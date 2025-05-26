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Дома в Эсеньюрте, Турция

16 объектов найдено
Дом 10 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 10 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 5
Готовое к Переезду Здание с Мебелью в Фатих Акшемсеттин Здание было полностью отремонтирован…
$1,61 млн
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Дом 9 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 9 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Здание из 4 Этажей с Террасой в Стамбуле, Фатих. Готовое к заселению четырехэтажное здание р…
$1,01 млн
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Особняк 15 комнат в Эсеньюрт, Турция
Особняк 15 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 15
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 850 м²
Количество этажей 3
Исторический особняк в Фатихе с видом на море для выгодных вложений Этот исторический особня…
$2,11 млн
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Дуплекс 5 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Квартиры с видом на озеро в комплексе в Стамбуле, Бююкчекмедже Квартиры расположены в районе…
$519,698
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Дом 14 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 14 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 5
Готовое Здание в Фатихе, Подходящее для Сдачи на Airbnb. Готовое к заселению здание площадью…
$754,474
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Дом 9 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 9 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Многоквартирное Здание с Кафе на Первом Этаже в Фатихе. Здание в Стамбуле построено на участ…
$2,51 млн
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Дом 8 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 8 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 4
Меблированное Здание Возле Моря в Балате, Стамбул. Здание в Стамбуле, Балат, расположено на …
$1,11 млн
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Дом 13 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 13 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Отремонтированное 5-этажное здание в районе Фатих в Стамбуле Недавно отремонтированное здани…
$1,61 млн
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Дом 10 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 10 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 5
5-Этажное Меблированное Здание в Стамбуле, Фатих. Меблированное 5-этажное здание расположено…
$1,61 млн
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Дом 9 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 9 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Отремонтированное Здание в 250 м от Побережья в Стамбуле. Здание в Стамбуле, Турция, построе…
$1,61 млн
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Дом 8 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 8 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Отремонтированное Здание по Программе Городской Трансформации в Фатихе, Стамбул 4-этажное зд…
$1,81 млн
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Дом 14 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 14 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 5
Угловое Здание Рядом с Главной Улицей в Балате, Стамбул. Готовое здание в Балате занимает уч…
$1,36 млн
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Дом 12 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 12 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Меблированное Малоэтажное Здание в Стамбуле, Фатих. Здание в Стамбуле, Фатих, построенное на…
$1,81 млн
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Дом 6 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 6 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 185 м²
Количество этажей 6
Здание После Ремонта в Стамбуле, Фатих, Подходящее для Airbnb. Здание расположено в квартале…
$744,217
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Дом 18 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 18 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 18
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
6-этажное Здание в Стамбуле Фатих для Краткосрочной Аренды с 6 Меблированными Квартирами Зда…
$2,62 млн
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Дом 6 комнат в Эсеньюрт, Турция
Дом 6 комнат
Эсеньюрт, Турция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Жилое Здание с Магазином в Стамбуле, Фатих, Балат. Угловое здание в Стамбуле расположено в Б…
$904,913
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