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Дома в Муратпаше, Турция

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виллы
133
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21
дуплексы
45
223 объекта найдено
Дом 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Меблированная вилла рядом с пляжем и инфраструктурой в Каргыджаке, Алания Алания – одно один…
$443,491
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 6
$4,07 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Количество этажей 4
Стильные виллы с бассейном и садом в тихом месте в Аланье, Кестель Кестель — один из самых п…
$559,448
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Отдельные Виллы с Системой «Умный Дом» на Лоне Природы в Алании, Бекташ Отдельные виллы в Ал…
$2,76 млн
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Дом 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы с собственным бассейном и садом в комплексе в Аланье, Турция Алания — один из самых по…
$953,056
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$691,170
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартиры на продажу в современном проекте в районе Муратпаша, Анталия Район Мемуревлери в Му…
$330,571
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 4
Площадь 208 м²
White Stone Villas 2
$829,079
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Costliness Living
$869,663
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 555 м²
Отдельные виллы с качественным оснащением в Аланье, Бекташ Виллы расположены в районе Бекташ…
$2,03 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/5
Квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой недалеко от пляжа в Анталии Эти квартиры расп…
$401,045
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Wistaria Villas
$960,000
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 12
Квартиры с особым дизайном рядом с морем в Аланье Аланья – известный курортный регион на сре…
$608,515
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/3
$9,21 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 274 м²
Pearl Flower
$985,618
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Дуплекс 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Этаж 2/5
Квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой недалеко от пляжа в Анталии Эти квартиры расп…
$698,289
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Таунхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$150,063
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Дуплекс 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4
Двухуровневая квартира с 4 спальнями в современном проекте в центре Анталии Микрорайон Мемур…
$284,315
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с частным бассейном и возможностью получения турецкого гражданства, идеа…
$699,000
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Комплекс, построенный в 2025 году в центре Антальи, состоит из двух блоков. Он расположен вс…
$116,178
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Квартира расположена в районе Анталии / Муратпаша Мейданкаваги. С точки зрения расположения,…
$85,010
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Beacon of Serenity Villas
$1,33 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Виллы с собственным бассейном и видом на море в Аланье Отдельные, стильно оформленные виллы …
$782,813
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Valley Villas
$869,663
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Дом 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Дом 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 м²
Этаж 2/6
$4,28 млн
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Дом 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дом 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Стильные дизайнерские виллы в Аланье, Тепе, в гармонии с природой Эти отдельностоящие виллы …
$513,185
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Таунхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Комплекс, построенный в Анталье / Кунду в 2025 году, был построен одной из ведущих строитель…
$156,128
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 6
Площадь 280 м²
White Stone Villas
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом расположен в самом сердце центра Анталии, на улице Ишыклар. Дом расположен в 400 м от Ст…
$425,272
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