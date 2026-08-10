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Дома в Анталье, Турция

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Аланья
38
Муратпаша
223
Серик
83
Каш
65
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1 180 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Kepez, Турция
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Дуплекс 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Новый жилой комплекс в Анталии — стильные лофты, квартиры с садами и собственными бассейнами…
$63,340
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Дуплекс 3 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/3
Стильные квартиры в жилом комплексе рядом с гольф-полями в Белеке, Анталия Квартиры располож…
$189,543
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Дом 6 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Виллы в комплексе с крытой парковкой и видом на лес в Коньяалты Этот эксклюзивный комплекс в…
$1,13 млн
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Вилла в Исхаклы, Турция
Вилла
Исхаклы, Турция
$195,382
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Дуплекс 3 комнаты в Аксу, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 6
Квартиры на продажу в комплексе с бассейном в Анталии, Алтынташ Квартиры на продажу располож…
$189,543
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Вилла площадью 410 м.кв. с отделкой премиум-класса с городе Алания и в 650 метрах от побереж…
$805,388
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Дом 6 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 353 м²
Меблированная вилла рядом с пляжем и инфраструктурой в Каргыджаке, Алания Алания – одно один…
$443,491
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным бассейном в охраняемом комплексе с видом на море Район Каргыджак — Jasm…
$346,725
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Alanya-home
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Вилла 4 комнаты в Biyikli, Турция
Вилла 4 комнаты
Biyikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Меблированный отдельный дом с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Квартал Кованлык, расположенны…
$287,639
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Дуплекс 5 комнат в Серик, Турция
Дуплекс 5 комнат
Серик, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Меблированная двухуровневая квартира с 4 спальнями в комплексе с бассейном в Белеке, Анталия…
$253,943
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Дом в Каргыджак, Турция
Дом
Каргыджак, Турция
$1,21 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 3+1 в Каргыджаке, Алания | Частный бассейн, Панорамный вид на море Предла…
$334,058
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Alanya-home
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с панорамным видом на море в Каргыджаке, Алания Предлагается к продаж…
$529,885
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Alanya-home
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Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Расположенные в престижном Тепе Махаллеси, эти стильные отдельно стоящие виллы предлагают за…
$1,34 млн
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Дом 3 комнаты в Kepez, Турция
Дом 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Сдвоенные виллы в комплексе с бассейном в Кепезе, Анталия Предлагаемые виллы расположены в р…
$273,913
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Дуплекс 4 комнаты в Серик, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/3
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в Белеке, Анталия Белек – один из самых прес…
$209,255
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Дом с 5 спальнями, частным бассейном и просторным садом в Белеке Белек — один из самых привл…
$641,441
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Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Nature Villas
$1,48 млн
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Дом 5 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 5 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Эта необычная роскошная вилла на продажу в Бектасе, Алания, предлагает 580 м2 просторного жи…
$2,69 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с видом на море в Каше, на полуострове Чукурбаг Полуостров Чукурбаг — од…
$1,11 млн
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
$14,53 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Количество этажей 6
$4,07 млн
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Дом 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 248 м²
Количество этажей 4
Стильные виллы с бассейном и садом в тихом месте в Аланье, Кестель Кестель — один из самых п…
$559,448
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Дом 4 комнаты в Серик, Турция
Дом 4 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями и общим бассейном рядом с тематическим парком Land of Legends в Анталии …
$215,724
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 215m², €315,000
$362,466
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Отдельные Виллы с Системой «Умный Дом» на Лоне Природы в Алании, Бекташ Отдельные виллы в Ал…
$2,76 млн
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Дом 5 комнат в Муратпаша, Турция
Дом 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Виллы с собственным бассейном и садом в комплексе в Аланье, Турция Алания — один из самых по…
$953,056
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Дом 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Дом 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Дома в тихом и спокойном районе Алтынкале в Анталии Сблокированные дома в Анталии расположен…
$632,390
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Дом 6 спален в Средиземноморский регион, Турция
Дом 6 спален
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта обширная вилла с 6 спальнями в востребованном районе Каргичак предлагает роскошную жизнь…
$1,64 млн
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Типы недвижимости в Анталье

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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
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