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10 объектов найдено
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
2
2
50 м²
Квартира с Видом на Горы в Комплексе в Коньяалты, Анталия. Недвижимость в Анталии находится …
€101,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
4
2
135 м²
Квартиры в Небольшом Комплексе с Бассейном в Коньялты, Хурма Квартиры расположены в микрорай…
€303,000
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Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
4
2
171 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€484,000
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
99 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€282,000
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Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
5
2
185 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€440,000
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Вилла 5 спален с Pool, с terrassa
Коньяалты, Турция
5
6
480 м²
Компактный проект, состоящий из 6 вилл. Каждая вилла имеет свой собственный сад, парковку на…
€585,000
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Вилла 6 спален с Pool, с terrassa
Коньяалты, Турция
6
4
400 м²
Кол-во комнат 7 Кол-во спален 6 Кол-во санузлов 4 Площадь 400 кв.м Участок 8000 кв.м…
€415,000
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Вилла 5 спален с Pool, с terrassa
Коньяалты, Турция
5
5
500 м²
Виллы с возможностью получения гражданства в Турции. Кол-во комнат 8 Кол-во спален 5 …
€745,000
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Вилла 6 спален с Pool, с terrassa
Коньяалты, Турция
6
620 м²
Кол-во комнат 8 Кол-во спален 6 Кол-во санузлов 6 Площадь 620 кв.м Участок 3733 к…
€820,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с Pool
Коньяалты, Турция
3
3
186 м²
Город счастья растет! Комплекс продуман для небольших семей, мечтающих о не очень дорогом д…
€167,000
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