, Фатих, Подходящее для Airbnb. Четырехэтажное многоквартирно…
€2,47 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с c ремонтом
Фатих, Турция
10
5
300 м²
5
Меблированное и Отремонтированное Здание в Стамбуле. Здание, расположенное в Стамбуле, состо…
€1,52 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с c ремонтом
Фатих, Турция
6
3
140 м²
4/4
Угловое Здание в Центре Стамбула, Фатих. Здание в Стамбуле, Фатих, расположено на участке пл…
€854,000
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