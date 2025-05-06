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Квартиры в Аксеках, Турция

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42 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 4
Квартиры в элегантном проекте в Анталии, Кепез. Квартиры в Анталии в районе Кепез находятся …
$648,771
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 6
Инвестиционные Квартиры Рядом с Аэропортом в Анталии, Кепез. Квартиры в Анталии, Кепез, расп…
$110,026
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Квартиры в 500 м от трамвайной остановки в Анталии, Кепез. Квартиры в Анталии, Кепез, спроек…
$77,988
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с бассейном в Кепезе, Чанкая в Анталии Анталия продолжает привлекать вн…
$124,047
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Квартиры с 3 спальнями в комплексе с бассейном в Кепезе, Анталия Кепез – один из центральных…
$151,455
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 12
Квартиры с видом на горы и море в комплексе в Кепезе, Анталия Квартиры расположены в районе …
$378,638
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 3
Квартиры со стильным дизайном в Анталии, Кепез, на средних этажах Квартиры на средних этажах…
$135,416
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 2 спальнями в Анталии, Кепез, рядом с остановками Квартиры на продажу в Анталии р…
$129,980
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 2 спальнями в шаговой доступности от трамвая в Анталии, Кепез Просторные квартиры…
$145,804
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Квартиры с двумя ванными комнатами в районе Бараж в Кепезе Квартиры расположены в районе Бар…
$229,443
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Квартиры в квартале Гази в пешей доступности от всей инфраструктуры в Анталии, Кепез Кепез –…
$162,758
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Анталии, Кепез в 250 м от остановок общественного транспорта Продаются квартиры, …
$76,858
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
Квартиры с двумя ванными комнатами в районе Бараж в Кепезе Квартиры расположены в районе Бар…
$169,539
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Квартиры в комплексе с бассейном и парковкой в ​​Анталии, Кепез Предлагаемые на продажу квар…
$175,191
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с бассейном в Кепезе, Анталия, рядом со всей инфраструктурой Кепез – од…
$143,422
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Анталии, Кепез в 250 м от остановок общественного транспорта Продаются квартиры, …
$105,680
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры рядом с трамвайной остановкой в Сютчюлер, Кепез Квартиры расположены в рай…
$165,885
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 3
Квартиры в 500 м от трамвайной остановки в Анталии, Кепез. Квартиры в Анталии, Кепез, спроек…
$97,891
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 6
Квартиры в благоустроенном проекте в Анталии, Кепез. Квартиры в Анталии в районе Кепез, Сютч…
$169,602
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
Квартиры с двумя ванными комнатами в районе Бараж в Кепезе Квартиры расположены в районе Бар…
$169,539
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Квартиры в квартале Гази в пешей доступности от всей инфраструктуры в Анталии, Кепез Кепез –…
$192,145
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Квартиры с двумя ванными комнатами в районе Бараж в Кепезе Квартиры расположены в районе Бар…
$214,750
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Квартира 6 комнат в Kepez, Турция
Квартира 6 комнат
Kepez, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Квартиры в комплексе с бассейном в Кепезе, Чанкая в Анталии Анталия продолжает привлекать вн…
$259,960
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 4
Квартиры в элегантном проекте в Анталии, Кепез. Квартиры в Анталии в районе Кепез находятся …
$223,792
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Квартиры с 3 спальнями рядом с больницей в Кепезе, Анталия, в проекте с бассейном Район Кепе…
$169,602
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Новые квартиры с балконом и отдельной кухней в Анталии. Квартиры расположены в районе Февзи …
$160,496
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Шикарные квартиры рядом с трамвайной остановкой в Сютчюлер, Кепез Квартиры расположены в рай…
$93,907
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 5
Квартиры в комплексе с бассейном в Анталии, Кепез. Квартиры в Анталии, Кепез, находятся в ко…
$106,997
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Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 6
Квартиры в благоустроенном проекте в Анталии, Кепез. Квартиры в Анталии в районе Кепез, Сютч…
$109,070
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Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 6
Квартиры в проекте «Terra Concept» в Анталии, Кепез Квартиры расположены в квартале Гёчерлер…
$374,117
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