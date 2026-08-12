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Квартиры в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
1716
Аланья
256
Муратпаша
1813
Мерсин
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8 053 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Каргыджак, Турция
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Квартира 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Редкая одноэтажная вилла с видом на море в Каргыджаке на участке площадью 700 м². Для тех, к…
$443,595
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Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
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Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в Анталии | Первый взнос всего 35% | Рассрочка на 10 месяцев Совреме…
$115,500
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи. Расстоян…
$192,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/7
Речь идёт не о квартире, а о коммерческой недвижимости: вы приобретаете 1/10 долю в отельном…
$30,883
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
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Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
В отличие от многих высотных зданий в регионе Алания, Maris Premiere - это бутик, малоэтажны…
$205,228
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$108,096
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 14
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишПлощадь территории комплекса - 8.100 м2Комплекс состоит из 3…
$107,705
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2/15
Квартира 1+1 в комплексе с бассейном в Томюке, МерсинЭтажность 15Этаж 2До моря 400 мВид на г…
$68,035
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$108,096
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 10/14
Новая квартира 1+1 в комплексе рядом с морем в Тедже, МерсинКомплекс состоит из 3 блоковБлок…
$64,576
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$108,071
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Квартира 2 комнаты в Алиэфенди, Турция
Квартира 2 комнаты
Алиэфенди, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/10
Квартира 1+1 с видом на бассейн в Shine Residence, Демирташ, Алания Предлагается к продаж…
$69,345
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Alanya-home
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Количество этажей 15
Квартиры 2+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$108,071
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 15
Квартиры 1+1 в новом комплексе в Мерсине, ЧешмелиРасстояние до моря 500 мСрок окончания стро…
$58,948
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Квартира 5 комнат в Каргыджак, Турция
Квартира 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продажа виллы 4+1 в Аланье, Каргыджак — 250 м², меблированная, с панорамным видом Предлаг…
$502,790
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Alanya-home
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/11
Предлагается к продаже просторная меблированная квартира 2+1 в Махмутларе, Аланья, расположе…
$165,323
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$101,737
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 13
Новостройка Мерсина, АрпачбахшишКомплекс состоит из 1 блокаРасстояние до моря - 200 мКомплек…
$58,948
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры с видом на горы и город в стильном комплексе с богатой инфраструктурой в Оба, Алань…
$137,223
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Предлагается к продаже полностью меблированная квартира планировки 1+1 в современном жилом к…
$117,621
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Alanya-home
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$58,961
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мерсине, ТомюкРасстояние до моря – 500 м Комплекс состоит из 2 блоков Общая…
$61,274
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Квартира 4 комнаты в Исхаклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Исхаклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Меблированная вилла в Алании-Демирташе с видом на море и 4 комнатами. Эта вилла в Алании Дем…
$195,382
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Квартира 3 спальни в Муратпаша, Турция
Квартира 3 спальни
Муратпаша, Турция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
2+1 в центре Анталии — отдельная кухня, 86 м², рядом MarkAntalya Квартира для тех, кто хочет…
$78,331
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$183,156
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 12/15
Просторная квартира 1+1 с видом на бассейн в Мерсине, АрпачбахшишБлок ВЭтажность - 15Этаж - …
$63,571
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Квартира 2 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 2 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$61,274
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Количество этажей 12
Новый комплекс в Томюке, МерсинКомплекс состоит из 3 блоков500 м до моряКомплекс сдан, искан…
$101,737
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Квартира в Махмутлар, Турция
Квартира
Махмутлар, Турция
$104,050
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

пентхаусы
кондо
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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