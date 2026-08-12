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Дома возле озера в Турции

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Стамбул
96
Анталья
186
Аланья
38
Бодрум
6
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3 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Sur, Турция
Вилла 11 комнат
Sur, Турция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
$20,85 млн
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Особняк 10 комнат в Бодрум, Турция
Особняк 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Вилла для продажи ULTRA-LUXURY MANSION Брокер Bodrum Turkey без комиссии для покупателяОписа…
$15,02 млн
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Вилла 1 комната в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 1 комната
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Площадь 1 100 м²
Your dream home awaits in Istanbul's prestigious Alkent. Experience luxury at its finest …
$1,29 млн
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