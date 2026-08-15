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Дома в Аланье, Турция

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виллы
354
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дуплексы
8
435 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла 3+1 в Аланье, Каргыджак Предлагается к продаже просторная двухуровневая в…
$369,480
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 с частным бассейном на продажу в Каргыджаке, Аланья Предлагается к продаже прос…
$496,488
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Alanya-home
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Вилла 9 комнат в Аланья, Турция
Вилла 9 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 7+2Этаж: 1, , 430m², €2,600,000Расположенная на живописном побережье Алании, эта …
$2,99 млн
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 175m², €236,000
$271,562
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Вилла 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1, 179m², €330,000
$379,726
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Дом в Оба, Турция
Дом
Оба, Турция
$114,138
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Международное агентство недвижимости Habita
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с панорамным видом на море в Каргыджаке, Алания Предлагается к продаж…
$529,885
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Alanya-home
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Вилла в Incekum, Турция
Вилла
Incekum, Турция
$186,583
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Современную меблированную виллу планировки 3+1 площадью 160 м², построенну…
$602,672
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
Количество этажей 2
Вилла 4+1 в Каргыджак, Алания – 520 м² с частным бассейном и садом Продается просторная в…
$445,217
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Alanya-home
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English, Русский, Français, Türkçe
Дуплекс 4 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
$15,58 млн
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Дом 6 комнат в Каргыджак, Турция
Дом 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продаётся меблированная вилла в Алании, район Каргыджак Предлагается к продаже просторная…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Новая вилла с видом на море, личным бассейном и садом в Алании Алания – один из самых популя…
$644,603
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 4+1Этаж: 1, , 200m², €765,000
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Меблированная вилла с четырьмя спальнями с собственным бассейном с видом на море, крепость и…
$565,582
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 150m², €375,000
$431,507
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Дом 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Дом 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$4,65 млн
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Что вы получаете: Эта современная вилла сочетает комфорт, стиль и уединение…
$759,734
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 4+1, 345m², €419,000
$482,137
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 170m², €300,000Ощутите вершину роскоши в этой великолепной вилле, р…
$345,205
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Вилла 9 комнат в Оба, Турция
Вилла 9 комнат
Оба, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 7+2Этаж: 1, , 400m², €865,000
$995,342
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Вилла 8 комнат в Аланья, Турция
Вилла 8 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 6+2Этаж: 1, , 250m², €670,000
Цена по запросу
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Дом в Каргыджак, Турция
Дом
Каргыджак, Турция
$1,21 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 3+1 в Каргыджаке, Алания | Частный бассейн, Панорамный вид на море Предла…
$334,058
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Alanya-home
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Дом в Аланья, Турция
Дом
Аланья, Турция
$1,95 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Кешефли, Турция
Вилла 4 комнаты
Кешефли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 220m², €485,000
$558,082
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла KIWI Sunset 2, возможность получить гражданство Турции! Вилла KIWI Sunset I…
$3,15 млн
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
BEKTAŞ VILLA 5, BEKTAŞ LOCATION. IT IS 124 km from ANTALYA AIRPORT, 44 km from GAZIPAS…
$574,043
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 5+1Этаж: 1, , 360m², €1,200,000Откройте для себя воплощение изысканной жизни в Ал…
$1,38 млн
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Вилла 5 комнат в Демирташ, Турция
Вилла 5 комнат
Демирташ, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 4+1Этаж: 1, , 240m², €480,000Добро пожаловать в дом вашей мечты — потрясающую при…
$552,329
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