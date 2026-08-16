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Дома в Коньяалты, Турция

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32 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 8 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
$34,76 млн
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
$8,72 млн
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Вилла 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Вилла 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу с просторным садом в Чагларджа, Коньяалты, Анталия Район Чагларджа, часть окр…
$314,633
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DD CO DEDD CO DE
Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
$7,38 млн
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Дом 6 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 346 м²
Количество этажей 2
Виллы в комплексе с крытой парковкой и видом на лес в Коньяалты Этот эксклюзивный комплекс в…
$1,13 млн
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TekceTekce
Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5/5
$7,85 млн
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
$8,43 млн
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Дом 7 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 7 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
3-этажная вилла с 6 спальнями, 6 ванными комнатами и частным бассейном в Коньяалты, Анталия …
$1,09 млн
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Дом 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дом 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
$9,77 млн
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Дом 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 1/9
$161,24 млн
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Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 245 м²
Planet 17 Villas
$800,000
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
$9,87 млн
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Дом 7 комнат в Коньяалты, Турция
Дом 7 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Виллы с системами «умный дом» и частной парковкой в Анталии, Коньяалты Микрорайон Молла Юсуф…
$1,12 млн
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Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Представлены на продажу готовые виллы, окончены строительством в конце 2023 года. Расположен…
$792,903
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Вилла 8 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 8 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
$48,25 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 4/4
$15,23 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/2
$12,20 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 5
Квартиры в проекте курортного типа с бассейнами в Анталии, Коньяалты Предлагаются современны…
$526,316
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Вилла 6 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
$31,97 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$9,71 млн
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Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Площадь 291 м²
Flowers Boutique Villas
$680,000
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
$12,32 млн
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Дуплекс 5 комнат в Коньяалты, Турция
Дуплекс 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/5
$540,620
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Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Nature Villas
$1,48 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Меблированная квартира в охраняемом комплексе с бассейном в Хурме, Коньяалты Хурма – развиты…
$261,423
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Вилла 6 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в Cosy Life Villas! В наши уютные виллы для жизни, где вы сможете приветст…
$2,15 млн
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Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Построенный в 2014 году ведущими строительными компаниями региона, комплекс состоит из 2 бло…
$111,754
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Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний региона в 2017 году на участке …
$110,455
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Вилла 7 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 7 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Уникальное сочетание престижа, элегантности и комфорта, эта великолепная вилла готова предло…
$2,26 млн
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