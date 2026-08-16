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Квартиры в Мугле, Турция

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24
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276 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Квартира 2 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 2 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 3
Квартиры в проекте с общим бассейном в шаговой доступности от пляжа в Фетхие, Мугла Роскошны…
$160,357
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Квартира 5 спален в Kizilagac, Турция
Квартира 5 спален
Kizilagac, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
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$1,99 млн
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 138 м²
Project ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самых краси…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 3
Просторные квартиры с собственным пляжем и уникальным видом на море в Бодруме, Кючюкбюк Квар…
$635,663
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Недвижимость по разумной цене в окружении природы в Миласе, Мугла Недвижимость в Миласе расп…
$185,078
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 6
Площадь 260 м²
Все привилегии проживания в центре ждут вас в этом проекте! Как бы вы хотели жить в центре г…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Миляс, Турция
Квартира 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Квартиры с видом на озеро в Адабюкю, Бодрум, с системой "умный дом" Квартиры расположены в р…
$188,548
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 170 м²
С видом на канал Стамбул, Lakeside Heaven имеет 408 резиденций и 25 магазинов. Разработанный…
$2,36 млн
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Квартира 2 комнаты в Kargicak, Турция
Квартира 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальный комплекс с инфраструктурой в 200 м…
$194,733
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Проект Aqua Kavakli, который является одним из самых популярных жилищных проектов в Стамбуле…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Квартиры с панорамным видом на море и собственными садами в Бодруме, Конаджик Квартиры на пр…
$838,632
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Квартира 2 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 2 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Квартиры в Бодруме с садами и крытой парковкой в пешей доступности от пристани Бодрум, один …
$702,101
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
$1,55 млн
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Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Местоположение: Находится в Сариана, Мармарис, всего в 600 метрах от моря и марины, обеспечи…
$380,410
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 605 м²
Project ждет вас рядом с гаванью Ялыкавак в последней бухте Яликавак, в одном из самых краси…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Эгейский регион, Турция
Квартира 1 спальня
Эгейский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Испытайте роскошь и спокойствие в Kızılada Homes, жилом проекте премиум-класса, расположенно…
$280,737
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Стильная квартира 2+1 в самом сердце Бодрума – для жизни, отдыха и инвестиций Предлагаетс…
$450,000
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Роскошный и оживленный дом ждет вас в Бейоглу, культурном, историческом, развлекательном, ху…
$807,890
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Квартира 4 спальни в Бодрум, Турция
Квартира 4 спальни
Бодрум, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Sea Dawn
$2,29 млн
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 878 м²
'Умиротворенность'. Пожалуй, самое красивое слово о Zeft Golkoy. Это место, где можно услыша…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Мармарис, Турция
Квартира 3 спальни
Мармарис, Турция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Представлена на продажу квартира вторичного рынка, расположенная в курортном городе Мармарис…
$280,724
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Проект Blue Nest 10, расположенный в Испартакуле Авчилар, ждет вас со всеми привилегиями! Ка…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Расположенный всего в 5 минутах езды от побережья и моря, Морской дворец предлагает мирную ж…
$609,921
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Площадь 194 м²
Большое море Дома - это проект, который всегда будет поддерживать жизнь на вашей стороне с е…
$2,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Элегантные квартиры в крупном жилом комплексе в Фетхие, Турция Квартиры находятся в спокойно…
$295,686
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 203 м²
Живите своей жизнью в полной мере в центре города! Живете ли вы в одиночестве или с семьей, …
$1,73 млн
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Квартира 3 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Шикарные квартиры с видом на море в комплексе с бассейном в Бодруме Шикарные квартиры распол…
$300,495
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Квартира 4 комнаты в Бодрум, Турция
Квартира 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Апартаменты и Виллы с тремя спальнями (3+1) площадью 131,4 м2 в комплексе Neva Valeron Adabu…
$264,001
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Квартира 1 комната в Бодрум, Турция
Квартира 1 комната
Бодрум, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
У вас будет возможность пожить среди природных чудес Алании Авсаллар в горах Калонор. С его …
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Мугле

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Параметры недвижимости в Мугле, Турция

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