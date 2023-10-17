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68
Cankaya
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55 объектов найдено
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
150 м²
6
Готовые Квартиры с Видом на Город в Анкаре, Чанкая. Новые квартиры в Анкаре, Чанкая, имеют п…
€167,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
6
5
450 м²
4
Сдвоенные Виллы в Отличном Месте в Чанкая, Газиосманпаша Виллы находятся в микрорайоне Газио…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Анкара, Турция
9
7
480 м²
2
Отдельные Виллы на Продажу в Элитном Комплексе в Анкаре, Гёльбаши, Инджек Элитные виллы на п…
€1,08 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
5
2
186 м²
5
Недвижимость в Центре Анкары в Районе Чанкая с Хорошим Инвестиционным Потенциалом Недвижимос…
€218,000
Рекомендовать
Дуплекс 8 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
10
612 м²
40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€1,55 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
6
244 м²
40
Недвижимость с Видом на Долину в Энергосберегающем Экопроекте в Анкаре, Чанкая Квартиры с ви…
€658,000
Рекомендовать
Дуплекс 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
9
3
380 м²
5
Новая Недвижимость в Выгодном Месте с Инвестиционным Потенциалом в Кечиорен Новые квартиры р…
€152,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
5
2
235 м²
3
Стильные Квартиры в Новом Бутик-Проекте в Анкаре, Инджек Новые Квартиры в Анкаре расположены…
€191,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
9
7
732 м²
3
Отдельные Виллы в Элегантном Стиле с Садом в Гёльбаши, Анкара Роскошные виллы расположены в …
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
8
6
600 м²
3
Отдельные Виллы в Элегантном Стиле с Садом в Гёльбаши, Анкара Роскошные виллы расположены в …
€922,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
7
5
475 м²
3
Отдельные Виллы в Элегантном Стиле с Садом в Гёльбаши, Анкара Роскошные виллы расположены в …
€683,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Hacilar, Турция
8
6
450 м²
3
Отдельные Дома в Элитном Комплексе в Гёльбаши, Инджек Элитные дома расположены в Инджеке – о…
€1,43 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
5
2
190 м²
5
Новые Стильные Квартиры в Бутик-Проекте в Инджеке, Анкара Шикарные квартиры в Анкаре располо…
€143,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
4
2
125 м²
4
Новые Квартиры со Стильным Дизайном в Бутик-Проекте в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре…
€171,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
8
4
450 м²
25
Новые Просторные Квартиры в Роскошном Комплексе в Анкаре, Мамак Стильные квартиры находятся …
€304,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goelbasi, Турция
3
2
83 м²
4
Новые Квартиры со Стильным Дизайном в Комплексе с Охраной в Инджеке, Анкара Новые квартиры в…
€152,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cankaya, Турция
5
2
150 м²
4
Элегантные Квартиры в Бутик-Комплексе с Садом в Инджеке, Анкара Квартиры в Анкаре расположен…
€218,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Cankaya, Турция
4
2
130 м²
4
Элегантные Квартиры в Бутик-Комплексе с Садом в Инджеке, Анкара Квартиры в Анкаре расположен…
€199,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
135 м²
5
Квартиры для Инвестиций в Бутик-Проекте в Анкаре, Инджек Квартиры в новостройке расположены …
€169,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
4
2
170 м²
7
Квартиры в Новостройке с Инвестиционным Потенциалом в Анкаре, Чанкая Элегантные квартиры рас…
€156,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
9
6
505 м²
3
Роскошные Виллы в Удачно Расположенном Комплексе в Анкаре, Инджек Роскошные виллы расположен…
€1,14 млн
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
3
2
190 м²
5
Современные Квартиры в Центре Анкары в Районе Чанкая Стильные квартиры расположены в районе …
€154,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
4
281 м²
1/4
Новые Квартиры в Жилом Комплексе в Анкаре, Чанкая Элитная недвижимость расположена в Анкаре …
€769,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
7
5
715 м²
3
Виллы с 6 Спальнями и Собственным Садом в Анкаре, Гёльбаши Роскошные виллы расположены в Инд…
€1,26 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
5
2
135 м²
5
Стильные Квартиры в Бутик-Проекте в Анкаре, Эрьяман Стильные квартиры расположены в Анкаре в…
€144,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
2
220 м²
5
Новые Квартиры с Панорамным Видом на Город в Чанкая, Анкара Квартиры в Анкаре с панорамным в…
€234,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Cankaya, Турция
6
2
190 м²
5
Квартиры в Пешей Доступности от Всей Инфраструктуры в Анкаре, Дикмен Квартиры расположены в …
€285,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
5
2
185 м²
7
Квартиры с Видом на Город в Центре Анкары в Районе Чанкая Квартиры с современным дизайном на…
€190,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
6
3
300 м²
3/3
Двухуровневая Квартира в Анкаре, Кечиорен, Рядом с Остановками Общественного Транспорта Пред…
€188,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Cankaya, Турция
4
1
90 м²
6
Стильные Квартиры в Проекте с Современным Дизайном в Анкаре, Инджек Новые квартиры в Анкаре …
€116,000
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