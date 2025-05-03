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Квартиры с садом в Турции

Стамбул
74
Анталья
387
Измир
17
Аланья
268
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696 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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Квартира 1 комната в Тосмур, Турция
Квартира 1 комната
Тосмур, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/9
Эта квартира с одной спальней без мебели расположена на 2 этаже современного 9-этажного здан…
$272,938
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Квартира 1 комната в Фатих, Турция
Квартира 1 комната
Фатих, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
ID ST BI-375 Основная информация: Стамбул, Багчиларский район Сроки окон…
$255,000
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Студия 1 комната в Yeniyol Caddesi, Турция
Студия 1 комната
Yeniyol Caddesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
🏡 Умные апартаменты в Küçükçekmece - без первоначальной оплаты, простые установки ДвигатьсяВ…
$135,000
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Sun and sands
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Квартира в Мраморноморский регион, Турция
Квартира
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 50 м²
Лучшая инвестиционная возможность в Стамбуле.Комплекс был построен на Basın Ekspress Road, к…
$98,112
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Hayat
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Квартира 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1
Полным ходом идет строительство нового проекта жилого комплекса премиум класса в одной из лу…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Башакшехир, Турция
Квартира 3 комнаты
Башакшехир, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейном и обслуживанием рядом со станцией метро, в спокойном престижном…
$429,335
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Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Анталья, Турция Предлагаются апартаменты …
$250,097
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Квартира 2 комнаты в Kadikoy, Турция
Квартира 2 комнаты
Kadikoy, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 10/23
Проект расположен в Кадыкёй, в самом сердце азиатской части Стамбула. * За 10 минут вы мо…
$190,000
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Квартира 4 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 4 комнаты
Кагытхане, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются …
$950,541
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Квартира 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Квартира 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Жилой комплекс состоит из двух 6-этажных блоков с фасадом в европейском стиле, расположенные…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4
В продаже квартира 1+1 в новом жилом комплексе в развитом районе Махмутлар. Квартира располо…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Kuzucubelen, Турция
Квартира 2 комнаты
Kuzucubelen, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 14
Жилой комплекс с бассейном, 350 метров до моря, Мезитли, Мерсин, Турция На участке располож…
$89,117
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Квартира 1 комната в Шишли, Турция
Квартира 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 1
🏡 Nişantaşı Koru Nişantaşı Koru is a luxurious residential project located in Nişantaşı, at…
$2,37 млн
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Квартира 4 комнаты в Бейкоз, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейкоз, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 4
Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция Современн…
$1,05 млн
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Квартира 4 комнаты в Зейтинбурну, Турция
Квартира 4 комнаты
Зейтинбурну, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 9
Резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метробуса, Стамбул, Турция Резиден…
$615,493
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Квартира 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Квартира 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
От собственника выставлена на продажу двухкомнатная квартира, общей площадью 70 м2, на 3 эта…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
$454,747
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Квартира 2 комнаты в Умрание, Турция
Квартира 2 комнаты
Умрание, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 34
Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция Жилой комплекс …
$434,556
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Квартира 2 комнаты в Акдениз, Турция
Квартира 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 14
ID MR 1207  СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Квартиры 1+1 со скидкой 20% в Эрдемли, Томюк. Пре…
$66,920
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Квартира 4 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Просторная квартира площадью 160 м² расположена на 4-м этаже 10-этажного здания в районе Джи…
$282,829
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Квартира 4 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 4 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс таунхаусов с фитнес-центром рядом с лесом, Стамбул, Турция Предлагаются таун…
$1,12 млн
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Квартира 2 комнаты в Аксу, Турция
Квартира 2 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/8
Новый проект в Анталии с государственной гарантией. Проект располагается в стремительно р…
$155,826
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Квартира в Аланья, Турция
Квартира
Аланья, Турция
Площадь 54 м²
Апартаменты на продажу в комплексе в Оба, Алания. Расстояние до моря — 1600 метров. На прода…
$134,309
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Hayat
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Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 18
Резиденция с живописным видом, бассейнами и зонами отдыха, Стамбул, Турция Предлагаются апа…
$479,669
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Квартира 4 комнаты в Мезитли, Турция
Квартира 4 комнаты
Мезитли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4
К продаже представлена меблированная квартира 3+1 в одном из приморских микрорайонов Мерсина…
Цена по запросу
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Квартира в Оба, Турция
Квартира
Оба, Турция
Площадь 138 м²
Потрясающий проект в экологически чистом районе Алании, Оба, с великолепным видом на море и …
$334,740
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Hayat
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Квартира 6 комнат в Кадыкёй, Турция
Квартира 6 комнат
Кадыкёй, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 11
Новая резиденция с парковкой и детской площадкой рядом с морем, Стамбул, Турция Предлагаютс…
$1,38 млн
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Квартира в Оба, Турция
Квартира
Оба, Турция
Площадь 51 м²
Апартаменты на продажу в комплексе от застройщика в популярном районе Оба, Алания Расположен…
$170,470
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Hayat
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Квартира 2 комнаты в Аташехир, Турция
Квартира 2 комнаты
Аташехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 16
Резиденция с зеленой зоной и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция Резиденция…
$288,024
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