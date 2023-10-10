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Дома в Бурса, Турция

Mudanya
14
Besevler Mahallesi
11
Niluefer
11
Termal
8
Yuezuencueyil Mahallesi
6
Goeruekle Mahallesi
3
75 объектов найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€108,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€206,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 4/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€180,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/6
Квартиры в Бурсе, Муданья, с Оплатой в Рассрочку. Квартиры расположены в городке Муданья про…
€258,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€172,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Чынарджык, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Ялове, Чынарджык. Квартиры находятся в Чынарджыке – же…
€146,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€687,000
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Дуплекс 6 спален с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этаж 9/10
Роскошные Квартиры в Бурсе в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры находятся в жилом…
€687,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Этаж 8/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€405,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 4/4
Просторный Дуплекс с Видом на Море в Престижном Районе Бурсы. Квартира с видом на море распо…
€230,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€157,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Этаж 3/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Бурсе, Муданья. Новые двухуровневые квартиры с большим…
€422,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Termal, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 4/4
Оформленные со Вкусом Квартиры 4+1 в Термаль. Купить недвижимость в самом престижном районе …
€166,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Yoeruekali, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Дома с Собственным Бассейном в Муданья, Бурса. Дома в роскошном комплексе построены в живопи…
€687,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Yoeruekali, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 5/6
Недвижимость в Престижном Проекте в Центре Муданьи в Бурсе. Роскошная недвижимость находится…
€227,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Mudanya, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Mudanya, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 5/6
Квартиры на Лоне Природы Рядом со Всеми Объектами в Бурсе, Муданья Хорошие квартиры располож…
€235,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Этаж 5/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€451,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Termal, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Termal, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 3/5
Новые Квартиры в Хорошем Месте в Ялова. Недорогие квартиры расположены в Ялова, недалеко от …
€282,000
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 1/2
Виллы с Собственным Бассейном и Садом в Ялова с Видом на Море Предлагаемые на продажу виллы …
€412,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Termal, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Termal, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Этаж 1/4
Отельные Номера с Видом на Море и Природу в Современном Комплексе в Ялова Antalya Homes ® пр…
€446,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Mudanya, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Mudanya, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/3
Недвижимость в Бурсе в Комплексе с Ухоженным Садом и Бассейном Недвижимость находится в Муда…
€167,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€262,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€198,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Бурса, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Бурса, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 189 м²
Этаж 9/10
Недорогие Квартиры в Современном Стиле в Бурсе, Нилюфер. Недорогие квартиры в Бурсе располож…
€169,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Этаж 6/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€325,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 4/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€309,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Altintas, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Altintas, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/6
Готовые Инвестиционные Квартиры в Бурсе. Квартиры в Бурсе, Муданья расположены в роскошном к…
€187,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€203,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Бурса, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Бурса, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 9/10
Готовая Недвижимость в Жилом Комплексе в Нилюфере. Недвижимость в Бурсе расположена в районе…
€180,000
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Дуплекс 5 спален с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 424 м²
Этаж 4/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€249,000

Типы недвижимости в Бурса

виллы
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Параметры недвижимости в Бурса, Турция

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