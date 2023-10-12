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Дома в Коньяалты, Турция

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дуплексы
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10 объектов найдено
Дуплекс 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Коньяалты, Турция
Дуплекс 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Квартира с Видом на Горы в Комплексе в Коньяалты, Анталия. Недвижимость в Анталии находится …
€101,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Квартиры в Небольшом Комплексе с Бассейном в Коньялты, Хурма Квартиры расположены в микрорай…
€303,000
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€484,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€282,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€440,000
Вилла 5 спален с Pool, с terrassa в Коньяалты, Турция
Вилла 5 спален с Pool, с terrassa
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Компактный проект, состоящий из 6 вилл. Каждая вилла имеет свой собственный сад, парковку на…
€585,000
Вилла 6 спален с Pool, с terrassa в Коньяалты, Турция
Вилла 6 спален с Pool, с terrassa
Коньяалты, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Кол-во комнат 7 Кол-во спален 6 Кол-во санузлов 4 Площадь 400 кв.м Участок 8000 кв.м…
€415,000
Вилла 5 спален с Pool, с terrassa в Коньяалты, Турция
Вилла 5 спален с Pool, с terrassa
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Виллы с возможностью получения гражданства в Турции. Кол-во комнат 8 Кол-во спален 5 …
€745,000
Вилла 6 спален с Pool, с terrassa в Коньяалты, Турция
Вилла 6 спален с Pool, с terrassa
Коньяалты, Турция
Количество спален 6
Площадь 620 м²
Кол-во комнат 8 Кол-во спален 6 Кол-во санузлов 6 Площадь 620 кв.м Участок 3733 к…
€820,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с Pool в Коньяалты, Турция
Вилла 3 спальни с парковкой, с гаражом, с Pool
Коньяалты, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Город счастья растет! Комплекс продуман для небольших семей, мечтающих о не очень дорогом д…
€167,000
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