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Дома в Эюпе, Турция

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виллы
6
дуплексы
6
15 объектов найдено
Дуплекс 6 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 6 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 351 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на лес в экологичном комплексе в Стамбуле Квартиры расположены в районе Гёк…
$2,33 млн
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Дом 6 спален в Эюп, Турция
Дом 6 спален
Эюп, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 283 м²
Виллы находятся в Kemerburgaz, Eyupsultan, Istanbul. Этот район на севере города идеально по…
$2,35 млн
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Дом 4 спальни в Эюп, Турция
Дом 4 спальни
Эюп, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Эти стильные дома расположены в рамках вдохновленного природой проекта в Гоктурке, Эйюпсулта…
$3,10 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Canonic Vita
$358,000
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Дуплекс 6 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 6 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 214 м²
Количество этажей 10
Квартиры в жилом комплексе семейного типа с видом на лес в Стамбуле, в районе Эюпсултан, Али…
$588,780
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Canonic Vita
$1,37 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Canonic Vita
$706,000
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Canonic Vita
$925,000
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Замок 9 спален в Эюп, Турция
Замок 9 спален
Эюп, Турция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 000 м²
Этот необыкновенный, уникально спроектированный замок расположен в Гоктурке, Эйюпсултан, одн…
$23,23 млн
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Ville Paradise
$2,78 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Эюп, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на лес в экологичном комплексе в Стамбуле Квартиры расположены в районе Гёк…
$1,23 млн
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Canonic Vita
$648,000
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Дуплекс 5 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на лес в экологичном комплексе в Стамбуле Квартиры расположены в районе Гёк…
$1,69 млн
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Дуплекс 5 комнат в Эюп, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эюп, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 9
Квартиры на продажу в районе Эюп, Стамбул, в комплексе с богатой инфраструктурой Эти квартир…
$1,15 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Эюп, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Эюп, Турция
Число комнат 2
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 5
**LOCATION:** Eyüpsultan / ISTANBUL suitable for citizenship    **CONSTRUCTION AREA…
$523,353
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