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Квартиры в Айдыне, Турция

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Кушадасы
55
Efeler
50
Didim
9
Incirliova
5
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130 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$207,100
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$333,661
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с бассейном и охраной рядом с пристанью для яхт Кушадасы Предлагаемые н…
$416,070
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TekceTekce
Квартира в Кушадасы, Турция
Квартира
Кушадасы, Турция
Площадь 600 м²
$12,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$194,444
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/6
$1,62 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$167,981
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
$3,20 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$590,094
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 6/14
$1,38 млн
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с видом на море и природу в Кушадасы, Айдын Кушадасы – это прибрежный го…
$142,388
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/3
Просторные квартиры с видом на поле для гольфа и природу в Кушадасы Кушадасы, расположенный …
$467,576
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5/5
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$2,56 млн
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
$2,27 млн
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/3
$3,48 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/3
Просторные квартиры с видом на море и природу в Кушадасы, Айдын Кушадасы – это прибрежный го…
$240,350
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Турция Эти стильные …
$170,666
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Квартира 4 комнаты в Didim, Турция
Квартира 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
МОДЕРН ВОХНАНЛАГ В ДИДИМ СТРАНДНАХ, ЗЕНТРАЛЬНАЯ МЕРБЛИКАНемецкий брокер §34c Прием - безопас…
$312,101
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$137,284
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Квартира 5 комнат в Efeler, Турция
Квартира 5 комнат
Efeler, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Этаж 1/5
$2,91 млн
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Квартира 3 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 3 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
$1,08 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/4
$7,85 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Квартиры в комплексе в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Айдын Стильные квартиры находя…
$290,556
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Квартира 5 комнат в Incirliova, Турция
Квартира 5 комнат
Incirliova, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 8/8
$2,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 6/6
$6,39 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1
Квартиры в комплексе с бассейном в пешей доступности от пляжа в Кушадасы, Турция Современные…
$288,332
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Качественные квартиры в новом жилом комплексе с бассейном и лифтом в Кушадасы Качественные к…
$178,336
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Квартира 3 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 3 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
$862,637
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
$5,29 млн
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Типы недвижимости в Айдыне

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Айдыне, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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