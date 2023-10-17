Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Mezitli
  5. Квартиры

Квартиры в Mezitli, Турция

однокомнатные
7
двухкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
225 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kuzucu, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kuzucu, Турция
Комнаты 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с большими садами и бассейном, Мерсин, Турция Предлагаются просторные комф…
€396,871
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция в Мезитли Представляем Вашему вниманию новую резиденцию с собственно…
€100,000
Квартира 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Mezitli, Турция
Квартира 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Mezitli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Количество этажей 57
Новая резиденция премиум класса в Мезитли Представляем Вашему новую резиденцию премиу…
€550,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 13
Новый комплекс в Мезитли Рады Вам представить новый комплекс со собственной инфрастру…
€62,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 13
Новый комплекс в Эрдемли в районе Чешмели Рады Вам представить новый комплексе со соб…
€75,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Количество этажей 15
Новый комплекс в районе Соли в Мезитли Рады Вам представить новый комплекс со собстве…
€78,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 15
Комплекс для инвестиций и жизни в Мерсине Представляем Вашему вниманию новый комплекс…
€55,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 13
Новый комплекс в Мезитли Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной и…
€118,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Количество этажей 14
Новый комплекс в Мезитли Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной и…
€66,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 14
Новый инвестиционный комплекс в Мезитли Рады Вам представить новый инвестиционный ком…
€68,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 5/14
Квартира 1+1 в Мезитли Рады Вам представить квартиру 1+1 в уютном жилом комплексе с и…
€85,500
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Количество этажей 8
Новый комплекс в Мезитли Рады Вам представить новый комплекс с собственной инфраструк…
€76,000
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Mezitli, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 2/5
Квартира 2+1 в Мезитли Представляем Вашему вниманию квартиру 2+1 в современном жилом …
€109,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Mezitli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 14
Новая элитная резиденция в районе Соли в Мезитли Представляем Вашему вниманию новую э…
€69,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 11/15
€73,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 7/15
€69,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 7/15
€69,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 8/15
€70,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 8/15
€70,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 6/15
€68,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 6/15
€68,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 6/15
€68,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 7/15
€69,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/15
€63,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/15
€63,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/15
€63,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/15
€63,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 2/15
€64,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 4/15
€66,000
Квартира 2 комнаты в Mezitli, Турция
Квартира 2 комнаты
Mezitli, Турция
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 4/15
€66,000

Параметры недвижимости в Mezitli, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти