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Квартиры в Мерсин, Турция

Mezitli
68
Toroslar
64
Erdemli
36
Alsancak Mah
30
Tarsus
11
Yenisehir
9
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2 458 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Тедже. В пешей дос…
€39,999
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/6
М13  Мерсин, Эрдемли рядом с ТЦ Новасити. 📌 Квартира 1+1, новая мебель в квартире никто не …
€53,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 7/14
Квартира 1+1  общая 80 м2 Жилая площадь 55м2 На 7 этаже из 14 Вся мебель и техника остаё…
€69,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 8/9
Мерсин, район Мезитли (микрорайон Давултепе) Квартира 2+1 Площадь 100 м2 На 8 этаже из 9 …
€74,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7
Представляем квартиру 1+1, общей площадь 55 м2, которая находится в комплексе района Тедже. …
€83,250
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kuzucu, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kuzucu, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция Предлагаются просторные комф…
€396,871
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Toroslar, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Toroslar, Турция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Т…
€168,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Toroslar, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Toroslar, Турция
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 14
Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция Предлагают…
€104,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса в Томюк. Проект с отельной инфраструктурой, котор…
€65,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в Соли, Мезитли. Жилой комплекс б…
€66,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Началось строительство жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 7-ми этаж…
€76,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Полным ходом идет строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из одного 14-ти э…
€65,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1
Представляем проект жилого комплекса в районе Тедже. Комплекс состоит из трех 14-ти этажных …
€84,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6
Продажа квартиры в Турции. Квартира в провинции Мерсин, район Тедже. Квартира продается с ме…
€63,499
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Продажа квартиры в Турции. Провинция Мерсин, район Соли. В пешей доступности сетевые магазин…
€57,449
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Соли. Вся инфрастр…
€59,999
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 9
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Давултепе. Расстоя…
€52,399
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Соли. Квартира про…
€55,699
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/3
Внимание ! Premium комплекс ! 1+1, 2+1, 3+1, Дуплекс, Виллы 1+1 75 метров, с чистовой …
€40,500
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в одном из центральных районов Ме…
€68,000
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Мерсин, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 4/9
Мерсин, район Тедже Квартира 2+1 4 этаж С мебелью и техникой Комплекс 2019 года Газ зав…
€80,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Продажа квартиры в Турции. Расположенна в провинции Мерсин, район Арпачбахшиш. Отличная инфр…
€52,699
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Арпачбахшиш. Расст…
€41,699
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 6
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Тедже. В пешей дос…
€40,499
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 10
Продажа квартиры в Турции. Квартира расположена в провинции Мерсин, район Енишехир. Квартира…
€34,799
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5
Продажа квартиры в Турции. Квартира находится в провинции Мерсин, район Тедже. Предложение и…
€33,499
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/8
М14 Квартира в русскоговорящем районе Тедже. Квартира планировки 1+1, 45/60м2, 1 высокий эта…
€65,000
Квартира 1 спальня в Мерсин, Турция
Квартира 1 спальня
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/14
новый инвестиционный комплекс с собственной полной инфраструктурой. Расположенный в районе Т…
€30,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который расположится на благоустроенной территории одного из круп…
€76,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Начинается строительство комплекса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из одного 13-ти э…
€36,000

Типы недвижимости в Мерсин

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квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мерсин, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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