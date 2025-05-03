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Квартиры с гаражом в Турции

Стамбул
74
Анталья
387
Измир
17
Аланья
268
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453 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный вдоль живописного побережья Алании, исключительный жилой комплекс украшает рег…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/9
Эта квартира с одной спальней без мебели расположена на 2 этаже современного 9-этажного здан…
$272,938
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Бахчелиэвлер, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Бахчелиэвлер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 9
Проект, с его 70% зеленой зоной и природолюбивой архитектурой, открывает перед вами двери со…
$618,327
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
2+1 Apartment for Sale in Centrum Cikcilli Region with the Assurance of Redtower Property. …
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Багджылар, Турция
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Багджылар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Основные характеристики Цена продажи875 000 € Цена за кв.м.5 116 € Площадь171 м2 Все…
$905,147
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 1
🏡 Nişantaşı Koru Nişantaşı Koru is a luxurious residential project located in Nişantaşı, at…
$2,37 млн
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Квартира 3 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 3 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 10/26
The project is located in Izmir Bayraklı region 26 floors 226 residential property …
$276,252
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
В Кючюхасбахче, одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, ультра-роск…
$217,358
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Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5
Начало строительства – 30.06.2022Окончание строительства – 30.09.2024Инфраструктура комплекс…
$293,441
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Квартира 4 спальни в Малтепе, Турция
Квартира 4 спальни
Малтепе, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 10
4 Bedroom apartment in Asian side of Istanbul , In Residential project in the Kartal area on…
$757,000
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Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Просторная квартира площадью 160 м² расположена на 4-м этаже 10-этажного здания в районе Джи…
$282,829
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
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Комната 5 комнат в Ovakent, Турция
Комната 5 комнат
Ovakent, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 277 м²
Квартиры на продажу в Стамбуле - Тузла Представляем вам самый красивый проект - VEMA TUZLA (…
$826,000
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Квартира 2 комнаты в Ходжалар, Турция
Квартира 2 комнаты
Ходжалар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Побережье Алании является одним из излюбленных туристических курортов Средиземноморья. Район…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5/6
Квартира расположена в районе Лара/Ешильбахче, который считается одним из самых элитных райо…
$325,084
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 3/4
2+1 Apartment for Sale in Alanya Kargıcak Region with the Assurance of Redtower Property. …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя новую эру роскошной жизни и инвестиционного потенциала в самом сердце Алан…
$73,496
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Квартира 7 комнат в Ускюдар, Турция
Квартира 7 комнат
Ускюдар, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 495 м²
Этаж 5/10
Apartment For Sale in Istanbul Uskudar Luxurious Finishes , Five Bedrooms and 2 Living rooms…
$3,00 млн
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Квартира 1 комната в Аланья, Турция
Квартира 1 комната
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/6
1+1 Apartment for Sale in Alanya Kargıcak Region with the Assurance of Redtower Property. …
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 10/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
$927,588
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$821,649
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/9
Эта современная квартира с 1 спальней расположена в одном из самых престижных районов Алании…
$272,938
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Квартира с одной спальней расположена в самом центре Аланьи, всего в 350 метрах от знаменито…
$237,576
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Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK SENSE project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of…
$260,059
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Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Welcome to Trademark projects   ? TRADEMARK SENSE project  of ADNAN KILIÇOĞLU , one of…
$268,585
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Квартира 4 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 4 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
-We present you a project surrender 2024 apartments 3+1 and 4+1 134 luxury apartmen…
$385,029
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Пентхаус в Konak, Турция
Пентхаус
Konak, Турция
Площадь 587 м²
Этаж 31/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$4,77 млн
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Квартира 2 комнаты в Дёшемеалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/13
Проект строится в районе Анталии/Дёшемеалты. Комплекс, который строится полностью по концепц…
$126,527
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Квартира 4 комнаты в Оба, Турция
Квартира 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
Комплекс был построен в районе Алания/Оба в мае 2023 года. Комплекс оборудован бассейном, ту…
$210,113
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