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Квартиры в Ыгдыре, Турция

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121 объект найдено
Квартира 15 спален в Alibeykoy, Турция
Квартира 15 спален
Alibeykoy, Турция
Количество спален 15
Площадь 3 200 м²
Расположенное в Алибейкое, быстро растущем районе Стамбула, это инвестиционное здание предла…
$8,94 млн
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс на холмах развитого района Оба,…
$154,674
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты в комплексе с видом на Аланию и море в район Оба. О строитель…
$155,786
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Роскошная квартира планировкой 2+1 в живописном районе Оба. О строительс…
$195,846
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Вы получаете современную квартиру 1+1 в новом жилом комплексе в районе Оба…
$183,605
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в уютном комплексе в Алании с видо…
$144,659
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/6
Для инвестиций Что вы получаете: Элитный жилой комплекс в тихой, горной части района Оба. …
$186,944
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Премиальное жилье в строящемс…
$194,733
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в развитом район…
$150,223
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы с видом на море и горы…
$135,757
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Новый комплекс в развитом районе Оба. О строительстве: Начало строительст…
$143,546
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и пентхаусы в стр…
$135,757
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс с инфраструктурой в пешей доступности…
$156,065
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 7/11
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе в Алании с…
$150,223
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Квартира 5 комнат в Оба, Турция
Квартира 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Резиденция в тихом и развитом районе Оба. О строительстве: Строительство …
$439,540
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в комплексе бутик формата в открытом районе для ВНЖ – Оба О с…
$131,306
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Трехкомнатная квартира в районе Оба, который открыт для ВНЖ О строительст…
$157,480
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новые апартаменты в комплексе с инфраструктуро…
$166,914
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Строительство комплекса начато в ноябре 2022 г…
$211,424
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Собственные апартаменты в тихом и уютном районе Оба в окружении фруктовых …
$111,276
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/6
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в современном комплексе в Алании с…
$139,095
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе в районе Оба О …
$155,230
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Новый масштабный комплекс в районе Оба. О строительстве: Сдача комплекса …
$228,116
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Квартиры и дуплексы в современном комплексе с …
$144,659
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Оба - это хорошо известная зеленая часть Алании, по сравнению с другими частями Аланьи, там …
$107,737
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и офисы в новом комплексе с инфрас…
$133,531
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилой комплекс с инфраструкту…
$199,184
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/6
Для инвестиций Что вы получаете: Новый жилой комплекс в тихой части района Оба. Район\пляж…
$127,967
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Квартира 3 комнаты в Оба, Турция
Квартира 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Отличный вариант для инвестиций и для жизни на побережье Средиземного моря…
$150,223
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Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты и коммерческая недвижимость в райо…
$181,380
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Параметры недвижимости в Ыгдыре, Турция

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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