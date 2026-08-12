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Квартиры с бассейном в Турции

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712 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Кепез, Турция
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Квартира 2 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
Новый жилой комплекс в Анталии | Первый взнос всего 35% | Рассрочка на 10 месяцев Совреме…
$115,500
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Проект находится в районе Алтынташ — одном из самых перспективных районов Антальи. Расстоян…
$192,000
НДС
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
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Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/7
Речь идёт не о квартире, а о коммерческой недвижимости: вы приобретаете 1/10 долю в отельном…
$30,883
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Квартира 3 комнаты в Фетхие, Турция
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Квартира 3 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/4
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,170
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Студия 1 спальня в Temapasa Sokagi, Турция
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Студия 1 спальня
Temapasa Sokagi, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 13/34
Полностью оборудованная квартира-студия с балконом на 13-м этаже Больше места жительства, Ка…
$111,950
НДС
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Doga Kececioglu
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Квартира 3 комнаты в Мезитли, Турция
UP UP
Квартира 3 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 6/14
Lavinya Concept – современный жилой комплекс, состоящий из 3 блоков 14 этажей. Расположенный…
$171,023
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Квартира 3 комнаты в 142 Sokak, Турция
Квартира 3 комнаты
142 Sokak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 17/28
SEMBOL İSTANBUL 17-й этаж, 2+1, 125 м², с угловым (L-образным) балконом Прогулочная зо…
$135,000
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Квартира 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 2 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Простор, уют и готовность к жизни — квартира 1+1 в Сарысу, Анталия 65 м², с мебелью и тех…
$119,544
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$78,384
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/9
Для гражданства Для аренды Что вы получаете: Апартаменты в новом жилом комплексе в центре …
$230,390
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Квартира 2 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Вы получаете полностью готовую к проживанию квартиру 1+1 на первой берегов…
$143,446
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Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 3
Что вы получаете: просторную квартиру 2+1 площадью 93 м² с дополнительной террасой 50 м², вт…
$149,809
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Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Просторная квартира планировки 3+1 общей площадью 145 м², расположенная на…
$435,454
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Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/8
Что вы получаете: Уютная и светлая квартира планировки 1+1, площадью 57 м², расположенная в …
$74,642
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2
Что вы получаете: Просторная квартира планировки 2+1 общей площадью 75 м², расположенная на …
$200,126
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Квартира 2 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 2 комнаты
Gazipasa, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3
Что вы получаете: Полностью меблированная квартира планировки 1+1 площадью 55 м², расположен…
$69,963
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Квартира 2 комнаты в Demirtas, Турция
Квартира 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/8
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем стильной и современной квартиры в новом ком…
$67,061
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Квартира 3 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 3 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Современная вилла Incekum с потрясающими видами и джакузи Опыт современной жизни в этой стил…
$349,078
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Квартира 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/5
Что вы получаете: Вы становитесь владельцем просторной квартиры планировки 2+1 с впечатля…
$320,833
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Квартира 1 комната в Черноморский регион, Турция
Квартира 1 комната
Черноморский регион, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/11
Кочахасанли Жилой проект📍 Расположение: Koçahasanlı🗓 Дата начала строительства: 31.04.2023🏢 …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом проекте в центре Алании ря…
$150,755
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Вы получаете просторную, полностью меблированную квартиру 2+1 площадью 115…
$136,730
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Квартира 2 комнаты в Кестель, Турция
Квартира 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4
Что вы получаете: Уютная квартира планировки 1+1 общей площадью 63 м² (57 м² жилая), располо…
$111,506
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Квартира 1 000 комнат в Махмутлар, Турция
Квартира 1 000 комнат
Махмутлар, Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/5
Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в тихой части района Махмутл…
$156,700
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Квартира 2 комнаты в Газипаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Апартаменты Gazipaşa Pazarcı, с видом на тропический парк Двухуровневые апартаменты 1+1 и 3…
$90,147
НДС
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газивисор / Недвижимость и Инвестиции
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Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Откройте для себя идеальные семейные апартаменты в Бейликдузе, Стамбул, предлагая множество …
$353,748
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Квартира 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Квартира площадью 45 м² расположена на первом этаже. Восточная ориентация …
$116,200
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Квартира 2 комнаты в Убе, Турция
Квартира 2 комнаты
Убе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/8
Для гражданства Что вы получаете: Масштабный проект класса люкс в развитом районе Оба О с…
$249,761
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Квартира 2 спальни в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни
Средиземноморский регион, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Эта хорошо спроектированная и просторная квартира 2+1 в Махмутларе предлагает идеальное соче…
$210,147
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Квартира 5 комнат в Сарыер, Турция
Квартира 5 комнат
Сарыер, Турция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 3/4
🏡 IC DenizKoru Sarıyer — жизнь между городом и природой Проект IC DenizKoru Sarıyer — это…
$1,29 млн
НДС
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