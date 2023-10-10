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Дома
Дома в Измир, Турция
Icmeler Mahallesi
6
Celal Bayar Mahallesi
4
Yenice Mahallesi
3
Дом
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59 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
4
2
2
С Видом на Эгейское море и закаты. проект состоит из 112 объектов Только у этого прое…
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Чешме, Турция
5
3
2
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызл…
€3,88 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
6
5
460 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,57 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
5
4
395 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,31 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Чешме, Турция
4
3
338 м²
1/2
Современные дома с видом на море и бассейном в Чешме, Измир В этом жилом комплексе вас ждут …
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Чешме, Турция
4
3
280 м²
1
В комплексе есть как виллы, так и квартиры. На территории: Открытый бассейн; Кафе; Фитне…
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
6
220 м²
Наши виллы с индивидуальной планировкой и полезной площадью 5+1 220 м²; 100 метров до всемир…
€1,43 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
6
240 м²
Район , где Вы будете жить в гармонии с природой. Вы найдете все свои ожидания живя в прекра…
€1,37 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
4
155 м²
Выберите свою виллу в проекте, чтобы насладиться роскошной и современной жизнью в самом серд…
€290,000
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
5
230 м²
Спокойная жизнь в природной экосистеме с ее природой, птичьим пением и чистым воздухом в Кем…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
4
130 м²
Комплекс из 25 роскошных дуплекс-вилл в районе Гузель Чамли города Кушадасы. Бассейн и зелен…
€387,300
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
5
200 м²
Супер роскошный комплекс вилл включает 21 виллу. Виллы с четырьмя спальнями + большая гостин…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
3
90 м²
Супер роскошный комплекс вилл в красивом районе Чешме, Измир. Уголок отдыха со всеми удобств…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
4
3
3
Г. Измир Район Фоча Енибаарасы С невероятно красивым видом и бассейном На…
€708,974
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море
Urla, Турция
6
1
320 м²
4
В одном из самых элитных ЖК в Урле район Чешмеалты продается вилла • ЖК с бассейном и ох…
€573,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kemalpasa, Турция
3
2
155 м²
2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х эт…
€1,33 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
8
7
476 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€3,34 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
7
6
418 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yenice Mahallesi, Турция
6
5
369 м²
Отдельные Виллы с Личными Бассейнами в Комплексе в Урле. Виллы на продажу расположены в райо…
€2,12 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Gaziemir, Турция
4
1
185 м²
2
Вилла находится в прекрасном зеленом районе Газиемира, Беяевлер. Рядом школы, парки, лиц…
€235,562
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Эгейский регион, Турция
6
3
3
Новый проект жилого комплекса Begonvilla Спокойный зеленый в экологически чистой зоне 3 …
€528,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
3
3
Life by the sea Window view overlooking the sea The residence in Ayasaranda is satur…
€490,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Чешме, Турция
8
5
All doors in the villa will open to the sea The villa on Ayasaranda is saturated wi…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Дикили, Турция
4
2
120 м²
Измирский район Дикили Чандарлы море и пляж 20 метров 120 м2 брутто 100 м2 нетто 3 + 1 д…
€272,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Gaziemir, Турция
4
2
2
A Wonderful Nature View And Clean Air Our Villa Has 2 Floors,Our Villa Has 3+1 Rooms, 1…
€300,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
5
3
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с гаражом, с видом на горы
Foca, Турция
5
3
Our 2 luxury triplex villas with 225 m2 4+1 detached 50m2 pool in a 650m2 plot with a magn…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Ovacik, Турция
4
2
3
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она по…
€250,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Ovacik, Турция
4
2
140 м²
3
Наша вилла расположена на пляже Ени Чакран, в 50 метрах от улицы Ялы, и через 45 дней она по…
€230,000
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Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с видом на горы
Celal Bayar Mahallesi, Турция
6
3
298 м²
You will happily say hello to every day in Çeşme. -The project, which will be located in …
€1,61 млн
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