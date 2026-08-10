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Квартиры в Измире, Турция

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Konak
41
Чешме
20
Борнова
9
Cigli
7
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129 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Konak, Турция
Квартира 1 спальня
Konak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Погрузитесь в слияние здоровья, роскоши и удобства с этим новаторским проектом в Стамбуле. С…
$692,318
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Квартира 3 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 3 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в малоэтажном комплексе в Измире, Торбалы Квартиры находятся в район…
$127,172
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Квартира 1 спальня в Konak, Турция
Квартира 1 спальня
Konak, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Расположенные в пышном зеленом районе Сарыер, одном из самых дружественных к природе районов…
$675,886
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 3 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/8
Квартиры в комплексе в престижном районе Чигли в Измире Квартиры находятся в районе Чигли, н…
$447,413
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Квартира 2 комнаты в Борнова, Турция
Квартира 2 комнаты
Борнова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/15
Квартиры в комплексе с обширной инфраструктурой в Измире Борнова – быстро развивающийся райо…
$199,945
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
$4,88 млн
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/8
Квартиры рядом с набережной в охраняемом комплексе в Конаке, Измир Конак – один из самых важ…
$388,452
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Квартира 2 комнаты в Cigli, Турция
Квартира 2 комнаты
Cigli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/8
Квартиры в комплексе в престижном районе Чигли в Измире Квартиры находятся в районе Чигли, н…
$224,285
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 337 м²
Этаж 1/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$1,28 млн
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Квартира 3 комнаты в Урла, Турция
Квартира 3 комнаты
Урла, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
$14,59 млн
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Квартира 3 комнаты в Karabaglar, Турция
Квартира 3 комнаты
Karabaglar, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/9
Квартиры с видом на город в новом здании в Измире в районе Полигон Эти квартиры расположены …
$178,336
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Квартира в Konak, Турция
Квартира
Konak, Турция
Инвестиционный проект 4★ отеля под управлением Wyndham в Измире Уникальная возможность до…
$35,000
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Агентство
Hotel Invest
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Квартира 2 комнаты в Torbali, Турция
Квартира 2 комнаты
Torbali, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Инвестиционные квартиры в малоэтажном комплексе в Измире, Торбалы Квартиры находятся в район…
$91,469
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 16/46
Квартиры с видом на море и город в Измире, Конак, рядом с метро Конак — один из ключевых рай…
$763,030
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Квартира 2 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 2 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Квартиры на берегу моря рядом с инфраструктурой в Измире, Кашияка Эти квартиры расположены в…
$305,118
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 5/8
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры в Измире, Конак Новые квартиры в …
$1,53 млн
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Квартира 3 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 3 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
Квартиры с балконом на продажу в Измире, Каршияка, в проекте с лифтом Квартиры расположены в…
$144,970
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Квартира 3 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 3 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Просторные квартиры в жилом комплексе с бассейном и лифтом в Чешме Чешме — курортный городок…
$316,773
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Квартира 4 комнаты в Bayrakli, Турция
Квартира 4 комнаты
Bayrakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 3/10
Новые апартаменты в шаговой доступности от всей инфраструктуры в Байраклы, Измир Эти апартам…
$327,178
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Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 8/8
Новая просторная квартира с видом на море на побережье в районе Каршияка, Измир Эта квартира…
$1,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Квартира 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/6
Квартиры рядом с морем в Измире, Каршияка, в жилом комплексе с крытой парковкой Эти просторн…
$337,583
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Квартира в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Квартира
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Площадь 3 м²
$48,83 млн
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 12/34
Квартира с видом на море и общим бассейном рядом с метро в Конаке, Измир Квартира расположен…
$199,945
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Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$433,510
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Квартира 1 спальня в Борнова, Турция
Квартира 1 спальня
Борнова, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Расположенные в центральном районе Измира Борновы, эти современные апартаменты предлагают уд…
$157,929
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Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Измире, Чешме, Рейсдере, рядом с пляжами и Алачаты Чешме — один из самых привлека…
$389,345
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Квартира в Denizkoy Mahallesi, Турция
Квартира
Denizkoy Mahallesi, Турция
Площадь 340 м²
$7,73 млн
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 2/8
Квартиры в комплексе в пешей доступности от инфраструктуры в Измире, Конак Новые квартиры в …
$549,151
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Karsiyaka, Турция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Karsiyaka, Турция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 4/2
ЗАГОЛОВОК: Двухуровневая квартира 3+1 в Бостанлы, Каршияка – подходит для ипотеки, 250 м²…
Цена по запросу
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Агентство
Алтынчаг Недвижимость
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français
Квартира 2 комнаты в Чешме, Турция
Квартира 2 комнаты
Чешме, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Квартира в жилом комплексе в пешей доступности от марины и пляжа в Чешме Квартира расположен…
$198,789
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Типы недвижимости в Измире

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