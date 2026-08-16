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Дома в Центральной Анатолии, Турция

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Анкара
34
Эскишехир
17
Cankaya
16
Гёльбаши
14
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67 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$198,959
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Вилла 6 комнат в Karagozler Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Karagozler Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
$25,58 млн
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Дуплекс 6 комнат в Cankaya, Турция
Дуплекс 6 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Этаж 38/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$859,456
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It Is RealtyIt Is Realty
Дуплекс 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
$3,00 млн
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Вилла 9 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 9 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 615 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,84 млн
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Дуплекс 5 комнат в Etimesgut, Турция
Дуплекс 5 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$829,381
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 525 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на озеро и отдельным садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,47 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 515 м²
Новые роскошные виллы с 7 спальнями в элитном проекте в Анкаре, Гёльбаши Анкара, столица Тур…
$1,47 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$184,607
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$219,780
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Дуплекс 6 комнат в Etimesgut, Турция
Дуплекс 6 комнат
Etimesgut, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 351 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$953,152
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Просторные и элегантные новые квартиры в Анкаре, Чанкая, Кючюкесат Анкара — столица Турции с…
$230,191
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Дуплекс 5 комнат в Odunpazari, Турция
Дуплекс 5 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
$177,881
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Вилла 5 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 5 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Роскошные виллы в комплексе с бассейном в Анкаре, Гёльбаши Виллы расположены в Гёльбаши – ра…
$482,360
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Виллы с системой «умный дом» в жилом комплексе в Анкаре, Чаййолу Анкара, столица Турции, явл…
$1,91 млн
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Дуплекс 6 комнат в Odunpazari, Турция
Дуплекс 6 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
$3,05 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Odunpazari, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
$4,36 млн
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Количество этажей 4
Роскошные дома в престижном районе Чанкая в Анкаре Анкара, столица Турции, является одним из…
$628,109
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Вилла 5 комнат в Tepebasi, Турция
Вилла 5 комнат
Tepebasi, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 2/2
$6,69 млн
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Вилла 6 комнат в Akarca Koyu, Турция
Вилла 6 комнат
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Просторная *трёхэтажная вилла 5+1* с бассейном, открытой парковкой и садом…
$813,069
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в престижном месте в охраняемом комплексе в Инджеке, Анкара Гёльбаши – же…
$1,89 млн
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Дом 5 комнат в Cankaya, Турция
Дом 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
Двухквартирные виллы с личными садами в престижном районе Анкары, Чанкая Ахлатлыбель Анкара …
$492,770
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Дуплекс 4 комнаты в Cankaya, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Квартиры с системой «умный дом» в охраняемом комплексе в Анкаре, Турция Анкара – это не толь…
$607,287
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Вилла 7 комнат в Cankaya, Турция
Вилла 7 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Стильная вилла с большим садом в Анкаре, Чаййолу Чанкая – один из крупнейших районов Турции,…
$576,056
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Вилла 4 комнаты в Karagozler Mahallesi, Турция
Вилла 4 комнаты
Karagozler Mahallesi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
$10,46 млн
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Вилла 6 комнат в Keskin Mahallesi, Турция
Вилла 6 комнат
Keskin Mahallesi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
$14,53 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Инвестиционные квартиры с 2 и 3 спальнями в престижном районе Гёльбаши в Анкаре Квартиры рас…
$219,780
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Дуплекс 4 комнаты в Etimesgut, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры в стильном проекте в Анкаре в районе Этимесгут Расположенный на западе Анкары…
$449,971
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Дом 5 комнат в Ovakent, Турция
Дом 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы KIWI Sunset 2, возможность получить гражданство Турции! Виллы KIWI Sunset II …
$3,38 млн
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Вилла 7 комнат в Odunpazari, Турция
Вилла 7 комнат
Odunpazari, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 3/3
$8,08 млн
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

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Параметры недвижимости в Центральной Анатолии, Турция

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