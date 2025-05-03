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Квартиры с террасой в Турции

Стамбул
74
Анталья
387
Измир
17
Аланья
268
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485 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/9
Эта квартира с одной спальней без мебели расположена на 2 этаже современного 9-этажного здан…
$272,938
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Квартира 3 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 3 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/3
For Sale 2+1, 125m² Apartment at Kestel Alanya Alanya Kestel For Sale 2+1, 125m² Sea View …
$174,915
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AxA property®
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Квартира 5 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 5 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 22
Апартаменты с панорамным видом в новой резиденции со спа-зоной и бассейнами, недалеко от мор…
$1,80 млн
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Студия 1 комната в Yeniyol Caddesi, Турция
Студия 1 комната
Yeniyol Caddesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
🏡 Умные апартаменты в Küçükçekmece - без первоначальной оплаты, простые установки ДвигатьсяВ…
$135,000
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Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Тип недвижимости: квартира-дуплекс. Категория: новая. Расположение: Алания, район Terras. Ст…
$118,148
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном…
$429,335
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция Предлагаются апартаменты …
$250,097
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Квартира 4 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 4 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются …
$950,541
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Квартира 7 комнат в Бейликдюзю, Турция
Квартира 7 комнат
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция Резиденция располагае…
$867,834
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Квартира 4 комнаты в Султанбейли, Турция
Квартира 4 комнаты
Султанбейли, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 11
Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Тур…
$341,963
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Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция На участке располож…
$89,117
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 1
🏡 Nişantaşı Koru Nişantaşı Koru is a luxurious residential project located in Nişantaşı, at…
$2,37 млн
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Квартира 1 комната в Кагытхане, Турция
Квартира 1 комната
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 65
Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция Предлагаются апарта…
$430,740
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Квартира 4 комнаты в Incekum, Турция
Квартира 4 комнаты
Incekum, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
Современные виллы с парковкой и частными бассейнами, Аланья, Турция Комплекс состоит из 5 в…
$689,156
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 4
Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция Современн…
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 9
Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция Резиден…
$615,493
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Квартира 2 комнаты в Авджылар, Турция
Квартира 2 комнаты
Авджылар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 16
Резиденция с бассейном, тренажерным залом и охраной рядом с озером, Стамбул, Турция Резиден…
$162,751
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
$454,747
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 7
Жилой комплекс с бассейном и спортивными площадками, в спокойном и тихом районе, Авсаллар, Т…
$192,453
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Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 34
Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция Жилой комплекс …
$434,556
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
ID MR 1207  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Квартиры 1+1 со скидкой 20% в Эрдемли, Томюк. Пре…
$66,920
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Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Просторная квартира площадью 160 м² расположена на 4-м этаже 10-этажного здания в районе Джи…
$282,829
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Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются таун…
$1,12 млн
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 18
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
$479,669
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Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция Предлагаютс…
$1,38 млн
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 16
Резиденция с зеленой зоной и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция Резиденция…
$288,024
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Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Резиденция …
$256,496
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейнами и подземным гаражом в 900 метрах от пляжа, Анталья…
$356,817
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