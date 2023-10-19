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Kepez
Квартиры
Квартиры в Kepez, Турция
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91 объект найдено
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Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
2
1
48 м²
Новый комплекс в Анталии в районе Кепез Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собс…
€135,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
3
1
67 м²
Новый комплекс в Анталии в районе Кепез Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собс…
€144,000
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Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€318,848
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€318,848
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€175,556
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€183,148
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
€413,743
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
€214,937
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
€110,078
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Kepez, Турция
2
1
55 м²
5
недвижимости с современной архитектурой в Анталье, Кепез Эти недвижимости в Анталье, Кепез, …
€109,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Kepez, Турция
2
59 м²
Проект будет построен на участке 7371 кв. м. и состоять из 3 блоков всего 108 квартир и 2 то…
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Kepez, Турция
3
84 м²
11
Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция …
€229,872
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kepez, Турция
3
69 м²
14
Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция Резиденц…
€123,461
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kepez, Турция
3
110 м²
10
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция Предлагаются апартаменты …
€240,412
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
4
2
120 м²
9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€703,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
3
2
90 м²
9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€513,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Kepez, Турция
5
3
209 м²
9
Современные Квартиры в Анталии в Крупнейшем Проекте Турции по Городской Реконструкции Кварти…
€551,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Kepez, Турция
4
2
150 м²
9
Современные Квартиры в Анталии в Крупнейшем Проекте Турции по Городской Реконструкции Кварти…
€381,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Kepez, Турция
3
1
84 м²
9
Современные Квартиры в Анталии в Крупнейшем Проекте Турции по Городской Реконструкции Кварти…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Kepez, Турция
2
1
63 м²
9
Современные Квартиры в Анталии в Крупнейшем Проекте Турции по Городской Реконструкции Кварти…
€160,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
3
1
111 м²
7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€267,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
2
1
57 м²
7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€149,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Kepez, Турция
2
1
60 м²
9
Квартиры 1+1 с Красивым Дизайном в Кепезе с Перспективой Хорошего Рентного Дохода Квартиры н…
€304,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Kepez, Турция
2
1
55 м²
3
Квартиры в Анталии в Районе Варсак в Проекте с Инфраструктурой для Подключения Газа Квартиры…
€75,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Kepez, Турция
4
2
115 м²
3
Новые Квартиры в Жилом Комплексе в Анталии, Кепез Недвижимость в Анталии находится в Кепезе …
€129,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Kepez, Турция
4
2
150 м²
3
Новая Недвижимость с Хорошим Расположением в Анталии, Кепез Недвижимость расположена в кварт…
€182,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Kepez, Турция
3
1
70 м²
3
Новая Недвижимость с Хорошим Расположением в Анталии, Кепез Недвижимость расположена в кварт…
€88,500
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kepez, Турция
4
2
160 м²
2
Просторные Квартиры с Отдельной Кухней в Эсентепе, Кепез Квартиры расположены в квартале Эсе…
€144,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kepez, Турция
3
2
90 м²
6
Квартиры с Дополнительными Санузлами в Микрорайоне Бараж в Анталии Предлагаем купить квартир…
€187,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Kepez, Турция
2
1
59 м²
6
Квартиры с Дополнительными Санузлами в Микрорайоне Бараж в Анталии Предлагаем купить квартир…
€147,000
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