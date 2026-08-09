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Квартиры в Эгейском регионе, Турция

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565 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$207,100
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Квартира 5 комнат в Бодрум, Турция
Квартира 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартиры с панорамным видом на море, личными бассейнами и садами в Гюмюшлюке, Бодрум, Турция…
$802,338
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/7
Квартиры с видом на море, горы и город в комплексе в Кушадасы Квартиры расположены прямо на …
$333,661
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 5
Площадь 362 м²
Вы найдете самую подходящую для вас квартиру в Махмутларе, Алания, с вариантами 1+1, 2+1 и д…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные квартиры на берегу моря с собственным пляжем в Бодруме Предлагаем роскошные кварти…
$1,20 млн
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Квартира 1 спальня в Konak, Турция
Квартира 1 спальня
Konak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Погрузитесь в слияние здоровья, роскоши и удобства с этим новаторским проектом в Стамбуле. С…
$692,318
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Квартира в Аджипаям, Турция
Квартира
Аджипаям, Турция
Площадь 370 м²
$3,74 млн
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 4/5
Квартиры в комплексе с бассейном и охраной рядом с пристанью для яхт Кушадасы Предлагаемые н…
$416,070
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Квартира в Кушадасы, Турция
Квартира
Кушадасы, Турция
Площадь 600 м²
$12,09 млн
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$194,444
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Квартира 3 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 3 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в малоэтажном комплексе в Измире, Торбалы Квартиры находятся в район…
$127,172
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Квартира 1 спальня в Konak, Турция
Квартира 1 спальня
Konak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Расположенные в пышном зеленом районе Сарыер, одном из самых дружественных к природе районов…
$675,886
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Расположенный всего в 5 минутах езды от побережья и моря, Морской дворец предлагает мирную ж…
$853,889
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Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Этаж 1
Добро пожаловать в Hatipirimi — спокойный и современный уголок Анталии, где комфорт и стиль …
$386,254
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/6
$1,62 млн
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Меблированные квартиры для инвестиций в жилом проекте рядом с морем в Бодруме, Гюмбет Кварти…
$271,601
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с панорамным видом на море и собственными садами в Бодруме, Конаджик Квартиры на пр…
$838,632
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2/5
Новые квартиры в комплексе с бассейном в Кушадасы Эти современные квартиры находятся в споко…
$167,981
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Квартира 3 комнаты в Афьонкарахисар, Турция
Квартира 3 комнаты
Афьонкарахисар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
$2,27 млн
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Забронируйте свое место в этом эксклюзивном проекте, который вскоре станет одним из самых во…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Ula, Турция
Квартира 3 комнаты
Ula, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Мугле, Эсентепе, в охраняемом комплексе с полуолимпийским бассейном Эсентепе в Ул…
$236,929
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Квартира 4 комнаты в Efeler, Турция
Квартира 4 комнаты
Efeler, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
$3,20 млн
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Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Представлена на продажу квартира вторичного рынка, расположенная в курортном городе Мармарис…
$280,724
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Квартира 3 комнаты в Bozarmut, Турция
Квартира 3 комнаты
Bozarmut, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/6
$2,33 млн
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс класса люкс в тихом, элитном районе К…
$149,110
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Квартира 3 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 3 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/6
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном недалеко от пристани для яхт Кушадасы Кварт…
$590,094
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Квартира 3 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 3 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/8
Квартиры в комплексе в престижном районе Чигли в Измире Квартиры находятся в районе Чигли, н…
$447,413
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Квартира 2 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 2 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море рядом с аэропортом в Бодруме, Мугла Район Дёрттепе — один из быстро…
$137,284
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Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/15
Квартиры в комплексе с обширной инфраструктурой в Измире Борнова – быстро развивающийся райо…
$199,945
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Типы недвижимости в Эгейском регионе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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