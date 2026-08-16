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Квартиры в Черноморском регионе, Турция

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Трабзон
61
Чорум
48
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230 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Квартира планировки 1+1 площадью 60 м², полностью меблированная и готовая …
$91,598
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Квартира 2 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 6
Квартиры с рассрочкой платежа в Трабзоне, Ортахисар Квартиры на продажу находятся в районе О…
$76,923
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 9
Квартиры в комплексе семейного типа в Ялынджаке, Трабзон Квартиры расположены в развитом рай…
$119,980
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Квартира 3 спальни в Ийидере, Турция
Квартира 3 спальни
Ийидере, Турция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,454
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Квартира 3 комнаты в Убе, Турция
Квартира 3 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1
Что вы получаете: просторную квартиру для комфортной жизни, всего 200 метров до моря, развит…
$161,849
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Квартира 2 комнаты в Konakli, Турция
Квартира 2 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем уютной квартиры 1+1 площадью 45 м², расположенно…
$66,259
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 комната в Ортахисар, Турция
Квартира 1 комната
Ортахисар, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 11
Квартиры с видом на море и современной архитектурой в Ортахисаре, Ялынджак Эти стильные и со…
$104,685
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Просторная квартира планировки 1+1, площадью 55 м², расположенная на 3 эта…
$144,096
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Квартира 3 спальни в Cankaya, Турция
Квартира 3 спальни
Cankaya, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$852,299
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Квартира 1 спальня в Yenigun, Турция
Квартира 1 спальня
Yenigun, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
26 стильных однокомнатных и 6 роскошных двухкомнатных дуплексов. Здание расположено на участ…
$87,438
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Квартира 2 комнаты в Talisman, Турция
Квартира 2 комнаты
Talisman, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Жилой комплекс Aina Garden — Аланья, район ОбаКомплексный тип: 4 блокаПолы: 5Количество квар…
Цена по запросу
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Квартира в Altintas, Турция
Квартира
Altintas, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Испытайте роскошь, проживая в необычайно хорошо спроектированных апартаментах, расположенных…
$160,313
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Квартира 2 спальни в Denizkoy, Турция
Квартира 2 спальни
Denizkoy, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Эти недавно построенные апартаменты расположены в очаровательном бутик-комплексе в Мерсин-Те…
$88,810
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Квартира 1 спальня в Cesmeli, Турция
Квартира 1 спальня
Cesmeli, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Эти стильные квартиры на продажу в Мерсине, расположенном в востребованном районе Чесмели Эр…
$86,085
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Квартира 2 комнаты в Ilica, Турция
Квартира 2 комнаты
Ilica, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
$145,328
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Квартира 4 комнаты в Ортахисар, Турция
Квартира 4 комнаты
Ортахисар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями и видом на море в Трабзоне, Ортахисар Предлагаются на продажу квартир…
$157,029
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Квартира в Cankaya, Турция
Квартира
Cankaya, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Новые апартаменты расположены в Чанкайе, новом популярном жилом центре Анталии. Регион стал …
$819,586
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Квартира 6 комнат в Yomra, Турция
Квартира 6 комнат
Yomra, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Стильные квартиры в роскошном комплексе рядом с морем в Трабзоне, Йомра Квартиры расположены…
$600,347
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Квартира 3 комнаты в Убе, Турция
Квартира 3 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Просторная квартира планировки 2+1 общей площадью 120 м² с двумя балконами…
$215,311
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Квартира в Denizkoy, Турция
Квартира
Denizkoy, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Расположенные в Тече, востребованном районе Мерсина в районе Мезитли, эти инвестиционные апа…
$50,303
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Квартира 4 комнаты в Бешикдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бешикдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 7
Квартиры с 3 спальнями рядом с аквапарком в Трабзоне, Бешикдюзю Просторные квартиры в жилом …
$95,256
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Квартира 1 комната в Черноморский регион, Турция
Квартира 1 комната
Черноморский регион, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/11
Кочахасанли Жилой проект📍 Расположение: Koçahasanlı🗓 Дата начала строительства: 31.04.2023🏢 …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Илкадым, Турция
Квартира 4 комнаты
Илкадым, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/5
$1,83 млн
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Квартира 3 комнаты в Атакум, Турция
Квартира 3 комнаты
Атакум, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/5
$3,17 млн
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Квартира 4 комнаты в Араклы, Турция
Квартира 4 комнаты
Араклы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/6
Просторная квартира в 500 метрах от моря в Трабзоне, Араклы Квартира расположена в районе Ар…
$112,557
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Квартира 3 комнаты в Дюздже, Турция
Квартира 3 комнаты
Дюздже, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
$3,43 млн
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Квартира 1 спальня в Убе, Турция
Квартира 1 спальня
Убе, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Если вы ищете квартиры для продажи в Оба Алании, эта резиденция-бутик предлагает идеальное с…
$198,472
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Квартира 4 комнаты в Дюздже, Турция
Квартира 4 комнаты
Дюздже, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$3,60 млн
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Квартира в Sinirci, Турция
Квартира
Sinirci, Турция
Площадь 5 м²
$17,44 млн
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Квартира 1 спальня в Yenigun, Турция
Квартира 1 спальня
Yenigun, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя наш последний проект в Анталии Муратпаса Енигун, в котором представлены ко…
$87,438
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Типы недвижимости в Черноморском регионе

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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