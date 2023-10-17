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Дома в Чынарджык, Турция

2 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€145,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€171,000
Realting.com
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