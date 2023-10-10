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Дома в Бурса, Турция
Mudanya
14
Besevler Mahallesi
11
Niluefer
11
Termal
8
Yuezuencueyil Mahallesi
6
Goeruekle Mahallesi
3
Дом
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75 объектов найдено
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
2
1
87 м²
3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
260 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€206,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
4
2
172 м²
4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€180,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
4
3
160 м²
4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€258,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
6
2
280 м²
4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€172,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
6
2
210 м²
4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€146,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
5
3
213 м²
1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€687,000
Рекомендовать
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
7
4
420 м²
9/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€687,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
6
3
305 м²
8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€405,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
283 м²
4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€230,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
4
2
180 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€157,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
6
6
380 м²
3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€422,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
5
3
190 м²
4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€166,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Yoeruekali, Турция
5
4
500 м²
1/3
Дома с Собственным Бассейном в Муданья, Бурса. Дома в роскошном комплексе построены в живопи…
€687,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
5
3
220 м²
5/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€227,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
6
3
345 м²
5/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€235,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
5
3
193 м²
5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
6
3
198 м²
3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€282,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
4
3
235 м²
1/2
Виллы с Собственным Бассейном и Садом в Ялова с Видом на Море Предлагаемые на продажу виллы …
€412,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
4
2
228 м²
1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€446,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Mudanya, Турция
4
3
280 м²
2/3
Недвижимость в Бурсе в Комплексе с Ухоженным Садом и Бассейном Недвижимость находится в Муда…
€167,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
6
5
357 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€262,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
5
4
213 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€198,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
4
4
189 м²
9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€169,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
5
3
260 м²
6/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€325,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
4
2
240 м²
4/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€309,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
3
2
140 м²
1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€187,000
Рекомендовать
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
6
4
300 м²
9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€203,000
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
5
3
280 м²
9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€180,000
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Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
6
3
424 м²
4/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€249,000
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