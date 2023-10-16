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Турция
Жилая
Эгейский регион
Квартиры
Квартиры в Эгейский регион, Турция
Мугла
199
Измир
147
Бодрум
30
Bayrakli
25
Айдын
25
Tuerkmen Mahallesi
11
Konak
10
Кютахья
10
Kusadasi
9
Мармарис
8
Bornova
5
Yalikavak
5
Didim
3
Milas
3
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381 объект найдено
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Akyarlar, Турция
3
1
75 м²
3
Меблированная Квартира в Бодруме в Шаговой Доступности от Пляжа Квартира расположена в район…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
3
2
100 м²
2/2
Недвижимость с видом на природу и море в Бодрум-Мугле Недвижимость в Бодруме расположена в р…
€650,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
4
2
135 м²
2
Недвижимость с видом на природу и море в Бодрум-Мугле Недвижимость в Бодруме расположена в р…
€700,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Эгейский регион, Турция
5
196 м²
33
Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра город…
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бодрум, Турция
3
100 м²
1
Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Тур…
€870,609
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
3
1
2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€440,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
3
1
5/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€381,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
2
1
4/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€240,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
2
1
3/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€204,500
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
1
1/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€13,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
1
2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме, Проект располагаетсяв 700 метрах до Че…
€123,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
2
1
55 м²
1/2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€233,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
3
1
1/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса! Выход на …
€520,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
3
1
2/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса! Выход на …
€695,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с бытовой техникой
Bayrakli, Турция
2
1
45 м²
2/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€217,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Bayrakli, Турция
1
1
30 м²
3/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€140,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
4
2
100 м²
2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€377,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Karabaglar, Турция
4
2
150 м²
3/5
Квартира находится в одном из центральном районе города, недалеко от Американского колледжа,…
€120,000
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
1
94 м²
Современный привлекательный комплекс в 850 метрах от моря, для спокойной жизни и отдыха. Л…
€186,107
Рекомендовать
Квартира
Бодрум, Турция
Эти захватывающие дух объекты недвижимости на продажу в Бодруме расположены в районе Адабуку…
€217,764
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
4
205 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Егейский университет 7.3 km. Больница Докуз Эйлюль 8.7 km. Университет Яш…
€556,155
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
2
84 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Егейский университет 7.3 km. Больница Докуз Эйлюль 8.7 km. Университет Яш…
€268,699
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
4
326 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Çesme марина...... 2 км. Залив AYA YORGİ ..... 5 км. Образовательно-обуча…
€954,748
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Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
4
279 м²
Расстояние до: Пляж BOYALIK ...... 300 м. Марина ALTIN YUNUS ..... 1 км. Аквапарк AQUA TO…
€971,629
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
2
1
76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
3
2
126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
2
45 м²
Новая квартира от собственника в Измире (Кушадасы). Квартира 1+1, площадь 45 м2. Второй этаж…
€80,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
3
75 м²
Квартира в новом жилом комплексе в Бодруме в районе Адабюкю. Адабюкю — это тихий зеленый гор…
€269,000
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Типы недвижимости в Эгейский регион
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