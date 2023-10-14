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Дома в Эюпсултан, Турция

дуплексы
6
10 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Эюпсултан, Турция
Дом 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€690,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 10
Новые Квартиры Рядом с Инфраструктурой в Стамбуле, Эюпсултан. Квартиры расположены в районе …
€311,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Эюпсултан, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с…
€610,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€923,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€706,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 5
Просторные Квартиры с Современным Дизайном в Стамбуле. Стильные квартиры расположены в одном…
€546,000
Особняк 2 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом в Эюпсултан, Турция
Особняк 2 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/2
2-Этажный Исторический Особняк в Стамбуле, Эюпсултан. Отремонтированный исторический особняк…
€526,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 10
Современные Квартиры в Элитном Проекте в Стамбуле, Эюпсултан. Современные квартиры находятся…
€554,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка в Эюпсултан, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с парковка
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Шикарные Квартиры в Гармонии с Природой в Эюпсултане. Квартиры расположены в комплексе рядом…
€871,000
Дом 4 комнаты в Эюпсултан, Турция
Дом 4 комнаты
Эюпсултан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€690,000
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