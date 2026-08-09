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Дома в Чынарджыке, Турция

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дуплексы
20
21 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$119,980
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Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$579,210
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$220,347
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море прямо у песчаного пляжа в Чынарджыке, Ялова Ялова занимает выгодное…
$187,232
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$638,171
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Дом 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дом 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 1/2
Сдвоенные виллы с видом на море и садами в комплексе с бассеном в Чынарджыке Квартиры распол…
$381,515
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Дуплекс 6 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 6 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$246,251
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$220,347
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$359,549
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,830
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Дуплекс 7 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 7 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с панорамным видом на море в Ялове, Чынарджык Ялова — крупный город в ре…
$665,918
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/5
Квартиры с уникальным видом на море в современном комплексе в Ялове, Чынарджык Чынарджык — о…
$165,272
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Квартиры с видом на море и природу в Ялове, Чынарджык Ялова – быстро развивающийся город бла…
$110,986
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/5
Просторные квартиры с видом на природу в нескольких минутах ходьбы от пляжа в Чынарджыке, Ял…
$216,192
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$179,141
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 3/4
Двухуровневые квартиры с 2 и 3 спальнями в районе Тешвикие, Ялова Ялова — это город с отличн…
$147,667
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
Этаж 4
Просторные квартиры с видом на природу рядом с пляжем в Ялове, Чынарджык Чынарджык – один из…
$175,674
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Квартиры в жилом комплексе с бассейном и видом в центре Чынарджыка, Ялова Ялова занимает выг…
$134,615
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море и природу в выгодном месте в Ялова, Чынарджык Квартиры на продажу в…
$292,405
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 3/5
Просторные квартиры с бесподобным видом на природу в Чынарджыке, Ялова Квартиры расположены …
$152,559
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Дуплекс 1 комната в Чынарджык, Турция
Дуплекс 1 комната
Чынарджык, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 283 м²
Этаж 3/4
🏆 Exclusive Seaside Living: Your Dream Home Awaits in Yalova's Premier Residential Complex! …
$353,628
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