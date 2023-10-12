ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Коньяалты
Квартиры
Квартиры в Коньяалты, Турция
пентхаусы
9
однокомнатные
26
двухкомнатные
30
трехкомнатные
15
четырехкомнатные
4
Квартира
Очистить
92 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Коньяалты, Турция
3
1
90 м²
4/5
Представлена на продажу трехкомнатная квартира (2+1) в отличной локации. Квартира расположен…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Коньяалты, Турция
4
2
140 м²
3/4
Квартира рядом с удобствами и пляжем в Анталии Коньяалты Планировка квартиры состоит из 3 сп…
€851,000
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Квартиры с видом на горы в районе Сарису, Анталия! Квартира оборудована встроенной кухонно…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый роскошный комплекс в районе Коньяалты, Анталия на продажу, успевайте приобрести апарта…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Новый уникальный и роскошный проект, отличающийся современным дизайном, архитектурой, высоки…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Коньяалты, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира
Коньяалты, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
100 м²
2/4
Квартира с Бассейном в Шаговой Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Современная квартира в…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
4
2
140 м²
2/6
Меблированная Квартира в Комплексе с Бассейном в Коньяалты, Анталия Отличная квартира распол…
€307,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
3
2
130 м²
4
Готовые Квартиры с Концепцией Отеля в Районе Лиман Предлагаем купить квартиру в Турции, кото…
€172,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
2
1
60 м²
2
Элегантные Квартиры с Практичным Дизайном и Видом на Горы и Природу в Микрорайоне Сарысу в К…
€142,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
4
2
140 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€307,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
126 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€284,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
90 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€217,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
5
2
151 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€213,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
1
70 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€199,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
4
2
115 м²
2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€284,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
2
1
75 м²
3
Квартиры в Хорошем Месте Анталии в Районе Коньяалты, Рядом со Всей Инфраструктурой Квартиры …
€140,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
5
2
200 м²
4
Недвижимость с Видом на Горы в Доме с Общим Бассейном в Хурме, Анталия Предлагаемые квартиры…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
4
2
135 м²
4
Недвижимость с Видом на Горы в Доме с Общим Бассейном в Хурме, Анталия Предлагаемые квартиры…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
3
2
90 м²
1/4
Меблированная Квартира на Среднем Этаже с Дополнительным Санузлом в Коньяалты, Анталия Кварт…
€218,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Коньяалты, Турция
3
1
90 м²
2/4
Квартира в Хорошем Состоянии в Охраняемом Комплексе Рядом с Пляжем в Лимане, Коньяалты Предл…
€218,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
5
3
140 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
2
75 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
3
1
75 м²
4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€236,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL