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Дома в Бурсе, Турция

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Нилюфер
13
Муданья
10
Османгази
6
34 объекта найдено
Вилла 6 комнат в , Турция
Вилла 6 комнат
, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с 4 спальнями на продажу в Хамидие, Инегёль, Бурса Инегёль – один из крупней…
$499 656
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Вилла 7 комнат в Gullu Sokak, Турция
Вилла 7 комнат
Gullu Sokak, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Этаж 2/2
$97,43 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 10/10
Квартиры с 3 спальнями, общим бассейном в районе Атаэвлер, Нилюфер, Бурса Атаэвлер – один из…
$239 321
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It Is RealtyIt Is Realty
Бунгало 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Бунгало 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
Дома в горах в районе Османгази, Бурса, в окружении леса Эти живописные горные дома располож…
$633 630
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 344 м²
Этаж 5/6
Квартиры с видом на море в Муданье, Бурса, в комплексе с парковкой Квартиры в городе Муданья…
$457 837
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Дом 6 комнат в Муданья, Турция
Дом 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 278 м²
Этаж 1/2
Стильные виллы с 5 спальнями на продажу в Бурсе, Муданья Район Бадемли — один из самых споко…
$1,04 млн
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Дом 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дом 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 272 м²
Этаж 1/3
«Умная» вилла с отдельным садом и парковкой в Бурсе, Нилюфер Вилла находится в микрорайоне Д…
$370 241
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Вилла 3 комнаты в 541 Nolu Sokak, Турция
Вилла 3 комнаты
541 Nolu Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
$15,10 млн
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Вилла 6 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Элегантные двухэтажные виллы с бассейнами в Нилюфере, Бурса Виллы расположены в районе 19 Ма…
$1,04 млн
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Дом 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Дом 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы с садами на продажу в Бурсе, Нилюфер, Гёкчекёй Виллы находятся в районе Гёкч…
$270 842
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Дуплекс 4 комнаты в Гемлик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гемлик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Этаж 3/4
Элегантные квартиры в комплексе с бассейном в Бурсе, Гемлик Проект расположен в Куршунлу, Ге…
$207 895
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Вилла 7 комнат в , Турция
Вилла 7 комнат
, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
$52,32 млн
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Дуплекс 5 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 5/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$332 866
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Дуплекс 3 комнаты в , Турция
Дуплекс 3 комнаты
, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 10/11
$5,74 млн
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Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Этаж 9/10
«Умные» Квартиры Рядом с Объектами Инфраструктуры в Бурсе, Нилюфер Квартиры находятся в квар…
$332 866
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Дуплекс 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 6/7
Квартиры в комплексе с крытым бассейном в престижном районе Османгази, Бурса Квартиры распол…
$187 955
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 4/5
Квартиры в престижном проекте с бассейном в Муданье Бурса Муданья, являющаяся самым любимым …
$354 058
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Дуплекс 3 комнаты в Ilvan Sokak, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Ilvan Sokak, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$6,05 млн
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Этаж 5/6
Квартиры рядом с морем в комплексе с крытым и открытым бассейнами в Бурсе Готовые к заселени…
$457 837
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Дуплекс 6 комнат в Муданья, Турция
Дуплекс 6 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира в комплексе с бассейном в Бурсе Квартира расположена в Муданье – одно…
$353 729
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Дуплекс 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 7/8
Квартиры в Бурсе в регионе Нилюфер, Караман, с видом на город и Улудаг Предлагаемые на прода…
$201 964
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Дуплекс 4 комнаты в Муданья, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Муданья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 5/5
Двухуровневая квартира с видом на море в комплексе с парковкой в Муданье, Бурса Квартира рас…
$302 362
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Дуплекс 5 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с видом на город в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Нилюфер – современный жилой …
$457 837
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Дуплекс 6 комнат в Нилюфер, Турция
Дуплекс 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж 7/9
Квартиры в престижном жилом комплексе в Нилюфере, Бурса Жилой комплекс в районе Одунлук окру…
$717 964
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Таунхаус 6 комнат в Нилюфер, Турция
Таунхаус 6 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 386 м²
Этаж 1/3
Просторные и современные дома в Бурсе, Нилюфер, Озлюдже Озлюдже — это район с современной ин…
$1,04 млн
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Вилла в Yeniyol Caddesi, Турция
Вилла
Yeniyol Caddesi, Турция
Площадь 112 м²
$51,83 млн
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/2
Отдельные двухэтажные виллы в престижном жилом комплексе в Муданье, Бурса Виллы находятся в …
$790 703
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Вилла 6 комнат в Инегёль, Турция
Вилла 6 комнат
Инегёль, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла с 5 спальнями, крытым бассейном и лифтом в Бурсе, Инегёль Инегёль – один из …
$1,35 млн
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Вилла 5 комнат в Нилюфер, Турция
Вилла 5 комнат
Нилюфер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
Отдельные 2-этажные виллы с системой «умный дом» в Бурсе, Нилюфер, Демирджи Двухэтажные вилл…
$499 656
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Вилла 5 комнат в Муданья, Турция
Вилла 5 комнат
Муданья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Вилла с видом на море и бассейном в Муданье, Халитпаша, в провинции Бурса Халитпаша – прести…
$1,20 млн
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дуплексы

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