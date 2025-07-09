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Дома в Гельбашах, Турция

виллы
9
дуплексы
3
13 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы в престижном месте в охраняемом комплексе в Инджеке, Анкара Гёльбаши – же…
$1,80 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/3
Готовые к заселению новые квартиры в Анкаре в районе Гёльбаши Анкара, столица Турции, — это …
$207,803
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
Новые отдельные виллы в Анкаре, Гёльбаши, в комплексе рядом с колледжем TED Анкара, столица …
$1,25 млн
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TekceTekce
Дом 3 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дом 3 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Виллы в охраняемом комплексе с бассейном в Инджеке, Анкара Гёльбаши — один из самых привлека…
$212,563
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 525 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Озеро и Отдельным Садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,38 млн
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Вилла 9 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 9 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 505 м²
Количество этажей 3
Шикарные виллы с современной архитектурой в Инджеке, Анкара Инджек – тихий район, расположен…
$1,13 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы с видом на озеро в престижном комплексе в Анкаре, Гёльбаши Отдельностоящие в…
$1,60 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/4
Новые квартиры в бутик-проекте в Анкаре, Инджек Анкара — столица Турции и один из самых удоб…
$151,130
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 536 м²
Количество этажей 3
Ультрароскошные виллы с частными бассейнами в Инджеке, Анкара Гёльбаши — это один из самых п…
$1,93 млн
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Вилла 8 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 8 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 391 м²
Роскошные виллы в комплексе с бассейном в Анкаре, Гёльбаши Виллы расположены в Гёльбаши – ра…
$696,409
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Дуплекс 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Роскошные квартиры на продажу на бульваре в Инджеке, Гёльбаши Новые квартиры расположены в Г…
$189,076
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Вилла 9 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 9 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 615 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Озеро и Отдельным Садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,88 млн
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Вилла 7 комнат в Гёльбаши, Турция
Вилла 7 комнат
Гёльбаши, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Виллы с Видом на Озеро и Отдельным Садом в Анкаре, Гёльбаши Виллы находятся в развивающемся …
$1,13 млн
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