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Дома в Aksu, Турция

9 объектов найдено
Дом 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Aksu, Турция
Дом 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Aksu, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
€500,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Aksu, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Aksu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
€650,000
Дом 6 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Aksu, Турция
Дом 6 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Aksu, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
€1,19 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Aksu, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Aksu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
€707,600
Дом 2 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с Онлайн-показ в Aksu, Турция
Дом 2 спальни с балконом, с видеонаблюдением, с Онлайн-показ
Aksu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€469,600
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Aksu, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Aksu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
€1,04 млн
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Aksu, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Aksu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€1,09 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением в Aksu, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видеонаблюдением
Aksu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
€451,100
Дом 4 спальни с кондиционером, с Онлайн-показ в Aksu, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с Онлайн-показ
Aksu, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
€842,400

Параметры недвижимости в Aksu, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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