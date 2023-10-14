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Квартиры в Erdemli, Турция

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414 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 55 м2, которая находится в комплексе района Тедже. …
€83,250
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса в Томюк. Проект с отельной инфраструктурой, котор…
€65,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в Соли, Мезитли. Жилой комплекс б…
€66,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Началось строительство жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 7-ми этаж…
€76,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Полным ходом идет строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 14-ти э…
€65,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1
Представляем проект жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из трех 14-ти этажных …
€84,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в одном из центральных районов Ме…
€68,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который расположится на благоустроенной территории одного из круп…
€76,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Начинается строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из одного 13-ти э…
€36,000
Квартира 2 комнаты с парковкой в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 6
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 52 м2, которая находится в комплексе района Тедже. …
€83,500
Квартира 4 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 4 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 3
Новый комплекс в районе Эрдемле в Аяше Рады Вам представить новый комплекс со собственной и…
€190,000
Квартира 3 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 3
Новый проект комплекса в районе Эрдемле в Аяше Рады Вам представить новый проект комплекса …
€175,000
Квартира 4 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 4 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2
Новый проект комплекса в районе Эрдемле в Аяше Рады Вам представить новый проект комплекса …
€250,000
Квартира 2 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3
Новый комплекс в районе Эрдемле в Аяше Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собст…
€130,000
Квартира 3 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2
Новый комплекс в районе Эрдемле в Аяше Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собст…
€145,000
Квартира 2 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Новый комплекс в Эрдемли Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраст…
€73,920
Квартира 3 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Эрдемли Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфраст…
€123,100
Квартира 2 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
овый комплекс в районе Эрдемле в Аяше Рады Вам представить новый комплекс со собственной ин…
€85,000
Квартира 3 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 3
овый комплекс в районе Эрдемле в Аяше Рады Вам представить новый комплекс со собственной ин…
€130,000
Квартира 3 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 2
Новый комплекс в районе Эрдемле в Аяше Рады Вам представить новый комплекс со собственной и…
€170,817
Квартира 4 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 4 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2
Новый комплекс в Эредмли Рады Вам представить новый комплекс со собственной множественной и…
€164,830
Квартира 6 комнат в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 6 комнат
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Этаж 25/25
Новый комплекс в Эредмли Рады Вам представить новый комплекс со собственной множественной и…
€576,512
Квартира 2 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3
Новый комплекс в районе Эрдемле в Аяше Рады Вам представить новый комплекс со собственной и…
€107,943
Квартира 2 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Новый комплекс в районе Эрдемле в Аяше Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собст…
€117,599
Квартира 3 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2
Новый комплекс в районе Эрдемле в Аяше Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собст…
€180,922
Квартира 3 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 3
Новый комплекс в Эредмли Рады Вам представить новый комплекс со собственной множественной и…
€145,175
Квартира 2 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 2 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новый комплекса в районе Эрдемле в Аяше Представляем Вашему вниманию новый комплекса с собс…
€71,000
Квартира 3 комнаты в Merdivenlikuyu, Турция
Квартира 3 комнаты
Merdivenlikuyu, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Новый комплекса в районе Эрдемле в Аяше Представляем Вашему вниманию новый комплекса с собс…
€106,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 14
Представляем квартиру 3+1, которая находится в центральном районе Енишехир. Квартира располо…
€255,000
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator в Erdemli, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с Elektrogenerator
Erdemli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 9
Квартира планировки 3+1  находится в популярном микрорайоне Мерсина, Тедже. Квартира располо…
€130,500

Параметры недвижимости в Erdemli, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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