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Квартиры в Kepez, Турция

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91 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 2 комнаты
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новый комплекс в Анталии в районе Кепез Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собс…
€135,000
Квартира 3 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 3 комнаты
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Новый комплекс в Анталии в районе Кепез Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собс…
€144,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€318,848
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€318,848
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
€175,556
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
€183,148
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
€413,743
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
€214,937
Квартира с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комфортабельная квартира в премиальном жилом комплексе в Анталии! Жители получат доступ ко…
€110,078
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
недвижимости с современной архитектурой в Анталье, Кепез Эти недвижимости в Анталье, Кепез, …
€109,000
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Kepez, Турция
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Проект будет построен на участке 7371 кв. м. и состоять из 3 блоков всего 108 квартир и 2 то…
€155,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с тренажерным залом
Kepez, Турция
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Количество этажей 11
Новая большая резиденция с бассейнами и зелеными зонами недалеко от центра Антальи, Турция …
€229,872
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kepez, Турция
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Количество этажей 14
Элитная резиденция с собственным пляжем, бассейнами и аквапарками, Анталья, Турция Резиденц…
€123,461
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kepez, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция Предлагаются апартаменты …
€240,412
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kepez, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€703,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 9
Просторные Квартиры 2+1 и 3+1 с Доступной Рассрочкой в Районе Кепез Квартиры на продажу в Ан…
€513,000
Квартира 4 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 4 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 9
Современные Квартиры в Анталии в Крупнейшем Проекте Турции по Городской Реконструкции Кварти…
€551,000
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 9
Современные Квартиры в Анталии в Крупнейшем Проекте Турции по Городской Реконструкции Кварти…
€381,000
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 9
Современные Квартиры в Анталии в Крупнейшем Проекте Турции по Городской Реконструкции Кварти…
€220,000
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 9
Современные Квартиры в Анталии в Крупнейшем Проекте Турции по Городской Реконструкции Кварти…
€160,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€267,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 7
Квартиры 1+1 и 2+1 в Крупнейшем Проекте по Городской Реконструкции в Анталии Квартиры находя…
€149,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 9
Квартиры 1+1 с Красивым Дизайном в Кепезе с Перспективой Хорошего Рентного Дохода Квартиры н…
€304,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 3
Квартиры в Анталии в Районе Варсак в Проекте с Инфраструктурой для Подключения Газа Квартиры…
€75,500
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Kepez, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Новые Квартиры в Жилом Комплексе в Анталии, Кепез Недвижимость в Анталии находится в Кепезе …
€129,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Kepez, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Новая Недвижимость с Хорошим Расположением в Анталии, Кепез Недвижимость расположена в кварт…
€182,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Новая Недвижимость с Хорошим Расположением в Анталии, Кепез Недвижимость расположена в кварт…
€88,500
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Kepez, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kepez, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры с Отдельной Кухней в Эсентепе, Кепез Квартиры расположены в квартале Эсе…
€144,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Дополнительными Санузлами в Микрорайоне Бараж в Анталии Предлагаем купить квартир…
€187,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Kepez, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Kepez, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
Квартиры с Дополнительными Санузлами в Микрорайоне Бараж в Анталии Предлагаем купить квартир…
€147,000
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