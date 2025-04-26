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Дома в Яловой, Турция

Чынарджык
22
Ялова
10
Термал
5
Армутлу
4
43 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$366,146
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море в рассрочку в Ялове. Квартиры в Ялове, Чынарджык, с уникальным видо…
$376,412
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море в рассрочку в Ялове. Квартиры в Ялове, Чынарджык, с уникальным видо…
$286,301
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/7
Новые Квартиры с Открытым Видом на Море в Чынарджыке. Квартиры в Ялове, Чынарджык, с уникаль…
$165,393
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$215,581
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Дуплекс 5 комнат в Ялова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/4
Роскошные квартиры в малоэтажном комплексе с бассейном в центральной части Яловы Ялова, расп…
$168,815
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 4/5
Роскошные Квартиры в Современном Комплексе с Эксклюзивными Услугами в Ялове Роскошные кварти…
$234,972
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Дуплекс 4 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Этаж 4/4
Квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой в Ялове, Термаль. Квартиры расположены в Ялов…
$240,675
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Дуплекс 3 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Меблированная Двухуровневая Квартира с 2 Спальнями в Ялова, Термаль Квартира расположена в Я…
$110,642
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 3/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$200,753
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$131,174
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Вилла 6 комнат в Ялова, Турция
Вилла 6 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Трехэтажная вилла с собственным бассейном и лифтом в Ялове, Кадыкёй Трехэтажная вилла находи…
$677,541
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Дом 5 комнат в Ялова, Турция
Дом 5 комнат
Ялова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 1/2
Виллы с 4 спальнями и просторными интерьерами в Кадыкёе, Ялова Ялова – популярный центр летн…
$337,630
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$230,409
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 4/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$246,378
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Дуплекс 5 комнат в Армутлу, Турция
Дуплекс 5 комнат
Армутлу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/4
Стильные квартиры у моря в Армутлу, Ялова Ялова – выгодно расположенный город в непосредстве…
$400,365
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,799
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Дуплекс 5 комнат в Термал, Турция
Дуплекс 5 комнат
Термал, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
Двухуровневые квартиры с 4 спальнями, большим садом и террасой в привилегированном комплексе…
$120,908
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Дуплекс 1 комната в Чынарджык, Турция
Дуплекс 1 комната
Чынарджык, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 283 м²
Этаж 3/4
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$353,628
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Дом 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дом 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Этаж 1/2
Современные дома рядом со всеми удобствами и пляжем в Ялове, Чынарджык Ялова – идеальный цен…
$274,894
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Вилла в Мраморноморский регион, Турция
Вилла
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Инфаструктура Вилл : 2 Виллы расположенные в Ялове/Термал. - Количество этажей: 3 - 435 к…
$514,802
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Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 5/5
Квартиры на продажу в закрытом комплексе в районе Газиосманпаша, Ялова Ялова, благодаря свое…
$163,112
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 4
Двухуровневая квартира рядом с морем в Ялове   Проект представляет собой бутик-проект,…
$100,957
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Дуплекс 5 комнат в Термал, Турция
Дуплекс 5 комнат
Термал, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/4
Двухуровневая квартира с 4 спальнями и большой террасой в Ялове в комплексе «Mia Thermal» Пр…
$125,471
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Дуплекс 3 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/4
Роскошные квартиры в малоэтажном комплексе с бассейном в центральной части Яловы Ялова, расп…
$131,174
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Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/6
Квартиры в комплексе в престижном месте в Ялове, Газиосманпаша Ялова пользуется популярность…
$147,143
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Дуплекс 2 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 4/4
Квартиры в термальном комплексе в Ялове, Термаль Ялова – город, находящийся в Мраморноморско…
$190,487
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Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$246,378
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$230,409
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$116,877
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