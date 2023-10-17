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Квартиры
Квартиры в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
16245
Sekerhane Mahallesi
4443
Аланья
4416
Мерсин
2420
Gazipasa
411
Муратпаша
136
Коньяалты
94
Kepez
91
Mezitli
68
Toroslar
64
Erdemli
36
Doesemealti
33
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18 664 объекта найдено
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Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Demirtas, Турция
5
4
245 м²
3/2
Детали резиденции Продается двухуровневая квартира 4 + 1 планировка в современном комплекс…
€252,000
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Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
1
72 м²
2/13
🏠UGUR TOWER finished project, 2nd Turkish floor Here is 500 meters on foot to the seaside o…
€75,000
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Квартира
Муратпаша, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Муратпаша - Анталия.В жилом компле…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
2
1
65 м²
8/10
Расстояние до моря 600 метров. Комплекс из одного блока в 10 этажей. В комплексе: - От…
€73,125
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
2
1
60 м²
2/10
Расстояние до моря 350 метров. Комплекс состоит из 1 ьлока в 10 этажей. В комплексе:…
€66,600
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
3
2
100 м²
4
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Тедже. Квартира пр…
€46,999
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Алания, Турция
2
1
55 м²
3/5
Дом сдан в августе 2023 года Инфраструктура комплекса: Бассейн, сауна, Фитнес, Ох…
€31,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
2
1
65 м²
2/10
Расстояние до моря 600 метров. В комплексе: - Открытый бассейн; - Фитнес; -…
€54,405
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
60 м²
12
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Каргыпынары. Кварт…
€38,199
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
2
1
1/15
NSM-141501 Новый комплекс в Тедже Представляем Вашему вниманию новый комплекс с …
€58,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
2
1
50 м²
2/5
В продаже квартира в самом центре Алании, район пляжа Клеопатры, до моря 300м. В пешей досту…
€45,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Мерсин, Турция
2
1
79 м²
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположенна в провинции Мерсин, район Арпачбахшиш. Квар…
€31,999
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Махмутлар центр, Турция
2
1
60 м²
1/10
— Особенности квартиры: • Входная дверь из стали для вашей безопасности; • Лаковые меж…
€74,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
3
2
100 м²
4/7
Мерсин, район Меркез Квартира 2+1 Площадь 100 м2 Газ проведен 4 этаж из 7 2 санузла С …
€62,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
3
1
99 м²
1/5
Алания, район Оба Квартира 2+1 Площадь 99 м2 1 этаж Комплекс 2008 года До моря 200 м 1…
€69,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Алания, Турция
2
1
60 м²
8/9
ААлания, район Джикджилли Квартира 1+1 2013 год постройки Площадь 60 м2 8 этаж из 9 Ква…
€82,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
2
1
80 м²
2/10
Алания, центр города Квартира с ремонтом, без мебели Квартира 1+1 Площадь 80 м2 Жилая пл…
€60,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Алания, Турция
3
2
110 м²
2/5
Алания, район Оба Квартира 2+1 Площадь 110 м2 2 санузла 2 этаж из 5 Балкон 12 м2 Компл…
€71,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
3
1
110 м²
2
В открытом для получения ВНЖ районе Тосмур продается меблированная квартира планировки 2+1, …
€170,500
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
2
1
70 м²
6
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на шестом этаже жилого комплекса. Кварт…
€181,500
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
4
2
148 м²
3
Представляем Вашему вниманию квартиру 3+1 в районе Давултепе (Мезитли). Квартира имеет общую…
€168,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
4
2
150 м²
4
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на 4 этаже пятнадцатиэтажного жилого ко…
€132,000
Рекомендовать
Квартира
Каракокали, Турция
Выставлена на продажу квартира в Тосмуре.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 125 м2, расс…
€255,000
Рекомендовать
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 120 м2, а…
€279,000
Рекомендовать
Квартира
Алания, Турция
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе пре…
€205,000
Рекомендовать
Квартира
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу квартира в Каргыджаке.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 53 м2, а …
€135,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
3
2
110 м²
1/3
Меблированная недвижимость в элитном комплексе: Рай для игроков в гольф в Белеке Недвижимост…
€178,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
2
1
65 м²
1/3
Меблированная недвижимость в комплексе с бассейном рядом со всеми удобствами в Анталии, Беле…
€110,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Алания, Турция
3
90 м²
2
На продажу выставлены апартаменты 2+1 в центре Алании. В вашем распоряжении будет развитая г…
€138,750
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
2
55 м²
3
Продажа апартаментов 1+1 в центре Алании — это самый популярный район города. Здесь находятс…
€122,100
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