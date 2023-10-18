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Дома в Kas, Турция

виллы
23
27 объектов найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 515 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Сауной и Джакузи в Калкане, Каш. Виллы находятся в роскошном проекте с впе…
€1,25 млн
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом в Kas, Турция
Бунгало 2 спальни с балконом, с видом на море, с c ремонтом
Kas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Каменный Дом с Панорамным Видом на Море и Природу в Анталии, Каш Каш расположен на востоке з…
€770,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kas, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Просторная Вилла в Калкане, Анталия, с Потрясающим Видом на Море. Вилла с 4 спальнями в Калк…
€638,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Gelemis, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Gelemis, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€1,750
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
Этаж 1/3
Отдельные Виллы с Инвестиционным Потенциалом в Анталии, Калкан Виллы с высоким доходом от ар…
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Меблированная Роскошная Вилла с Гарантией Аренды в Калкане, Анталия Отдельностоящая вилла 4+…
€860,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 3
Оборудованный Дом для Уединенного Образа Жизни в Анталии, Калкан Дом расположен в популярном…
€826,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Bezirgan, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Bezirgan, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1
Просторный Меблированный Частный Дом с Большим Садом в Каше, Калкан, Анталия Калкан располож…
€800,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 с Крытым и Открытым Бассейнами в Обширном Саду в Центре Калкана, Анталия Калкан — …
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Отдельная Вилла с Частным Бассейном в Анталии, Калкан Калкан – популярный курортный город, р…
€2,00 млн
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Деревня калкан, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Деревня калкан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Виллы с Крытым и Открытым Бассейнами и Большими Садами в Каше, Калкан Виллы с видом на море …
€1,70 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 564 м²
Этаж 1/3
Виллы с Высокой Гарантией Аренды в Центре Калкана, Анталия Виллы с видом на природу и море р…
€1,50 млн
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Деревня калкан, Турция
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Виллы с Высокой Гарантией Аренды в Центре Калкана, Анталия Виллы с видом на природу и море р…
€800,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Деревня калкан, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Деревня калкан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1/3
Шикарные Виллы Рядом с Морем в Калкане, Анталия Шикарные виллы расположены в Калкане – в выг…
€745,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Деревня калкан, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Деревня калкан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Этаж 1/2
Роскошные Дома с Гарантией Высокого Арендного Дохода в Каше, Калкан Дома расположены в Каше,…
€650,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
€220
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
€285
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Kas, Турция
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kas, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
 Создайте свой особый образ жизни с виллой на продажу в Анталии. Вы можете использовать вилл…
Цена по запросу
Дом 5 спален с садом, с сауной, с охраной в Kas, Турция
Дом 5 спален с садом, с сауной, с охраной
Kas, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
An exclusive villa for sale in Antalya guarantees a luxury lifestyle close to the beach. Pro…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kas, Турция
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kas, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Every day feel the freshener sea breeze, the sound of waves crashing is magnificent, a freed…
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Деревня калкан, Турция
Вилла 6 спален
Деревня калкан, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Приглашаем вас насладиться роскошным и комфортным отдыхом с поистине турецким гостеприимство…
€1,100
Вилла 3 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Деревня калкан, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Деревня калкан, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
€577,720
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv в Gelemis, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с Gartennutzung, с kabel sat tv
Gelemis, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
€210
Вилла 1 спальня с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung в Деревня калкан, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Деревня калкан, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
€192,700
Вилла 5 спален с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с kabel sat tv, с dv verkabelung
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
€733,340

Параметры недвижимости в Kas, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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