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Квартиры в Мугла, Турция

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196 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Derekoey, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€375,000
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Бодрум, Турция
Квартира с видом на море, с видом на горы
Бодрум, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня в Kuyucak Koey, Турция
Квартира 1 спальня
Kuyucak Koey, Турция
Количество спален 1
Площадь 94 м²
Современный привлекательный комплекс в 850 метрах от моря, для спокойной жизни и  отдыха.  Л…
€187,171
Квартира в Бодрум, Турция
Квартира
Бодрум, Турция
Эти захватывающие дух объекты недвижимости на продажу в Бодруме расположены в районе Адабуку…
€216,081
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€555,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dagbelen, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dagbelen, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Квартиры с Прекрасным Видом в Роскошном Комплексе у Моря в Бодруме, Ялыкавак Роскошные кварт…
€685,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Квартира в новом жилом комплексе в Бодруме в районе Адабюкю. Адабюкю — это тихий зеленый гор…
€269,000
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Новый привилегированный проект жилого комплекса в самом центре популярного района Бодрума в …
€182,000
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Площадь 117 м²
Наша компания рада представить вам уникальный новый проект в самом центре Фетхие с видом на …
€364,768
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Фетхие, Турция
Квартира 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Современные новые апартаменты на продажу в Фетхие,расположенны всего в 200 метров от пляжа! …
€353,369
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бодрум, Турция
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бодрум, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Квартиры в новом комплексе в Бодруме. На территории  комплекса Вы найдёте Бич-парк популярно…
€370,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Derekoey, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/2
Квартиры в Бодруме в Центре Района Акьярлар Современные апартаменты расположены в районе Акь…
€477,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/3
Квартира в Мугле, Милас, Рядом с Морем, Пристанью для Яхт и Аэропортом Квартира в Мугле, Мил…
€196,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу красивая квартира, расположенная в городе Фетхие - излюбленном курор…
€190,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/3
Добро пожаловать в мир утонченной роскоши и уединенного комфорта в самом сердце города Фетхи…
€210,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/3
Представлена на продажу квартира, расположенная в районе Деликташ Фетхие. Район находится в …
€155,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Представлена на продажу квартира в отличном жилом комплексе Оваджика курортного Фетхие. Этот…
€180,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Представлена квартира от застройщика, расположенная всего в 5 минутах от пляжа Чалыш Фетхие.…
€154,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Малоэтажная резиденция с бассейнами в 400 метрах от моря, Бодрум, Турция Предлагаются кварт…
€937,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Dagbelen, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Dagbelen, Турция
Комнаты 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс меблированных вилл в 400 метрах от моря, рядом с центром Бодрума, Турция П…
€1,59 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Guelluek, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Guelluek, Турция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Виллы с частными бассейнами и парковочными местами, в спокойном и живописном городе Гюллюк, …
€557,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Milas, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Milas, Турция
Комнаты 5
Площадь 364 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с пляжами, бассейнами и спа-центром, Бодрум, Турция Предлагаются …
€3,68 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Karakecililer, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы с крыты…
€650,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Guelluek, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Guelluek, Турция
Комнаты 3
Площадь 386 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция Предлагаются виллы с больш…
€1,34 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool в Kayakoey, Турция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Kayakoey, Турция
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 4
Новый закрытый жилой комплекс с бассейнами, Олюдениз, Турция Резиденция располагает состоит…
€272,914
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Kayakoey, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Kayakoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Современные виллы премиум класса с садами, Олюдениз, Турция Предлагаются виллы со стеклянны…
€545,828
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Pool в Kayakoey, Турция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с Pool
Kayakoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 191 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейнами, Фетхие, Турция Предлагаются качественные трехэтажные вилл…
€470,542
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Мармарис, Турция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция Предлагаются виллы с бассейнами. Площа…
€682,285
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Yalikavak, Турция
Квартира 11 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Yalikavak, Турция
Комнаты 13
Площадь 497 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция Предлагаются виллы с …
€3,02 млн

Типы недвижимости в Мугла

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Мугла, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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