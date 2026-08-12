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Квартиры с видом на горы в Турции

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897 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Doga Kececioglu
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры с видом на горы и город в стильном комплексе с богатой инфраструктурой в Оба, Алань…
$137,223
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Квартира 3 комнаты в Osmangazi, Турция
Квартира 3 комнаты
Osmangazi, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 10/13
Квартира с 2 спальнями на продажу в жилом комплексе с парковкой в Османгази, Бурса Расположе…
$105,173
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Квартира 2 комнаты в Ялова, Турция
Квартира 2 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 3
Квартиры с 2 и 3 спальнями в комплексе с парковкой в Ялове Ялова – один из самых привлекател…
$74,473
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 7
Квартира с видом на горы и море в жилом комплексе из 3 блоков в Алании Алания – один из самы…
$147,601
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Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Простор, уют и готовность к жизни — квартира 1+1 в Сарысу, Анталия 65 м², с мебелью и тех…
$119,544
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INEST HOMES
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 10
Квартиры с инвестиционным потенциалом рядом с пляжем в Махмутларе, Аланья Аланья – популярны…
$112,379
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Комфортные квартиры с видом на море в Аланье, Паяллар Паяллар, один из привлекательных приго…
$295,726
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Квартира 4 комнаты в Kepez, Турция
Квартира 4 комнаты
Kepez, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 5
Апартаменты с видом на горы и море в Анталии, Кепез, рядом с городской больницей Кепез — оди…
$282,883
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Расположенный вдоль потрясающего средиземноморского побережья, Авсаллар – это живописный рай…
$72,031
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Квартиры на продажу в Алании с видом на город и море Район Кале в Алании известен своей уник…
$989,295
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 6
Квартиры в рассрочку в жилом комплексе в Алтынташе, Анталия Квартиры расположены в районе Ал…
$120,081
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Квартиры с видом на море в комплексе в 800 м от моря в Аланье, Авсаллар Авсаллар — один из с…
$115,714
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Квартиры с отдельными кухнями в проекте с общим бассейном в Коньяалты, Анталия Микрорайон Ху…
$399,500
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 7
Квартиры в комплексе с парком для домашних животных в Демирташе, Аланья Демирташ — спокойный…
$121,545
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 9
Квартиры с видом на море в комплексе с богатой инфраструктурой в Аланье, Демирташ Демирташ —…
$205,509
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Пентхаус 4 комнаты в Фетхие, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры в центре Хисароню, Фетхие Фетхие, расположенный в провинции Мугла, явля…
$331,377
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры в проекте у моря в центре Алании Алания – один из самых популярных районов Анталии,…
$259,183
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Квартиры с видом на город в комплексе с богатой инфраструктурой в Алании, Оба Оба – один из …
$287,981
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Квартира 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/5
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Айдын Эти великолепн…
$334,841
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Квартира 3 комнаты в Картал, Турция
Квартира 3 комнаты
Картал, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Количество этажей 24
Квартиры в комплексе с 5 бассейнами рядом с побережьем в Картале, Стамбул Квартиры расположе…
$564,611
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Квартира 2 комнаты в Кушадасы, Турция
Квартира 2 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Квартиры с видом на море в охраняемом комплексе с бассейном в Кушадасы, Турция Эти стильные …
$123,586
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Пентхаус 6 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры с видом на крепость и море в Аланье Аланья — один из важнейших турис…
$921,539
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Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$286,170
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Квартира 1 000 комнат в Махмутлар, Турция
Квартира 1 000 комнат
Махмутлар, Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в тихой части района Махмутл…
$156,700
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 8/8
Квартиры с видом на море и бассейн в проекте отельного типа недалеко от аэропорта в Аланье, …
$268,084
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Апартаменты Gazipaşa Pazarcı, с видом на тропический парк Двухуровневые апартаменты 1+1 и 3…
$90,147
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира 4 комнаты в Нилюфер, Турция
Квартира 4 комнаты
Нилюфер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Квартиры в жилом комплексе с богатой инфраструктурой в Каяпе, Бурса Каяпа, расположенный в о…
$136,246
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Квартира 2 комнаты в Hasanbaba caddesi, Турция
Квартира 2 комнаты
Hasanbaba caddesi, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Новая квартира в комплексе Cennet Yalova с развитой инфраструктурой в Чынарджыке, Ялова Ялов…
$60,618
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