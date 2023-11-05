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Дома в Бейкоз, Турция

3 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Бейкоз, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Бейкоз, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 31
Новая элитная резиденция в Бейкоз Рады Вам представить новую элитную резиденцию с соб…
€643,000
Вилла 6 спален в Бейкоз, Турция
Вилла 6 спален
Бейкоз, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 250 м²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
€26,32 млн
Вилла 5 спален в Бейкоз, Турция
Вилла 5 спален
Бейкоз, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 4
BEYKOZ / ACARKENT 🔹 700m2 net kapalı alan 🔹1.200m2 Arsa 🔹2 Salon 🔹5 Oda 🔹2 Giyinme od…
€5,84 млн
Realting.com
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