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Квартиры в Эгейский регион, Турция

Мугла
199
Измир
147
Бодрум
30
Bayrakli
25
Айдын
25
Tuerkmen Mahallesi
11
Konak
10
Кютахья
10
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381 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Akyarlar, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Akyarlar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Меблированная Квартира в Бодруме в Шаговой Доступности от Пляжа Квартира расположена в район…
€135,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Недвижимость с видом на природу и море в Бодрум-Мугле Недвижимость в Бодруме расположена в р…
€650,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Недвижимость с видом на природу и море в Бодрум-Мугле Недвижимость в Бодруме расположена в р…
€700,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Эгейский регион, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 196 м²
Количество этажей 33
Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра город…
€1,21 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл с бассейнами, садами и террасами недалеко от моря и центра Бодрума, Торба, Тур…
€870,609
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€440,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€381,000
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€240,500
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€204,500
Квартира 1 комната в Чешме, Турция
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
Комнаты 1
Этаж 1/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€13,000
Квартира 1 комната в Чешме, Турция
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
Комнаты 1
Этаж 2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€123,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€233,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса!  Выход на …
€520,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса!  Выход на …
€695,000
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с бытовой техникой в Bayrakli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с бытовой техникой
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€217,000
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Bayrakli, Турция
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€140,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Derekoey, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€377,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Karabaglar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Karabaglar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/5
Квартира находится в одном из центральном районе города, недалеко от Американского колледжа,…
€120,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Современный привлекательный комплекс в 850 метрах от моря, для спокойной жизни и  отдыха.  Л…
€186,107
Квартира в Бодрум, Турция
Квартира
Бодрум, Турция
Эти захватывающие дух объекты недвижимости на продажу в Бодруме расположены в районе Адабуку…
€217,764
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 205 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Егейский университет 7.3 km. Больница Докуз Эйлюль 8.7 km. Университет Яш…
€556,155
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 84 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Егейский университет 7.3 km. Больница Докуз Эйлюль 8.7 km. Университет Яш…
€268,699
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 326 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Çesme марина...... 2 км. Залив AYA YORGİ ..... 5 км. Образовательно-обуча…
€954,748
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 279 м²
Расстояние до: Пляж BOYALIK ...... 300 м. Марина ALTIN YUNUS ..... 1 км. Аквапарк AQUA TO…
€971,629
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Kusadasi, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Новая квартира от собственника в Измире (Кушадасы). Квартира 1+1, площадь 45 м2. Второй этаж…
€80,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Квартира в новом жилом комплексе в Бодруме в районе Адабюкю. Адабюкю — это тихий зеленый гор…
€269,000

Типы недвижимости в Эгейский регион

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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