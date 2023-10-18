Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Айдын
  5. Квартиры

Квартиры в Айдын, Турция

Tuerkmen Mahallesi
11
Kusadasi
9
Didim
3
Квартира В архив
Очистить
25 объектов найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Новая квартира от собственника в Измире (Кушадасы). Квартира 1+1, площадь 45 м2. Второй этаж…
€80,000
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Didim, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Didim, Турция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Прекрасные дуплекс-апартаменты в лучшем районе города Дидим, в окружении сосновых рощ. Дом с…
€198,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Апартаменты с видом на море и город в центре Кушадасы, где находятся самые красивые пляжи в …
€86,000
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Kusadasi, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Резиденция предлагает современную жизнь своим расположением, особой атмосферой, социальными,…
€187,100
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 5
В Кушадасах самые известные пляжи и все, что вы ищете для повседневной жизни. На Дамском пля…
€175,000
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Эгейский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
€130,000
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
В Кушадасах самые известные пляжи и все, что вы ищете для повседневной жизни. На Дамском пля…
€160,000
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4/5
Район Эге - один из самых популярных и ценных поселков Кушадасы. Вид на море, доминирующий н…
€105,000
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Отельного типа комплекс, локация крутая прямо перед пляжем #1 в Кушадасы. У самого пляжа,…
€144,000
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Вид на море. С мебелью. Дому 13 лет. Находится у порта, с охраной, бассейном, имеет…
€82,000
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Район Караова – один из уникальных районов Кушадасы с его знаменитым пляжем, растянувшимся н…
€130,000
Квартира 2 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Эгейский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Район Деермендере. Немного отдален от центра, район спокойный, зеленый, с широкими улицам…
€165,000
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Кушадасы, район Туркмен, центр. Квартира с декором и оформлением. Близко к морю, но он…
€105,000
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
2 минуты до вокзала. До моря минут 20-25. Удобная локация. Рынок, автовокзал. Ко…
€63,500
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартира в г. Кушадасы. На продажу в комплексе за городом в "Гольф клубе". Большой балко…
€120,000
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы в Kusadasi, Турция
Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на горы
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
База Гольф клуба за городом Кушадасы. Уединённое тихое место. УК сдаёт под ключ. Ин…
€130,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый жилой комплекс отличных апартаментов и вилл в Дидиме, популярном районе Акбюк. Комплек…
€370,000
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Квартира 1 спальня с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Новый ЖК с видом на море и всего в 1 минуте ходьбы от пляжа станет самым престижным комплекс…
€413,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa в Didim, Турция
Квартира 3 спальни с мебелью, с Pool, с terrassa
Didim, Турция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Прекрасные дублекс-апартаменты в лучшем районе города Дидим, расположенного в окружении сосн…
€325,000
Квартира 3 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 3 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
Всего номеров: 3 5-этажное здание 3 & nbsp; пол Море в & nbsp; 2000 & nbsp; m Бал…
€86,000
Квартира 4 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
Мечты сбываются в & nbsp; & Nbsp; Самый Магнифицентный Комплекс In & nbsp; Kuşadası Он ра…
€241,000
Квартира 4 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 4 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 2/2
Вся комната: 4 2 -этажное здание 2 & NBSP; этаж Море в & NBSP; 2000 & NBSP; м Балкон или тер…
€333,333
Квартира 2 спальни в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
A & nbsp; Жилая площадь In & nbsp; Природа с 3500 квадратных метров и ландшафтной зоны Всего…
€85,000
Квартира 1 спальня в Tuerkmen Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня
Tuerkmen Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 5
2 Х КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ В СТРОЯЩЕМСЯ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ В НОВОМ РАЙОНЕ КУШАДАС.С РАЗВИТОЙ ИНФР…
€60,000
Квартира 3 спальни в Tuerkmen Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Tuerkmen Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/5
НОВАЯ КВАРТИРА В ПОПУЛЯРНОМ РАЙОНЕ КУШАДАС С РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И СИСТЕМОЙ ГОРОДСКОГО …
€117,000

Типы недвижимости в Айдын

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти