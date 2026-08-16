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Дома в Мезитлях, Турция

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виллы
15
дуплексы
8
25 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$293,091
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Вилла 6 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вилла 5+1 с панорамным видом Мерсин, Аяш Дизайнерский ремонт виллы Комплекс вилл на стадии з…
$445,904
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
Количество этажей 3
Виллы премиум класса 4+1 Мезитли, Мерсин Комплекс состоит из 10 вилл Панорамный вид на море …
$665,427
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Вилла 6 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Виллы премиум класса 5+1Мезитли, МерсинВилла находится на огороженной территорииДо моря 3 км…
$571,672
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 на первой береговой линии Мерсин, Ташуджу Площадь земли 430 м2 Площадь виллы 250 м…
$857,508
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Вилла 4 комнаты в Мезитли, Турция
Вилла 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс в Томюке, Мерсин Виллы 3+1 У виллы есть персональный бассейн и  огороженная т…
$480,205
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LDV InvestLDV Invest
Дом 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дом 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/14
$1,86 млн
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Дуплекс 6 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в пешей доступности от всей инфраструктуры в Мерсине, Мезитли Мерсин — это од…
$522,138
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 15
Квартиры-дуплексы 1+1 в комплексе премиум-класса, Томюк, МерсинКомплекс сдан, искан полученЭ…
$171,502
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Дуплекс 8 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Этаж 13/14
Новый элитный комплекс в Мезитли, Мерсин Первая береговая линия Подходит под турецкое гражда…
$628,839
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Шикарные виллы 4+1 Аяш, Мерсин Вид на море Комплекс состоит из 9 вилл Окончание строительств…
$400,171
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 12
Квартиры-дуплексы 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ТеджеКомплекс стоит из 1 блокаКомплекс сд…
$66,314
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс в Томюке, МерсинВиллы 4+1Комплекс сдан, искан полученУ виллы есть персональны…
$834,642
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Вилла 7 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 7 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Новые отдельные виллы в престижном месте в Мезитли, Мерсин Обладая одной из самых протяжённы…
$1,25 млн
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Вилла 4 комнаты в Findikpinari, Турция
Вилла 4 комнаты
Findikpinari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
$13,95 млн
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Вилла 4 комнаты в Мезитли, Турция
Вилла 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла на два хозяина / таунхаус 3+1  Мерсин, Енишехир Площадь земли 1500 м2 Площадь виллы 25…
$234,386
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Вилла 6 комнат в Cevlik, Турция
Вилла 6 комнат
Cevlik, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2
$41,56 млн
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Дуплекс 5 комнат в Мезитли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 13
Дуплексы 4+1 Аяш, Мерсин Панорамный вид на море, горы Подходит под ВНЖ Турции Новый комплекс…
$356,723
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Дом 7 комнат в Мезитли, Турция
Дом 7 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
«Умные» виллы с потрясающим видом на лес, город и море в Мерсине, Мезитли Мерсин с его солнц…
$644,800
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Вилла 8 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла 6+2 Енишехир, Мерсин Вид на море, горы, город Вилла сдана, можно заезжать и ж…
$800,341
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Вилла 8 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
$25,58 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Новые квартиры в хорошем месте в Мерсине, Мезитли Новые квартиры на продажу расположены в ко…
$189,857
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
$17,38 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Мезитли, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры для инвестиций в 200 метрах от моря в Мерсине Квартиры в Мерсине, Тедже, расп…
$246,196
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Вилла 6 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 6 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Новые виллы на продажу в Мерсине в районе Давултепе Мерсин, и в частности его район Мезитли,…
$698,670
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