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171 объект найдено
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Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с Blagoustroennaya territoriya kompleksa
Бодрум, Турция
5
3
165 м²
1
Проект вилл с панорамным видом на заливы Гюмбет и Бодрум, спроектированы как одноэтажные стр…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с парковкой, с бассейном
Бодрум, Турция
3
2
146 м²
1
Новый проект вилл планировки 2+1 (146-188 м2) строится в самом сердце Бодрума. На Ваш выбор …
€369,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с садом
Бодрум, Турция
5
3
247 м²
1
Шикарный проект вилл расположен в гавани Гюллюк, между апельсиновыми и оливковыми деревьями.…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
2
95 м²
Роскошная вилла с частным пирсом в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак, престижный район, расположенн…
€551,000
Рекомендовать
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
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Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Goeltuerkbuekue, Турция
Уединенная вилла, где несравненная роскошь встречается с красотой природы и шумом моря и все…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
4
3
177 м²
2
Виллы с Видом на Природу в Тихой Торбе в Бодруме Эти изысканные виллы являются частью бутико…
€940,000
Рекомендовать
Вилла
Бодрум, Турция
Madnasa Turkbuku - это роскошный комплекс вилл, расположенный в красивых бухтах Бодрума, отк…
€2,82 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
4
151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря.Комплекс, где расположе…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
4
156 м²
Новый проект вилл в Бодруме с собственной береговой линией.Каждая вилла имеет свой сад и вид…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бодрум, Турция
4
151 м²
Отдельная вилла с частным бассейном в жилом комплексе на берегу моря. Комплекс, где располож…
€640,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бодрум, Турция
4
130 м²
Этот великолепный комплекс вилл расположен в городе Бодрум. Данный проект будет построен на …
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с basseyn
Бодрум, Турция
5
255 м²
Новый жилой комплекс от проверенного застройщика. Отличный интерьерный дизайн, экстерьер в с…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Бодрум, Турция
6
4
185 м²
1
Отдельные Дома с Индивидуальными Бассейнами и Садами в Конаджике, Бодрум Современные частные…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
15
10
850 м²
4
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бодруме, Ялыкавак. Две виллы в общем саду в Бодруме, …
€2,16 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
7
5
530 м²
3
Вилла с Мебелью и Видом на Море в Бодруме с Личным Пляжем. Вилла в Бодруме, Ялыкавак, с боль…
€6,32 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Akyarlar, Турция
8
6
310 м²
2
Отдельная Вилла в Комплексе с Частным Пляжем в Бодруме. Вилла в Бодруме находится в престижн…
€2,52 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Derekoey, Турция
7
5
497 м²
1
Дома с Великолепным Видом на Море в Бодруме, Тургутрейс. Дома в Бодруме с облицовкой из нату…
€3,28 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
5
3
215 м²
2
Частный Дом с Личным Бассейном и Садом в Бодруме. Отдельный двухэтажный дом в Бодруме с видо…
€1,48 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
4
5
454 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,11 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
7
501 м²
3
Недорогие Качественные Виллы с Видом на Море в Ялыкаваке Роскошные виллы находятся в Ялыкава…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
6
392 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
5
5
395 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€3,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
9
10
1 126 м²
Виллы с Панорамным Видом на Море в Бодруме, Рядом Ялыкавак Марина. Отдельные виллы в Бодруме…
€9,90 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
4
3
166 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,24 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
4
3
163 м²
2
Отдельные Виллы 3+1 в Бодруме, Гёлькёй, с Видом на Море Виллы находятся в районе Гёлькёй в с…
€1,52 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
6
4
970 м²
1/2
Отдельные Каменные Виллы с Галереей и Собственным Бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Предлагаемые…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
6
6
345 м²
1/3
Роскошные Виллы с Видом на Море в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемые на продажу виллы расположен…
€1,63 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
6
7
650 м²
1/3
Меблированные Отдельные Виллы в Бодруме в Шаговой Доступности от Многих Объектов Инфраструкт…
€3,28 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
6
5
453 м²
1
Меблированные Элитные Сдвоенные Виллы в Бодруме для Инвестиций Сдвоенные виллы на продажу на…
€3,50 млн
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Параметры недвижимости в Бодрум, Турция
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