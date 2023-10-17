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Турция
Жилая
Средиземноморский регион
Дома
Дома в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
3461
Sekerhane Mahallesi
1656
Аланья
1656
Doesemealti
70
Мерсин
27
Gazipasa
21
Коньяалты
10
Кемер
5
Муратпаша
4
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3 487 объектов найдено
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Дуплекс
Лара, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры-пентхаусы в районе Лара - Анталия.В жилом к…
€530,806
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
4
2
155 м²
2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
4
2
155 м²
2
Дома с Гардеробной и Частным Садом в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, состояще…
€648,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером
Bueyuekkumluca, Турция
5
4
245 м²
3
Просторные Отдельные Дома Рядом с Морем в Анталии, Кемерагзы Дома имеют земельную площадь 27…
€854,000
Рекомендовать
Дом 9 комнат
Аланья, Турция
9
1
800 м²
1/3
Вилла в Алании Представляем Вашему вниманию Виллув Алании 7+2. Вилла расположена в самом пре…
€2,85 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kadriye, Турция
5
220 м²
Проект вилл предлагает приятную жизнь в Кадрие, развлекательном центре Антальи. В популярном…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Doesemealti, Турция
5
271 м²
С красивыми виллами в районе Дёшемеалты, Антальи, вы перенесетесь в удивительный мир роскоши…
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Средиземноморский регион, Турция
5
3
270 м²
2
Двухэтажные виллы расположены в микрорайоне Дюзлерчамы, который является одним из самых попу…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Средиземноморский регион, Турция
4
2
100 м²
2
Представляем новый проект жилого комплекса в Анталии. Проект строится на территории 4598 м2,…
€297,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Белек, Турция
3
1
50 м²
3
Представляем новый инвестиционный проект в Белек. Если Вы выбираете элитный район для инвест…
€185,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Beycik, Турция
4
1
270 м²
2
Город: Кемер Район: Чамьюва Комнат: 3+1 Санузел: 1 Балкон: 1 Площадь: 270 Дата сд…
€109,800
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Аланья, Турция
7
1
580 м²
1/3
Вилла в Алании 5+2. Представляем Вашему вниманию виллу 5+2, расположенную в районе Бекташ, …
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с садом, с сауной
Алания, Турция
4
3
280 м²
3
Вилла планировки 3+1 находится в районе Бекташ. Трехэтажная вилла общей площадью 280м2 имеет…
€880,000
Рекомендовать
Дуплекс
Алания, Турция
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 4+1, общая площадь …
€590,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кемер, Турция
3
1
150 м²
2
Регион: Кемер/Бейджик Комнат: 2+1 Санузел: 2 Балкон: 2 + 1 терраса Площадь: 150кв/м …
€66,890
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Konyaalti, Турция
6
3
330 м²
Просторный и шикарный новый дом на продажу в Анталии Коньяалты Откройте для себя этот просто…
€636,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
4
2
180 м²
2
Меблированный двухквартирный дом с общим бассейном в Белеке, Турция Этот двухквартирный дом …
€245,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
4
240 м²
5/5
Самый привлекательный строящийся проект города! — Современные интерьеры, просторные балк…
€4,90 млн
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
6
2
380 м²
3/4
Дуплекс 5+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированный дуплекс 5+1 в уютном жило…
€467,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с детской площадкой, с зоной для барбекю
Авсаллар, Турция
4
3
200 м²
1/2
Вилла 3+1 в Авсалларе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе…
€231,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
100 м²
2/3
Дуплекс 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить меблированный дуплекс 2+1 в уютном жило…
€187,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
8
3
270 м²
1/3
Вилла 5+3 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 5+3 в уютном жилом комплексе с инфр…
€439,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
4
3
190 м²
Отдельно стоящий дом с частным бассейном и садом в Анталии Белек Откройте для себя этот фант…
€390,000
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Дуплекс
Конаклы, Турция
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в Алании - Конаклы.В жилом комплексе предс…
€220,000
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Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 4+1, общая площадь 300 квадратных …
€615,000
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Дуплекс
Конаклы, Турция
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы 2+1 в Алании - Конаклы.Площадь апартаменто…
€179,350
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Дуплекс
Махмутлар центр, Турция
Выставлены на продажу новые двухуровневые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представле…
€325,000
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Дуплекс
Алания, Турция
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая…
€367,000
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Средиземноморский регион, Турция
4
2
180 м²
Качественные Квартиры в 800 м от Больницы и Трамвайной Линии в Февзи Чакмак, Кепез Квартиры …
€205,000
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Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
4
2
220 м²
2
Виллы в Комплексе Возле Леса в Анталии, Дёшемеалты. Сдвоенные виллы расположены в окружении …
€505,000
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