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Квартиры в Коньяалты, Турция

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92 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
Представлена на продажу трехкомнатная квартира (2+1) в отличной локации. Квартира расположен…
€180,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€851,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Квартиры с видом на горы в районе Сарису, Анталия! Квартира оборудована встроенной кухонно…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Квартира в Коньяалты, Турция
Квартира
Коньяалты, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира в Коньяалты, Турция
Квартира
Коньяалты, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/4
Квартира с Бассейном в Шаговой Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Современная квартира в…
€185,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 2/6
Меблированная Квартира в Комплексе с Бассейном в Коньяалты, Анталия Отличная квартира распол…
€307,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Готовые Квартиры с Концепцией Отеля в Районе Лиман Предлагаем купить квартиру в Турции, кото…
€172,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Коньяалты, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Элегантные Квартиры с Практичным Дизайном и Видом на Горы и Природу в Микрорайоне Сарысу в К…
€142,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€307,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€284,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€217,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€213,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€199,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€284,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Хорошем Месте Анталии в Районе Коньяалты, Рядом со Всей Инфраструктурой Квартиры …
€140,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Горы в Доме с Общим Бассейном в Хурме, Анталия Предлагаемые квартиры…
€315,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Коньяалты, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Горы в Доме с Общим Бассейном в Хурме, Анталия Предлагаемые квартиры…
€270,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
Меблированная Квартира на Среднем Этаже с Дополнительным Санузлом в Коньяалты, Анталия Кварт…
€218,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/4
Квартира в Хорошем Состоянии в Охраняемом Комплексе Рядом с Пляжем в Лимане, Коньяалты Предл…
€218,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€350,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€265,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€236,000
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