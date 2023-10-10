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Квартиры в Измир, Турция

Bayrakli
25
Konak
9
Bornova
5
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145 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€440,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€381,000
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€240,500
Квартира 1 спальня в Чешме, Турция
Квартира 1 спальня
Чешме, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€204,500
Квартира 1 комната в Чешме, Турция
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
Комнаты 1
Этаж 1/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€13,000
Квартира 1 комната в Чешме, Турция
Квартира 1 комната
Чешме, Турция
Комнаты 1
Этаж 2/6
Проект располагается в районе Измира Чешме,    Проект располагаетсяв  700 метрах до Че…
€123,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Fatih Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Fatih Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/2
Современные Квартиры 1+1 в Роскошном Комплексе с Частным Пляжем в Фоча, Измир Современные ап…
€232,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса!  Выход на …
€520,000
Квартира 2 спальни в Чешме, Турция
Квартира 2 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Жемчужина Эгейского побережья Аяасаранда предлагает недвижимость премиум класса!  Выход на …
€695,000
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с бытовой техникой в Bayrakli, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города, с бытовой техникой
Bayrakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€217,000
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Bayrakli, Турция
Квартира 1 комната с бытовой техникой, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/14
Предлагаем вашему вниманию новый Проект , который находиться в одном из самых престижных рай…
€140,000
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города в Karabaglar, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Karabaglar, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/5
Квартира находится в одном из центральном районе города, недалеко от Американского колледжа,…
€120,000
Квартира 3 спальни в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 205 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Егейский университет 7.3 km. Больница Докуз Эйлюль 8.7 km. Университет Яш…
€556,155
Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 84 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Егейский университет 7.3 km. Больница Докуз Эйлюль 8.7 km. Университет Яш…
€268,699
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 326 м²
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Çesme марина...... 2 км. Залив AYA YORGİ ..... 5 км. Образовательно-обуча…
€954,748
Квартира 3 спальни в Чешме, Турция
Квартира 3 спальни
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 279 м²
Расстояние до: Пляж BOYALIK ...... 300 м. Марина ALTIN YUNUS ..... 1 км. Аквапарк AQUA TO…
€971,629
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Наш ЖК расположен в центральной части города в 720 метрах от моря, этот магический проект ра…
€445,000
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 205 м²
Новый комплекс состоит из 3 блоков 843 квартир с планировкой 3+1. Площадь 205 м2 брутто ЖК р…
€715,000
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Новый особенный бизнес проект. В проект  включены квартиры 1+1, 2+1, 3+1, 3+1, дуплекс и 4+1…
€280,000
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Спокойная жизнь в природной экосистеме с ее природой, птичьим пением и чистым воздухом в Кем…
€450,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Частичка уюта в сердце Измира. Проект с ландшафтным участком. Планировки:  1+1 2+1 3+1 Хор…
€123,000
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Башня которая поднимается, чтобы представить вам архитектуру и образ жизни, соответствующие …
€229,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Проект построен на участке площадью 16 232 м2. Наш проект находится в нескольких минутах ход…
€102,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Возможность инвестировать в квартиры с одной, двумя и несколькими спальнями в комплексе со в…
€80,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Проект построен на участке площадью 16 232 м2. Проект находится в нескольких минутах ходьбы …
€96,500
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Башня которая поднимается, чтобы представить вам архитектуру и образ жизни, соответствующие …
€221,800
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Частичка уюта в сердце Измира. Проект с ландшафтным участком. Хорошие времена ждут вас в ком…
€132,400
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 190 м²
Жилой комплекс с просторными квартирами в Кушадасы. Кушадасы – удивительный город с древней …
€223,200
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Превосходная продажа жилого комплекса, расположенного в Гази Амир Измир. Все апартаменты тре…
€196,150
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Прекрасная возможность купить квартиру в 50-квартирном смешанном жилом комплексе, расположен…
€185,000

Типы недвижимости в Измир

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Измир, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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