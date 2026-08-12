Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Средиземноморском регионе, Турция

;
Анталья
186
Аланья
38
Муратпаша
223
Серик
83
Показать больше
1 227 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
TOP TOP
Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$188,204
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 3+1 в Каргыджаке, Алания | Частный бассейн, Панорамный вид на море Предла…
$334,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с панорамным видом на море в Каргыджаке, Алания Предлагается к продаж…
$529,885
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Вилла в Исхаклы, Турция
Вилла
Исхаклы, Турция
$195,382
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
Оставить заявку
Дом в Каргыджак, Турция
Дом
Каргыджак, Турция
$1,21 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Меблированная вилла рядом с пляжем и инфраструктурой в Каргыджаке, Алания Алания – одно один…
$443,491
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла 3+1 в Аланье, Каргыджак Предлагается к продаже просторная двухуровневая в…
$369,480
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным бассейном в охраняемом комплексе с видом на море Район Каргыджак — Jasm…
$346,725
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 с частным бассейном на продажу в Каргыджаке, Аланья Предлагается к продаже прос…
$496,488
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 2
Для гражданства Что вы получаете: Просторная вилла планировки 4+1 с общей площадью 280 м², …
$809,757
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу в современном проекте в районе Муратпаша, Анталия Район Мемуревлери в Му…
$266,718
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 8 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
$25,58 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Каш, Турция
Вилла 3 комнаты
Каш, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Меблированные виллы с видом на море для инвестиций на полуострове Чукурбаг в Каше Полуостров…
$655,589
Оставить заявку
Вилла 1 комната в Эрдемли, Турция
Вилла 1 комната
Эрдемли, Турция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
$219,066
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 155m², €285,000
$327,945
Оставить заявку
Дом в Средиземноморский регион, Турция
Дом
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 639 м²
Откройте для себя замечательный выбор вилл для продажи в Алании, предлагая уникальное сочета…
$4,06 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Меблированная вилла с четырьмя спальнями с бассейном и видом на море, в районе Каргыджак в 2…
$496,883
Оставить заявку
Дом 6 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 6 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Эта элегантная и полностью меблированная вилла с триплексом 6+2 в Каргичаке предлагает незаб…
$955,990
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Дом 4 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Эта потрясающая вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 385 м2 роскошной жилой площад…
$760,330
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 2+1Этаж: 1, , 150m², €318,000
$365,918
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Kepez, Турция
Вилла 5 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Виллы с видом на море, собственными бассейнами и садами в жилом комплексе в Анталии, Кепез В…
$2,32 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дома с видом на море с системой «умный дом» в Аланье, Анталия Великолепные отдельные дома ра…
$5,00 млн
Оставить заявку
Вилла в Каргыджак, Турция
Вилла
Каргыджак, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 364 м²
Alanya Modern Villas
$1,48 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
$15,58 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Оба, Турция
Вилла 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
4 ОТДЕЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ТУРЦИИ Предла…
$628,564
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Alanya-home
Языки общения
English, Русский, Français, Türkçe
Таунхаус в Чамьюва, Турция
Таунхаус
Чамьюва, Турция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлена уютная вилла в живописном поселке Чамьюва. Тихое и спокойное место для…
$790,644
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 220m², €245,000
$281,918
Оставить заявку
Дом в Дёшемеалты, Турция
Дом
Дёшемеалты, Турция
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Откройте для себя очарование роскошных отдельно стоящих вилл, расположенных в безмятежном ра…
$1,45 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти