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Квартиры в Муратпаше, Турция

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1 812 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$541,404
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$183,156
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Квартира 3 спальни в Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
2+1 в центре Анталии — отдельная кухня, 86 м², рядом MarkAntalya Квартира для тех, кто хочет…
$78,331
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры с видом на горы и город в стильном комплексе с богатой инфраструктурой в Оба, Алань…
$137,223
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Квартира 1 спальня в Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Социальные зоны: - открытый бассейн - детская площадка - зона барбекю - фитнес, баскетбольн…
$122,325
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Квартира 1 комната в Муратпаша, Турция
Квартира 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
$581,151
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Готовые к заселению квартиры в Махмутларе, Аланья, в жилом комплексе с полной инфраструктуро…
$212,136
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Квартира 2 спальни в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Eden Terrace
$181,168
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комфортные квартиры с видом на море в Аланье, Паяллар Паяллар, один из привлекательных приго…
$118,786
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Квартира 1 спальня в Муратпаша, Турция
Квартира 1 спальня
Муратпаша, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 53 м²
Diamond Residence
$179,730
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Квартира 1 комната в Муратпаша, Турция
Квартира 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Мирная жизнь ждет вас и вашу семью в одном из самых красивых мест Стамбула, в сопровождении …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Муратпаша, Турция
Квартира 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 137 м²
В нашем проекте Topkapı такие концепции, как внутренний сад, внутренний двор и жизнь, находя…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Квартиры в 800 метрах от пляжа в Алании, Кестель Алания – один из ведущих туристических и жи…
$374,938
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Квартира 1 комната в Муратпаша, Турция
Квартира 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5
Что вы получаете: современную квартиру 1+1 площадью 50 м², расположенную на 5 этаже, полност…
$156,665
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Квартира 1 комната в Муратпаша, Турция
Квартира 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 390 м²
Hillside Planet обещает вам мирную жизнь в районе Хурма в Коньяалты, одном из самых популярн…
$2,29 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры в Аланье, Демирташ, в проекте по типу 5-звездочного отеля Демирташ – развивающийся …
$264,186
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Стильные квартиры проекте отельного типа в Аланье, Оба Стильные квартиры расположены в Алань…
$302,314
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Квартира 2 спальни в Муратпаша, Турция
Квартира 2 спальни
Муратпаша, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Freesia Residence
$226,112
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Апартаменты со стильным дизайном в 400 м от побережья в Аланье, Анталия Аланья расположена н…
$635,979
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Просторные квартиры с видом на море в благоустроенном комплексе в районе Оба, Алания Оба – о…
$432,619
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Квартира 1 комната в Муратпаша, Турция
Квартира 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Проблеск Стамбула скрыт в этих домах, построенных с любовью!Безопасная и эстетическая жизнь …
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Муратпаша, Турция
Квартира 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 4/4
Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле, Аланья Благодаря н…
$389,282
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Новые квартиры у моря в центре Аланьи Совершенно новые квартиры в Аланье находятся в проекте…
$350,012
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Квартира 1 комната в Муратпаша, Турция
Квартира 1 комната
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
$296,905
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Новая недвижимость в центре Аланьи, недалеко от моря Авсаллар — один из популярных районов А…
$290,043
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Квартиры с панорамным видом на город и море в комплексе в Бююкхасбахче, Алания Алания – один…
$626,183
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 12
Квартиры с видом на море в комплексе с концепцией отеля 5* в Махмутларе, Аланья Махмутлар — …
$245,816
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Квартиры с видом на город в центре Алании в одноблочном комплексе с развитой инфраструктурой…
$175,321
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