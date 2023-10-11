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Квартиры в Бодрум, Турция

Yalikavak
4
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136 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Derekoey, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€377,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира в Бодрум, Турция
Квартира
Бодрум, Турция
Эти захватывающие дух объекты недвижимости на продажу в Бодруме расположены в районе Адабуку…
€216,607
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Квартира в новом жилом комплексе в Бодруме в районе Адабюкю. Адабюкю — это тихий зеленый гор…
€269,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Новый привилегированный проект жилого комплекса в самом центре популярного района Бодрума в …
€182,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Квартиры в новом комплексе в Бодруме. На территории  комплекса Вы найдёте Бич-парк популярно…
€370,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Derekoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Бодруме в Центре Района Акьярлар Современные апартаменты расположены в районе Акь…
€480,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция Предлагаются кварт…
€937,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция П…
€1,59 млн
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 13
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Yalikavak, Турция
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Yalikavak, Турция
Комнаты 6
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция Предлагаются элитные виллы …
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Islamhaneleri, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Islamhaneleri, Турция
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и собственным пляжем в 150 метрах от моря, Бодрум, Турция Пред…
€462,705
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Yenikoey, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Yenikoey, Турция
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Новая экологичная резиденция с бассейнами, садами и торговым центром, Бодрум, Турция Предла…
€274,127
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак…
€1,15 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Guendogan, Турция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Guendogan, Турция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 6
Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция Предлаг…
€1,10 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Yalikavak, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Yalikavak, Турция
Комнаты 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодр…
€1,45 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Dagbelen, Турция
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Dagbelen, Турция
Комнаты 7
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с собственным пляжем и спа недалеко от центра Бодрума, Турция Предлагаются…
€5,87 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Т…
€182,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 3
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Частным Пляжем в Гюндогане, Бодрум Предлагаемые на пр…
€2,14 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€888,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Видовые Квартиры в Охраняемом Комплексе в Бодруме, Ялыкавак. Квартиры с панорамным видом на …
€940,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 218 м²
Частные Виллы с Облицовкой из Камня в Бодруме, Ялыкавак. Отдельностоящие виллы из камня с па…
€1,81 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€2,35 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€1,25 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Роскошные Квартиры с Видом на Исторический Замок и Остров Кос в Бодруме, Мугла Современные к…
€850,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€1,85 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Меблированные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Личным Причалом в Ялыкаваке, Бодрум Рос…
€2,10 млн

Типы недвижимости в Бодрум

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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