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Квартиры в Анкаре, Турция

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Kalecik
91
Cankaya
49
Etimesgut
11
Pursaklar
9
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194 объекта найдено
Квартира 1 комната в Mamak, Турция
Квартира 1 комната
Mamak, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$42,188
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Квартира 3 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 3 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$83,710
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Квартира 2 комнаты в Mamak, Турция
Квартира 2 комнаты
Mamak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры в современном благоустроенном комплексе в Анкаре, Мамак Мамак – один из динамично р…
$62,927
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$103,528
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Квартиры в комплексе с богатой социальной инфраструктурой в Чанкая, Анкара Квартиры располож…
$488,143
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры с 1–3 спальнями и крытой парковкой в Анкаре, Чанкая Анкара – столица Ту…
$120,301
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Квартиры в комплексе с богатой социальной инфраструктурой в Чанкая, Анкара Квартиры располож…
$237,852
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Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые квартиры рядом с озером в Анкаре, Гёльбаши Новые квартиры расположены в Гёльбаши, Анка…
$86,755
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Квартира 3 комнаты в Pursaklar, Турция
Квартира 3 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$104,493
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 5/6
Роскошные квартиры с 3 спальнями в Анкаре с видом на лес Анкара — столица Турции, известная …
$240,602
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 22
Новые квартиры с видом на долину в Анкаре в районе Чанкая Продаются квартиры с видом на доли…
$314,633
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Квартиры в закрытом комплексе с развитой социальной инфраструктурой в Анкаре Проект располож…
$345,865
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Квартира 5 комнат в Cankaya, Турция
Квартира 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 17/40
Квартиры с видом на долину в экологическом проекте в Чанкая, Анкара Экологически чистый прое…
$573,742
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Квартира 5 комнат в Mamak, Турция
Квартира 5 комнат
Mamak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 37
Готовые к заселению квартиры с видом на город в Анкаре Квартиры находятся в районе Мамак — о…
$269,520
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$318,103
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 44
Роскошные квартиры в Анкаре в проекте с пляжной концепцией Столица Турции Анкара — один из с…
$366,686
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Квартира 2 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 2 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Площадь 71 м²
$68,749
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 38/48
Готовые квартиры с видом на город и долину в проекте «Sinpaş Ege Vadisi» в Анкаре Квартиры н…
$437,247
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 38
Готовые квартиры на продажу в элитном жилом комплексе в Анкаре, Чанкая Чанкая, один из самых…
$251,012
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Квартира 4 комнаты в Гёльбаши, Турция
Квартира 4 комнаты
Гёльбаши, Турция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
$114,194
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Квартира 4 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 4 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Квартиры с террасами в Анкаре в районе Дикмен Овечлер Анкара — один из самых комфортных и ра…
$190,376
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Квартира 4 комнаты в Yenimahalle, Турция
Квартира 4 комнаты
Yenimahalle, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Этаж 3/13
$8,08 млн
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Квартира 5 комнат в Cankaya, Турция
Квартира 5 комнат
Cankaya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 25
Просторные и светлые квартиры класса люкс в Анкаре, Чанкая, Бююкесат Эти квартиры расположен…
$353,962
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Квартира 2 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 2 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 10
Квартиры с видом на лес в жилом комплексе с крытым тренажерным залом в районе Дикмен, Чанкая…
$157,029
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Квартира 4 спальни в Cankaya, Турция
Квартира 4 спальни
Cankaya, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Capital Marine
$208,237
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Квартира 3 комнаты в Pursaklar, Турция
Квартира 3 комнаты
Pursaklar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 15
Квартиры в Анкаре, Пурсаклар, на дороге, проезжает президентский кортеж Анкара — столица и в…
$103,528
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Квартира 3 комнаты в Yenimahalle, Турция
Квартира 3 комнаты
Yenimahalle, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 15
Квартиры в жилом комплексе в Анкаре в районе Батыкент, Енимахалле Анкара — столица Турции и …
$204,368
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Квартира 3 комнаты в Etimesgut, Турция
Квартира 3 комнаты
Etimesgut, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 18
Квартиры в проекте с концепцией торгового центра под открытым небом в Анкаре, Эрьяман Анкара…
$198,959
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 15
Роскошные квартиры с видом на озеро в комплексе в Анкаре, Оран Район Чанкая – один из крупне…
$418,739
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Квартира 3 комнаты в Cankaya, Турция
Квартира 3 комнаты
Cankaya, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 15
Новые квартиры с видом на долину в Оране, Чанкая, Анкара Эти современные квартиры с панорамн…
$272,491
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Типы недвижимости в Анкаре

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однокомнатные
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трехкомнатные
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Параметры недвижимости в Анкаре, Турция

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с видом на горы
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