Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Средиземноморский регион
  5. Дома

Дома в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
3461
Sekerhane Mahallesi
1656
Аланья
1656
Doesemealti
70
Мерсин
27
Gazipasa
21
Коньяалты
10
Кемер
5
Показать больше
3 487 объектов найдено
Дуплекс в Лара, Турция
Дуплекс
Лара, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры-пентхаусы в районе Лара - Анталия.В жилом к…
€530,806
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Вилла 4 спальни с кондиционером в Bueyuekkumluca, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером
Bueyuekkumluca, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 3
Просторные Отдельные Дома Рядом с Морем в Анталии, Кемерагзы Дома имеют земельную площадь 27…
€854,000
Дом 9 комнат в Аланья, Турция
Дом 9 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 800 м²
Этаж 1/3
Вилла в Алании Представляем Вашему вниманию Виллув Алании 7+2. Вилла расположена в самом пре…
€2,85 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kadriye, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kadriye, Турция
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Проект вилл предлагает приятную жизнь в Кадрие, развлекательном центре Антальи. В популярном…
€550,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Площадь 271 м²
С красивыми виллами в районе Дёшемеалты, Антальи, вы перенесетесь в удивительный мир роскоши…
€1,14 млн
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 2
Двухэтажные виллы расположены в микрорайоне Дюзлерчамы, который является одним из самых попу…
€1,25 млн
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Средиземноморский регион, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Представляем новый проект жилого комплекса в Анталии. Проект строится на территории 4598 м2,…
€297,000
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Белек, Турция
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Белек, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Представляем новый инвестиционный проект в Белек. Если Вы выбираете элитный район для инвест…
€185,000
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Beycik, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Beycik, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Город: Кемер Район: Чамьюва  Комнат: 3+1  Санузел: 1  Балкон: 1  Площадь: 270  Дата сд…
€109,800
Дом 7 комнат в Аланья, Турция
Дом 7 комнат
Аланья, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 580 м²
Этаж 1/3
Вилла в Алании 5+2. Представляем Вашему вниманию виллу 5+2, расположенную в районе Бекташ, …
€2,30 млн
Вилла 4 комнаты с парковкой, с садом, с сауной в Алания, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с садом, с сауной
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 3
Вилла планировки 3+1 находится в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей площадью 280м2 имеет…
€880,000
Дуплекс в Алания, Турция
Дуплекс
Алания, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 4+1, общая площадь …
€590,000
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кемер, Турция
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кемер, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Регион: Кемер/Бейджик Комнат: 2+1 Санузел: 2   Балкон: 2 + 1 терраса  Площадь: 150кв/м …
€66,890
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Konyaalti, Турция
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Konyaalti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Просторный и шикарный новый дом на продажу в Анталии Коньяалты Откройте для себя этот просто…
€636,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белек, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Меблированный двухквартирный дом с общим бассейном в Белеке, Турция Этот двухквартирный дом …
€245,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Этаж 5/5
Самый привлекательный строящийся проект города! — Современные интерьеры, просторные балк…
€4,90 млн
Дуплекс 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Дуплекс 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Этаж 3/4
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€467,500
Вилла 3 спальни с детской площадкой, с зоной для барбекю в Авсаллар, Турция
Вилла 3 спальни с детской площадкой, с зоной для барбекю
Авсаллар, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Авсалларе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе…
€231,000
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жило…
€187,000
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+3 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 5+3 в уютном жилом комплексе с инфр…
€439,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белек, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Отдельно стоящий дом с частным бассейном и садом в Анталии Белек Откройте для себя этот фант…
€390,000
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в Алании - Конаклы.В жилом комплексе предс…
€220,000
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 4+1, общая площадь 300 квадратных …
€615,000
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 в Алании - Конаклы.Площадь апартаменто…
€179,350
Дуплекс в Махмутлар центр, Турция
Дуплекс
Махмутлар центр, Турция
Выставлены на продажу новые двухуровневые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представле…
€325,000
Дуплекс в Алания, Турция
Дуплекс
Алания, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая…
€367,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Средиземноморский регион, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Качественные Квартиры в 800 м от Больницы и Трамвайной Линии в Февзи Чакмак, Кепез Квартиры …
€205,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Виллы в Комплексе Возле Леса в Анталии, Дёшемеалты. Сдвоенные виллы расположены в окружении …
€505,000

Типы недвижимости в Средиземноморский регион

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Средиземноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти